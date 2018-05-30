 Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Открытая Россия".

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"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - говорится в сообщении.

Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU — Команда ОР (@openrussiateam) 30 мая 2018 г.

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.