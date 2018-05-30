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Все про:задержание (4972) Москва (2507) Бабченко Аркадий (43)

 Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО

Два человека задержаны в Москве на акции памяти российского журналиста Аркадия Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, а в среду, как сообщили в СБУ, оно оказалось инсценировкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Открытая Россия".

Смотрите: "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Источник: https://censor.net.ua/v3068924
 
   
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Якось не гарно вийшло, люди прийшли помянути, а в результаті Бабченко живий, а вони ще й пілюлей получать.
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пом'янути так правильно писать,палитесь на мелочах клоуны
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а я не хочу ставити апостроф і що, ти мене відразу в кацапів записуєш ?
А ти не охуїв часом ? До слова охуїв, теж дозволяю дої"атись
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Від кацапської тварини, свинособаки чую!!! Іди лапті плети, і тихенько "боярку" попивай.
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во видишь,как тебя поперло,скрепу не спрячешь
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Ти "скрєпа" ходяча, іди на ху@ла помолись перед сном.
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тебя где языку украинскому обучали,двоечник,в Калуги али Перми?
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кацапосвинячої мови не розумію.
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Замість "в результаті" треба "у підсумку", а замість "получать" - "отримають". Українська мова для дошкільнят.
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А Ви хочете мені іспит з української мови провести ?
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так они закрыли украинскую библиотеку в москве,теперь не знают как правильно ольгинца подготовить
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вышло не вышло.. зато в кацапстане полная истерика идет...
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Мені їхні воплі до одного місця, чи Ви вважаєте, що такі операції проводяться із масовим розголосом ? Радує те, що СБУ спрацювало добре і протягом двох місяців інфа не була злита в підерацію
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Ну вот здрадодрочерам нужно было в первую очередь докладывать о ходе операции. - а так шапито кино и здрада.
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просто им обидно,весь мир увидел их лишнюю хромосому
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сбу - придурки
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В СБУ хоть понимают, сколько во всем мире они людей подставили? Включая своих политиков и журналистов, да и простых людей!
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такі правила інформаційної епохи... і це лише початок!
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хихи в кремле подгорает,все ольгино на работу выгнали,последний раз так подгорало,когда американцы отстрелялись по Сирии
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Да ладно! С такими Спец. операциями СБУ и никакого Ольгино не надо! Обосраться на Весь Мир! Браво! Молодцы!
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хихи кто обосрался на весь мир видно по вашей дружной истерики
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Это не истерика! Это как в детстве над простенькими шутками клоунов на арене цирка смеются, так и сейчас над "спец. операцией" СБУ! Занавес! Кто теперь будет слушать их бредни, да и Климкин в ООН наговорил... Как он туда теперь пойдет?
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Климкина! Геращенко подставить невозможно!
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как тупо выглядел представитель рашки,настоящий русский дурак,даже жалко было
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Это Вы про кого?
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Я тебя понимаю. Если бы я был кацапом, у меня тоже бы сейчас подгорало. Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 1782
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обосрались зрадочерти.. ничего.. сколько еще обосретесь.... терпилы гнилые
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а сколько вчера интернетовские путриотыклоуны вчера понаписали...)))
но сегодня с них как с гуся вода...\правда то не вода...)))\
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в кремль идите с палками,там много добра,кто побъет путина получит еще и орден с тризубом
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Неверно, не обосралось,а насрало тебе и твоим сородичам прямо в рот. А ты жуй, глотай...
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Только люди зря пострадали из -за этого Неуловимого Джо.
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А в них, як в циганській сімї, рано встали, дітям по сраці дали, все одно за день, щось погане зроблять
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Теперь, когда его действительно убьют, никто в это не поверит... Подыграли Путину...
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уныло консерва повторяешь кацапские высеры... вам бы сейчас заткнуться и зализывать друг другу.. а вы лезете.. вы мазохисты?

как это еще тюлька удержалась от того чтобы обгадить СБУ ГПУ и полицию? насиння и лещ высказались вчера вечером.. саака тоже повыл на тему "барыги при власти". а тут такой облом.. эх вы чушки необразованные
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Та кому он нужен, нагнали волну....
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Кацапы кинулись форсить новую установку, что СБУ обосралась. Легко вычислить кацапа. Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 6879
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На цьому прикладі всі побачили, що зрадоботи бажали смерті Бабченку. До них більше питань нема.
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Роман Доник с Roman Donik.
1 ч ·

Надо потребовать у Порошенко увольнения Грицака, за то что заставил почтенных .лядей высказывать свое мнение с обвинениями власти в гибели Бабченко и выглядеть полными идиотами. Это удар по репутации перед выборами, которым злочинная влада, хочет не допустить истинных патриотов в политику. Такой фальстарт запилить, это ж уметь надо. Жаль мы в полях и я не смогу насладиться всем происходящим в полной мере. Но судя по всему это было не просто круто. Это было оху@енно.
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Судя по всему так пострадали не только наши "дяди", но еще и многие зарубежные)
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Только люди у власти, потерявшие голову и здравый смысл, способны на такие трюки с ложью на весь мир...
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руспропагандоны на цензоре мобилизовались,и у всех,как всегда, одна и та же "версия". Какие же они убогие.... Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 2095
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З петьою ми розберемось - ти зі своїм хуйлом розберись..
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сколько стоит сегодня у тебя в рашке бензин ?на новую виллу для рому абрамовича в израиле потянешь?
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Вот я выпил, помянул(по христианскому обычаю) усопшего.А как теперь все назад вернуть?
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фсб = гестапо.
После сегодняшнего шикарного финта СБУ ( ещё один респект от меня вам парни!), я стал орков ещё больше ненавидеть.
Вчера/сегодня я реально ощутил - как мы слабы перед той империей зла, шо над нами нависла.
Раньше несильно жалел россиян, которые пускают самолётики, выходят на одиночные пикеты, заявляют шо-то против кремля, во всех (доступных им) СМИ.
А сегодня, наче проснулся. И понял, шо они рискуют своими смешными протестами куда больше, чем мы с вами. Они рискуют своим благополучием.
Начал им реально сопереживать. Это не кацапы, это - Люди.
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ну инсценировки с совершением убийства бывают
просто это редко выходит наружу
тут наверное редкий случай, но думаю такое и раньше делали
хотя наверное чаще просто попадали под защиту свидетелей и жили уже под другим именем
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сегодня герои дня- СБУ и нафтогаз Двох осіб затримали в Москві на акції пам'яті журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 4781 первые сорвали медиа атаку и мазнули по губам кацапам и их агентуре а вторые прибили норд стрим 1й и 2й Двох осіб затримали в Москві на акції пам'яті журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 4781
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"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять."
Заставь дурака Богу молиться - так он и лоб расшибёт. Хорошо, что они поминки или панихиду не стали организовывать...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДва человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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