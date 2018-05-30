 Есть радиоперехват переговоров террористов, которые убили 15-летнюю девочку под Торецком, - Луценко. ВИДЕО

Об этом Луценко сказал во время совместного брифинга с главами СБУ и Нацполиции при участии Аркадия Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
"У нас, у прокуратуры, сегодня к вашим услугам есть радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 мая в 11.40, российские наемники открыли артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.
Позже в ГПУ уточнили, что убийство девочки в Торецке квалифицировано как теракт, а собранные доказательства указывают, что обстрел вели российские наемники.
Так навіть Руставі-2, що цю дурню опупбілкувало, уже давно вибачилося!
ФСБ прокололося, не той підпис вставили.
Річ у тім, що ща законом підпис президента має містити всі літери прізвища без скорочень та ініціали, один або два. Ви багато знаєте людей, які все життя так підписуються? Отож! У 2005р Проршенко не був президентом і підписувався дещо інакше, без ініціалів і скорочував довгувате прізвище. А ФСБшники, що фабрикували ту мульку, виявилися тупими та ледачими і взяли підпис із статті про Порошенка як президента України у Вікіпедії. При чому, наклали підпис без змін, під тим само кутом, як він на зразку! Хоч би нахилили трохи, трохи розтягнули чи стиснули, це просто робиться, ні, тупо скопіювали і ляпнули!
Просто дурити того, хто хоче бути обдуреним.
сука так тормозит Шести,сука,ядерый процессор шо блять терпеть уже нельзя!
вы ахуели там уже? может петя шеколада мало шлёт вы блять в рекламу ударились?
мне уже к хуям проще забить на цензор и не заходить вообще чем тетреть ету хуйню каждый раз
Нам нужна адовая ( уже заебался(!) печатать это слово на данную тему!) ответка на обстреливающую нас кацапскую батарею!
Шо блеет этот бухой козёл? Сколько можно слушать их отмазки?
Хто нибудь, налейте ему стакан и хай ляжет спать! - с женщиной " третьего тысячелетия"...
Фу, бля... от эти слов - сам боюсь либидо лишиться на месяц.