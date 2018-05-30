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 Есть радиоперехват переговоров террористов, которые убили 15-летнюю девочку под Торецком, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о записи радиоперехвата, которая доказывает убийство 15-летней Дарьи Каземировой на Донбассе российскими боевиками.

Об этом Луценко сказал во время совместного брифинга с главами СБУ и Нацполиции при участии Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Читайте: Гибель 15-летней девочки в Торецке: наемники РФ целенаправленно бьют по городу, такого не помнят с лета 2014, - журналист Корниюк

"У нас, у прокуратуры, сегодня к вашим услугам есть радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 мая в 11.40, российские наемники открыли артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.

Позже в ГПУ уточнили, что убийство девочки в Торецке квалифицировано как теракт, а собранные доказательства указывают, что обстрел вели российские наемники.

Источник: https://censor.net.ua/v3068912
 
   
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Бренд не привлекательный. Точнее обещания из его уст.
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ну хорошо... из чьих уст привлекательней ? от твоей тещи ?... развивай... или абы клаву ковырять
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Лола для тебя была бы еще милее. Но это о грустном..
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Не угадал. Лола-парашенко ))
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лола это твоя супруга с тверской, защеканец.
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А твоя Лола-парашенко )) Задрот )
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Ты моего Президента со своим хуйлом не путай мокша.
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Ну так твой супруг еще нескольких придурков типа тебя имеет )) Остальные его не переваривают. И ты это знаешь ))
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Ви про це???
Так навіть Руставі-2, що цю дурню опупбілкувало, уже давно вибачилося!
ФСБ прокололося, не той підпис вставили.
Річ у тім, що ща законом підпис президента має містити всі літери прізвища без скорочень та ініціали, один або два. Ви багато знаєте людей, які все життя так підписуються? Отож! У 2005р Проршенко не був президентом і підписувався дещо інакше, без ініціалів і скорочував довгувате прізвище. А ФСБшники, що фабрикували ту мульку, виявилися тупими та ледачими і взяли підпис із статті про Порошенка як президента України у Вікіпедії. При чому, наклали підпис без змін, під тим само кутом, як він на зразку! Хоч би нахилили трохи, трохи розтягнули чи стиснули, це просто робиться, ні, тупо скопіювали і ляпнули!
Просто дурити того, хто хоче бути обдуреним.
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Да сгинь ты,чучело.
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Я не йому, я тим хто випадково у цю божевільню зазирне.
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Шизофреник - це ти. А хто така мілявська? Мариш, дебіл, чи шизофреник
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Югик,хватит втирать ,где крупная рыба томящаяся на нарах ??? Твои Югик бредовые вопли уже никто не слушает !!!
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А шо Югик рюский ? Есть радиоперехват переговоров террористов, которые убили 15-летнюю девочку под Торецком, - Луценко - Цензор.НЕТ 5473
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прибижал пропиариться на гибели девчушки,жлобяра
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Тупой Юрыст, твои попытки попиариться на смерти ребенка, на фоне спецоперации СБУ, никого не интересуют, подожди пару дней.
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Да какая тебе вера и твоим пленкам после провала с Саакашвили.
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Нашел не чем пиарится. Совесть отсутствует совсем.
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Опять напишут вонючую бумажку " дело о по статье теракт" ! Та плевали "орки" путинские на любые бумажки что там пишут в Украине. Какие "дела" заводят на них СБУ . Если б Украинская армия была не стадом баранов а нормальным войском то давным -давно эвакуировало бы все гражданское население в 100-километровой зоне! Но к сожалению Украинская армия пока "стадо баранов" раз они допускают работу школ в которой 320 детей прям на самом "передке"! В зоне обстрела террористов
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ЦЕНЗОР ЇоБТВОЮМАТЬ ! вы затрахали уже это ебучей рекламой розетки !
сука так тормозит Шести,сука,ядерый процессор шо блять терпеть уже нельзя!
вы ахуели там уже? может петя шеколада мало шлёт вы блять в рекламу ударились?
мне уже к хуям проще забить на цензор и не заходить вообще чем тетреть ету хуйню каждый раз
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adblock plus поставь.У меня вообще нет рекламы.
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Вот нахрена нам их переговоры? Мы ими должны утешится?
Нам нужна адовая ( уже заебался(!) печатать это слово на данную тему!) ответка на обстреливающую нас кацапскую батарею!
Шо блеет этот бухой козёл? Сколько можно слушать их отмазки?
Хто нибудь, налейте ему стакан и хай ляжет спать! - с женщиной " третьего тысячелетия"...
Фу, бля... от эти слов - сам боюсь либидо лишиться на месяц.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсть радиоперехват переговоров террористов, которые убили 15-летнюю девочку под Торецком, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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