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Все про:заказное убийство (38) СБУ (12522) Бабченко Аркадий (43)

 "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент",- СБУ опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко. ВИДЕО

Служба Безопасности Украины опубликовала часть оперативного видео, где записан разговор между заказчиком и исполнителем убийства российского журналиста Аркади Бабченко. На кадрах виден процесс передачи долларов за исполнение "заказа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об видео размещено на You tube канале СБУ. 

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Источник: https://censor.net.ua/v3068919
 
   
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Та хто б вас туди пустив..
Начепили проксі і вже у Німеччині.
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если задержаны и заказчик и исполнитель а в машине сидят именно они двое то кто из них двоих принес камеру и снимает момент передачи денег дабы потом на самого себя в сбу настучать
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...до тебя еще не дошло? Исполнитель агент СБУ! Иначе бы Аркадия убили. Нужен был ФАКТ передачи денег.
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Так геращенко сказал что киллер задержан. Задержали агента сбу?
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а что ему еще говорить? Таких людей нельзя раскрывать.
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Сейчас наверно Бабченко уже не будет просить денег в ФБ, - подзаработал участвуя в постановке Луценко и Грицака.
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Вы здрадофилы ебаные. еще раз повторю, кто вы нахер такие что бы вам все и вся тут СБУ карты раскрыло...
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шлюха портовая в мурманске, твой максимум.
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Напиши те саме німецькою мовою, містере х*й(ло-фан).
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доведеться кокс лише в одну ніздрю вдихати
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Теперь, когда его действительно убьют, никто в это не поверит...
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чего вы репетуете, уровень государства и его ответственность это одно, а мокшанские иксперды и их прокси в мире это другое.
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Навального и Ксюшадь не убивают - не представляют интереса
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жена у тебя бурят, а ты-не человек, за твой скальп награждать надо.
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Питання в тому, чи змогла українська влада отримати якомога більше зиску від цієї спецоперації, чи Україна отримала репутаційні збитки зараз, та в майбутньому. Якщо отримала - то молодці, а якщо ні, то побачимо, чи виграли ми, чи більше втратили.
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даже ОДНА спасенная человеческая жизнь, оправдыват ЛЮБУЮ операцию спецслужб.
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А кто-то знает, что там с нападающими на лёшика гончаренка, ему там хотели коленки разбить молотком, а СБУ героически накрыла эту банду... Так вопрос в том, наказали ли преступников злочинной группировки и если да, то можно ссылку?
Ах, да ... там и гандошу лизоблюда хотели враги уничтожить... надеюсь, они уже тоже наказаны? Или это всё фигня?
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Да какая разница, ни одно из предыдущих заказных убийств и диверсий не были раскрыты и, самое главное, не ликвидированa основная причина - границa с мордором не закрыта и не введен даже визовый режим - так что террорюги как шастали так и будут шастать.
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во-первых заказ был на финал Лиги Чемпионов, во вторых если бы у твоего эфесбе были мозги в башке, то он не травтили любей по всему миру, просто так из-за капрза какогото хуйла.
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лохи за поребриком сидят, а ты потеряшка походу.
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Унтерменьш Дедоводвальщиков, ти вже назбирав на іржавий Опель Кадет, на якому їздив онук зольдата Вермахта?
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Одно не понятно - с каких пор заказчик обеспечивает исполнителя "инструментом"?(видео)
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Это не заказчик, а организатор. Организатор, как сказал Луценко, в Рашке.
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Тогда, получается, заголовок статьи не правильный?
"...СБУ опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко. ВИДЕО"
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Истерикой гебнявых ботов полностью удовлетворен!
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Самое интересное будет впереди ! А то как с Савченко : еще будут задержания ,и ни одного задержания.
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Юга каже шоб всі обєднались навколо корупції у важкі часи.
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А кто вообще то, этот Бабченко.Никогда ранее не слыхал о нем.
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с таким погонялом кау тебя не удивительно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент",- СБУ опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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