 Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко. ВИДЕО

Об этом он заяывил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадий Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность", - заявил Порошенко.
"Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались, как за себя. Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - подчеркнул Президент.
Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.
Аж бризками заляпало корисних ідіотів.
Далі буде...
власти, потерявшие голову и здравый смысл, способны на такие трюки с ложью на
весь мир...
Есть ложь во спасение ( Бабченко),а есть ложь для убийства.
Тебя не смущает ложь про внутриукраинский конфликт с участием ПВО соседнего государства ?
действительно убьют, никто в это не поверит... Подыграли Путину...
1. Злочинная влада ни на что не способна, не может защитить! Кровавая хунта убивает журналистов! Украина - Сомали! СБУ может только за Саакашвили бегать! И т.д.
2. Это была спецоперация, он живой. Аракаша, выходи.
3. Злочинна влада опять всех обманула, ничего не может без обмана! Все виновные должны быть уволены! Это пиар! Украина должна была нас предупредить что это спецоперация!
P.s. Вроде бы ничего не забыл
.В течении получаса у всех уже были готовые заявления,а СК так и дело успел возбудить,и даже следака назначить!😂
это супер !! СБУ , сработало отлично !!
Навального и Ксюшадь не валит - не за что
Хтось волає про зраду, про "нічівонідєлаєцца", про бариг та Карупцию", а хтось робить свою справу і поступово досягає успіхів. Поступово підбираються потрібні кадри і процес рушає з мертвої точки.