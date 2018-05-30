 Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Открытая Россия".
"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - говорится в сообщении.
Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU— Команда ОР (@openrussiateam) 30 мая 2018 г.
Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.
А ти не охуїв часом ? До слова охуїв, теж дозволяю дої"атись
но сегодня с них как с гуся вода...\правда то не вода...)))\
как это еще тюлька удержалась от того чтобы обгадить СБУ ГПУ и полицию? насиння и лещ высказались вчера вечером.. саака тоже повыл на тему "барыги при власти". а тут такой облом.. эх вы чушки необразованные
Роман Доник с Roman Donik.
1 ч ·
Надо потребовать у Порошенко увольнения Грицака, за то что заставил почтенных .лядей высказывать свое мнение с обвинениями власти в гибели Бабченко и выглядеть полными идиотами. Это удар по репутации перед выборами, которым злочинная влада, хочет не допустить истинных патриотов в политику. Такой фальстарт запилить, это ж уметь надо. Жаль мы в полях и я не смогу насладиться всем происходящим в полной мере. Но судя по всему это было не просто круто. Это было оху@енно.
После сегодняшнего шикарного финта СБУ ( ещё один респект от меня вам парни!), я стал орков ещё больше ненавидеть.
Вчера/сегодня я реально ощутил - как мы слабы перед той империей зла, шо над нами нависла.
Раньше несильно жалел россиян, которые пускают самолётики, выходят на одиночные пикеты, заявляют шо-то против кремля, во всех (доступных им) СМИ.
А сегодня, наче проснулся. И понял, шо они рискуют своими смешными протестами куда больше, чем мы с вами. Они рискуют своим благополучием.
Начал им реально сопереживать. Это не кацапы, это - Люди.
просто это редко выходит наружу
тут наверное редкий случай, но думаю такое и раньше делали
хотя наверное чаще просто попадали под защиту свидетелей и жили уже под другим именем
Заставь дурака Богу молиться - так он и лоб расшибёт. Хорошо, что они поминки или панихиду не стали организовывать...