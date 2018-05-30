 Россия должна освободить более 60 крымских политических пленников, в том числе Олега Сенцова, - Нойерт. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Голоса Америки, передает Цензор.НЕТ.
"Подытоживая: Крым - это Украина. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Россия должна освободить более 60 крымских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, объявившего голодовку с 14 мая", - написала она в Twitter.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.