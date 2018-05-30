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 Политика Украины
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 "Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО

Юрий Луценко заявил, что разочарован реакцией украинского политикума на "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом генеральный прокурор Украины заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

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"Хочу подчеркнуть для всех критиканов: нет, это не правда, что в Украине не раскрываются теракты. Нет, это не правда, что Украина стала местом, где Россия может безнаказанно осуществлять теракты", - отметил генпрокурор.

"Правда заключается в том, что правоохранительной системой, в первую очередь СБУ вместе с ГПУ и другими подразделениями Нацполиции или следствием ГПУ, были раскрыты убийства Дениса Вороненкова, было раскрыто покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, был раскрыт теракт, где погиб офицер наших спецслужб Александр Хараберюш, было раскрыт и уже идет судебный процесс над убийством журналиста Олеся Бузины", - добавил Луценко.

В связи с этим генпрокурор обратился ко всем, кто хочет дать истинную оценку правоохранительной системе Украины, не манипулировать этими фактами и "не посыпать пеплом и другими, более неприятными веществами тех, кто тяжело день и ночь работает, чтобы в Украине терактов было меньше".

"У меня вызвало большое разочарование реакция на вчерашние события значительной части украинского политикума. Я себе слабо представляю, чтобы Британская оппозиция или общественный сектор провели целый день после предполагаемого теракта в обвинениях лично Премьер-министра Терезы Мэй и МИ-6 за то, что были отравлены российскими спецслужбами семейство Скрипалей. Я этого просто не могу представить, и именно поэтому Британия – сильная страна. Потому что там такого не могло быть в любом случае. Я не могу себе представить, чтобы в 2001 году оппозиция демократической партии США обвинила в теракте близнецов, которые создала Аль-Каида, действующего Президента или действующего руководителя центрального разведывательного управления – там этого не могло быть. И поэтому Соединенные Штаты – могущественная страна. К сожалению, в нашей стране большинство политикума, часть общественного сектора использует любой повод не только для атаки на власть – это нормально - но и для атаки на страну, и в первую очередь ее правоохранительные структуры, и в первую очередь те, которые отвечают за безопасность и противодействие терактам", - заявил Луценко.

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В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовала список тех политиков, которые критиковали работу украинских спецслужб, добавив картинку с надписью "Я записала тебя в список зрадофилов, но пока что карандашиком". В список попали лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты Украины Виктор Чумак, Егор Соболев, народный депутат Украины, бывший председатель Закарпатской ОГА Виктор Балога, нардепы Семен Семенченко, Игорь Луценко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, журналист Александр Дубинский, главный редактор украинской службы "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе, журналисты Денис Попович, Вячеслав Чечило, Богдан Буткевич, пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, сестра заключенной народного депутата Надежды Савченко – Вера Савченко, пресс-служба лидера общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука.

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Не правда, что в Украине не раскрываются теракты: Луценко разочарован реакцией политикума на убийство Бабченко, Сарган опубликовала список зрадофилов 01

Источник: https://censor.net.ua/v3068943
 
   
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Дайте мне еще одну порохососкую гниду,куда потикали падлюки
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иди хуйла в куда нибудь потыкай, больше пользы будет.
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Представляю себе, после выборов обнаружится что в камерах где должны сидеть арестованные за "громкие теракты" преступники, сидят вместо них манекены, а денюжка за их содержание капает в общак соевого цеха
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Прикол...сидят Куйло и Петя в своих кабинетах и каждый затылок чешет пытаясь понять почему украинцы подняли на смех "версию" шыкаладников об огендах кремля... Всё просто, настоящие агенты кремля этого не скрывают и никуда не прячутся...оглянитесь!!
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"Не правда, что в Украине не раскрываются теракты"

Исполнитель сам вышел на СБУ. А если бы ....
Какие успехи в раскрытии дела Павла Шеремета ?
Пиарятся все ,от Порошенко , Луценко,Авакова до Сарган.
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вы жесть какие то пришибленные, не сделали - плохо, сделали - плохо, ну нельзя же болтаться, как сами знаете, что, в проруби.
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А вам бы только зализывать до блеска и петь дифирамбы хозяевам.Холуи.
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Не суди по себе и своему стаду цапчик, у нас в Украине все по другому.
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....у нас в Украине все по другому.

Ну не нужно,ничтожество,за всю Украину расписываться.
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а какие успехи у ФБР в раскрытии дела Шеремета? Они обещали помогать. В США некоторые дела расследуются десятилетиями! а у нас все хотят всё и сразу - как дети второклассники.
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Все, ФБР виновато в не раскрытии всех громких украинских убийств.
Ты д-л понял что ляпнул?
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Денис Вороненков- убит из ревности; покушение на народного депутата Игоря Мосийчука (?)- кому он нафиг надо, а вот по менту даже искать не стали; по Александр Хараберюш нашли козу отпущения и всё обвинение построили на её признании; Бузину вообще на националистов повесили. Так где в перечисленных Югой убийствах рука мацквы?
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Админ, огласи весь список зрадосекты на цензоре. Или не охота палить ценные кадры ?
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«- Берримор, что это опять за вой на болотах?
- кацапы, сэр. Бабченко жив.
- Радуются?
- Скорбят, аж зарево над болотами.»
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да он вроде норм чувак, может я не понял посыл...
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Все правильно сказал, все эти особи, в унисон с кацапией, лайно лили на свою же страну
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все эти морды лица и так известны.
Путину не надо и расшатывать Украину, сами себя расшатают. Путин радостно потирает ручки в предвкушении.
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Ты про лодку забыл ... в методичку загляни.
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Луценко - соратник Олександра Мороза, краще б йому тут не встромляти свою фізіономію.
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У меня вызвало большое разочарование реакция на вчерашние события значительной части украинского политикума.

А у меня вызвало большое разочарование как кандидатура , так и процедура назначения генпрокурором Луценко.
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Процедура назначения Луценка показала опертивность шиддовской бюрократии.
Когда им надо - все делается бьістро.
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Таварищь Луценко, а завищена комуналка - це не теракт проти українців ?
А втричі задертий курс долара - це що ?
То Гонтарєва - не терористка ?
Ось тому і скепсис у суспільстві.
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спроси об этом Януковича и Арбузова, укравшие миллиарды и удравшие в Россию.
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Во всех бедах виноваты "папередники" и "кровосиси".А сегодняшние оффшорники просто Робин Гуды , помогающие бедным .Спасители Украины
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Так почему же доблестное СБУ не ведет работу по возвращению данньіх миллиардов ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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