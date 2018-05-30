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 Политика Украины
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 Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил российского журналиста Аркадия Бабченко и Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по сохранению жизни журналиста.

Об этом он заяывил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков

"Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадий Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность", - заявил Порошенко.

"Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались, как за себя. Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - подчеркнул Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Источник: https://censor.net.ua/v3068927
 
   
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чудово ! і гірко що велик частина політиканів підспівували росії з цього риводу на цій події вскрились всі
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Не гірко, а дуже добре- Україна має знати своїх внутрішніх ворогів.
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Парня использовали... Им попользовались... Грустно...
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Ху..ло непогано так обкакався.
Аж бризками заляпало корисних ідіотів. Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко - Цензор.НЕТ 6971
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А СБУ тихо продовжує свою важливу роботу.
Далі буде...
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Президент Порошенко понимает и ценит свой народ.
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Ты сам нахуй хоть понял, чё написал? Какой свой народ? Израиля?
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Ты вчера написал пост, мол президент Порошенко даст убийцам и заказчикам Бабченко по рукам. Ты что, Нострадамус, или в СБУ работаешь? Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 8192
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Ни то, ни другое. Я верю нашему президенту Порошенко.
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Только люди у
власти, потерявшие голову и здравый смысл, способны на такие трюки с ложью на
весь мир...
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Весь мир пропитан ложью.
Есть ложь во спасение ( Бабченко),а есть ложь для убийства.
Тебя не смущает ложь про внутриукраинский конфликт с участием ПВО соседнего государства ?
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Хто б як не ставився до петі, але Україна сьогодні кацапню добре натовкла їхніми писками в їх же лайно..
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...кацахол.день народження пеці у тебе мабуть самий святковй день. Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 24
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Порошенко и Климкин, на уровне ООН, обманывали других глав государств говоря об убийстве, как о свершившимся факте. Зачем?! После воскрешения, кто поверит впредь нашим правителям?
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От вашим, кацапи, давно вже ніхто не вірить! Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 1414
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порошенко на уровне оон? оце ти пукнуло Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 9324 а так... ну і нах та віра? ми от вже надовірялись, досить! з вовками по вовчі
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Уровень ООН,- это уровень Глав государств. Порошенко лично жаловался Президенту Германии. Главы МИД многих стран были шокированы этим подлым убийством.
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Когда это Пэдро лично жаловался президенту Германии?
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Теперь, когда его
действительно убьют, никто в это не поверит... Подыграли Путину...
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Україна пустила з молотка арештований за борги російський BoeingСегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко - Цензор.НЕТ 5116
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Краткая хронология событий:
1. Злочинная влада ни на что не способна, не может защитить! Кровавая хунта убивает журналистов! Украина - Сомали! СБУ может только за Саакашвили бегать! И т.д.
2. Это была спецоперация, он живой. Аракаша, выходи.
3. Злочинна влада опять всех обманула, ничего не может без обмана! Все виновные должны быть уволены! Это пиар! Украина должна была нас предупредить что это спецоперация!
P.s. Вроде бы ничего не забыл
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Тепер би знати замовника цього замаху.
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Ну, вот... А в ФСБ вчера порвали три баяна...
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Зато эта история очень хорошо показала,что новость об "убийстве",пришедшая уже после завершения работы госучреждений,абсолютно не была неожиданной для официальной Москвы😀
.В течении получаса у всех уже были готовые заявления,а СК так и дело успел возбудить,и даже следака назначить!😂
это супер !! СБУ , сработало отлично !!
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Ну в общем примерно уже понятно: россияне хотели убить Бабченко, СБУ подослали подставного киллера, вчера он якобы выполнил работу, сегодня на передаче бабок посредников повязали. Теперь будут совать паяльники в жопу в секретной тюрьме ЦРУ, пока не выдадут заказчика. Такі справи Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 8984
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А разведчика вражеского, который претворялся переводчиком Гройсмана уже паяльником пытали? Он выдал всех своих кураторов? Или про него забыли? А Курмакаев, который покушался на Окуеву и Осмаева? Тоже с пояльником в жопе сидит? Не выдает своих заказчиков?
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Юга каже шоб всі обєднались навколо корупції у важкі часи.
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Які "мільйони"? Кому Аркаша на фіг потрібний крім себе і свої родини в Україні! Вся ця байда, особливо після "підключення" Пєті, все більше переконує мене в тому що це голімая підстава і шоу для ідіотів. Імітатор йому ще й "Героя України" втюхає для "достовірності"... Ну хай тоді вже і прізвище міняє на подвійне Бабченко-Савченко.
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КацаПсинскую кодлу завели в капкан "Бабченко" помогла его страница В Фейсбуке... Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 7963
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Помни сообщение от Симонян, руководительницы раши тудей? Там в списках был и Парасюк... Ему бы побыстрее убегать надо, а то уж очень он на роль жертвы подойдет, особенно сейчас, после провала с Аракадием. Парасюк ведь известный борцун со злочинной владой)
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Корисних ідіотів Кремль чіпати не буде.
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Вот как раз сейчас польза от мертвого Парасюка будет намного больше чем от живого... Звучит конечно цинично, но это факт.
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А мені подобається цей"момент істини" на форумі...)))
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х_ло опять обосралось!
Навального и Ксюшадь не валит - не за что
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Резюмирую. Всё в Истории уже бывало. Был и Маринус ван Дер Люббе, с его поджогом Рейхтага. И Гершель Гриншпан, с его убийством фом Рата. Что после этого следовало? Ну, во втором случае- "Хрустальная ночь"... А тут есть Савченко, с минометами, вот теперь- и Бабченко нарисовался...
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ага счаз получим приказ и будем пинать егорку соболева во нам больше делать нечего Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 711
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От так, поступово, починаємо перемагати. ФСБ, виходить, уже не всесильне.
Хтось волає про зраду, про "нічівонідєлаєцца", про бариг та Карупцию", а хтось робить свою справу і поступово досягає успіхів. Поступово підбираються потрібні кадри і процес рушає з мертвої точки.
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Я совершенно искренне горевал по поводу убийства Бабченко. Оказалось он жив и все это было кино по сценарию. Таким образом я, как и многие многие другие, также стали статистами в этой постановке. Скажу честно, даже не припомню ни одного случая на Западе за последние по крайней мере 20 лет, чтобы даже в более серьезных расследованиях там прибегали к подобным водевилям. Но не все конечно плохо. Главное, что он жив и он точно того стоит, а также украинская элита получила прекрасный шанс для пиара на чужой "крови". Правда чужой.
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Лучше бы он пропал без вести,но живой.Или лучше бы молчали. ОНИ это не простят.
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Убийц Ззалимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году Анатолия Яблочкова и Василия Пугачева плешивый Педофил выкупил за баблосы у властей Катара,осужденных Катарским Судом на пожизененное, .После прилета на РАБссию эти 2 Хмыря бесследно исчезли...
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никогда не слышал об этом журналисте, может он тоже фейковый, с миллионами это перебор зато бабченка(журналистом назвать язык не поворачивается) использовали одноразово, заплатили и..... выбросят как использованную резинку после удовольствия....
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Рошен, все хорошо, но посольство и консульства Рабсии надо бы закрыть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины, - Порошенко провел встречу с Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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