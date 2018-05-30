EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  47175  184
Материалы по теме:
Все про:задержание (4972) СБУ (12522) Бабченко Аркадий (43)

 "Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала оперативные кадры задержания заказчика "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано на YouTube канале СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/v3068911
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мовчання - золото!
За тиху операцію із Бабченком ми отримали від рф 40 тис. баксів, зброю і агентуру...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Клоуны, какой с этого мужичка заказчик.
 показать весь комментарий
 
 
Извини, все Рэмбо из Немытой уехали сниматься в Голливуд.
 показать весь комментарий
 
 
І карлик може бути замовником.. До того ж кремлівський.. Не репетуй ти так, порадій за врятоване життя твого співвітчизника..
 показать весь комментарий
 
 
Заказчик в Москве, а это посредник.
 показать весь комментарий
 
ты считаешь что заказчики выглядят только так ? "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 6656
 показать весь комментарий
 
Красиво . "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 7458 Растём . Подавись путло соплями в кремлёвском чулане .
 показать весь комментарий
 
 
Блин, кто то в СБУ сериалов про ментов насмотрелся)))))
 показать весь комментарий
 
 
Если опубликовали это видео, значит ВСЯ цепочка установлена. ПЕТЬ будут хором. Так сказать российская хоровая капелла им. " ЖИВОГО Бабченко".
СБУ - РЕСПЕКТ, фээсбееееее - привет. "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 1350
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять Сбу сморозило какую то муйню,это спецоперация Савченко-2.
 показать весь комментарий
 
 
думается, у задержанного нет никаких шансов молчать, и рассказ у него будет нуочччччень интересный...курвы москальские, кого назначите "крайним"?....
 показать весь комментарий
 
 
Что то эта КУРВА москальская выправкой походит на Советского офицера -- а по пузу минимум полковника ..... Многие из которых живя в Киеве и Украине по 50 лет -- очень любят Москву , маму с Иркутска и хотят не к маме ехать а чтобы мама с Россией приехала в Украину на правах хозяйки .. Ох и до хера таких сегодня в Украине ....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сбу сами заказали этого расеянина,но что то пошло не так.
 показать весь комментарий
 
 
Фрагмент розмови між замовником та виконавцем "вбивства" Аркадія Бабченка

https://www.youtube.com/watch?v=BVRjip7Y0L4
 показать весь комментарий
 
Что-то я ничего не понимаю. Каким образом СБУ установила скрытую камеру заказчику, или исполнителю? СБУ что-то знали до убийства ? Пока одни вопросы... Надеюсь доказатеьств хватит и все твари причатсные к убийству понесут наказание.
 показать весь комментарий
 
 
исполнитель подставной, с камерой, что тут неясного?
 показать весь комментарий
 
 
Ясно, когда уже знаешь о спецоперации СБУ. На момент написания моего поста выше я об этом не знал.
 показать весь комментарий
 
Это не заказчик, а посредник. Луценко сказал, что заказчик. вероятно в Рашке.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему затриманю проводят в общественном месте... типа, шоб эффектней...то есть знали, что шпигун неопасен, никого не убьет, и решили сыграть на публику...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пс: за 40 килобаксов в Киеве можно не то что бабченку, подъезд собаководов крупных пород заказать... "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 7818
 показать весь комментарий
 
 
Так у нього тільки газетка у руках була ... І усьо ...
Хіба він такий небезпечний ???
 показать весь комментарий
 
Луценко уже установил вину заказчику и дал срок?
 показать весь комментарий
 
 
Все якось дуже легко і тому ще більше питань з"являється.Чекаю пред"яву хуйлу від Луценко...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пеца ожидает завтра поднятие рейтинга на 0,01%
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, ну да. Одно за 4 года раскрытое заказное "убийство" - эта "успех". "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 146
 показать весь комментарий
 
