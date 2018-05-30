 "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент",- СБУ опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об видео размещено на You tube канале СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения