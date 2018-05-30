 Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко. ВИДЕО

Об этом он заяывил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадий Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность", - заявил Порошенко.

"Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались, как за себя. Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - подчеркнул Президент.

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Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.