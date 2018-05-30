 Есть радиоперехват переговоров террористов, которые убили 15-летнюю девочку под Торецком, - Луценко. ВИДЕО

Об этом Луценко сказал во время совместного брифинга с главами СБУ и Нацполиции при участии Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

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"У нас, у прокуратуры, сегодня к вашим услугам есть радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 мая в 11.40, российские наемники открыли артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.

Позже в ГПУ уточнили, что убийство девочки в Торецке квалифицировано как теракт, а собранные доказательства указывают, что обстрел вели российские наемники.