 
А с Богдановым не тот же вариант был? Не скули
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорей всего это заказное раскрытие "убийства". Так сказать очередная потужна перемога)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шота киллер похож на нашего Геращенко. "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 5074 Даже не верится, что такой мог кого-то убить.)) Разве что газеткой, которая была у него в руках. )) Хотя да, недавно сообщали, что с раши прибыл гебнявый киллер. Видимо, это он. Только зачем его пустили в Украину? Я так и не понял.
 показать весь комментарий
 
 
Ты посмотри какой Вася Михаленко не угомонный "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 1252
 показать весь комментарий
 
Что Сеня Яценюк " душман " и участник войны в Чечне тебе бля ... верится -- а что Россия заказчик теракта не верится в Украине ... Что то с мозгами у тебя похоже не так ...
 показать весь комментарий
 
 
"Ехай " -- тамбовский говорок транденыш путлеровский ... Тебе в Украине тоже яйца отщимят --не переживай ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И хто теперь поверит ФСБУ, что это не такая -же инсценировка, как и само убийство? И очень похоже, кстати. Морда лица "заказчика" ни в одном кадре не светится, как будто специально постановкой это предусмотрено. Удобно, чего там. А то еще узнает широкий зритель дядю Федю с 3-его этажа, соседа Грицака.
короче - "Не верю!" (с)
 показать весь комментарий
 
 
сука, видно же на видео как он успел зубами морзянку в Кремль отбить
 показать весь комментарий
 
 
Капьюла з Новачком не спрацювала .. Як гарно працює фсбу !!!
 показать весь комментарий
 
А це не той самий мужик,що стояв з фотоапаратом біля пораненого кіллера паршова (що убив вороненкова)?Віт там був в червоному пінджаку.Комплекція і лисина схожі.
 показать весь комментарий
 
 
Все,це, Недолуге Шоу. Дуже недолуге ...
 показать весь комментарий
 
 
А рубан со шкафчиком - лучше было?
Сейчас ещё не дай Бог порошенко 'похитят', все откроют шампанское, а его возьмут и вернут
Но, конечно, Бабченко очень крутой, подписываюсь под каждым его словом - это уже без шуток.
 показать весь комментарий
 
 
вони,за що не візьмуться, все - ніяке ... Стосовно Бабченка.я,йому,не вкладав фразу про дитячу фотокартку з распортного столу. Що,не кажіть, а IQ неймовірний "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 2359 , зразу відчув ,власну інт недолугість "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 9712. Як далі житиму
 показать весь комментарий
 
 
Вся эта гумно операция рассчитана для дилетантов,дедушек бабашек и конечно же порошенколизов
 показать весь комментарий
 
 
Что, уже начали потихоньку приходить в себя?
Примите соболезнования от "порохоботов".

 показать весь комментарий
 
 
Вы порохососы сосите рошенки и не отвлекайтесь. Как радостно визжат гниды соевые Перемога!!!Неужели вы думаете ,что в эту х"йню кто то верит.Да это дно...
 показать весь комментарий
 
 
Никто еще так не опускал кремлядей! Респект СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
В квітні 2014 року, якраз перед позачерговими виборами президента одне з соціологічних агенств (зараз вже не пам*ятаю назви) опублікувало результат опитування - БІЛЬШЕ 60% опитаних вважали росісян браццьким народом!!! А вже був анексований Крим і вже почали вбивати українців в Домбасюрії.
До чого я веду? А до того, що в самій Украні для того, щоб нахабно вбити ворога Путлєра, є величезний контингент - так звана 5-та колона ворогів України -, який прекрасно себе тут почуває, нахабніючи з кожним днем.
Відомий історичний факт, показаний до речі в ліберастичній інтерпретації в фільмі "Перл-Харбор", про поголовне інтернування японців-громадян США. Між тим ліберасти, як водиться, забувають згадати про роль японців, які жили на Гавайських островах, в тому числі і на острові Оаху, в масовому шпигунстві на користь мікадо Хірохіто.
Менш відомо пересічному українцю, як вчинила Великобританія з сотнями тисяч німців, які жили на острові та втекли в Великобританію ще до початку війни з Німеччини, рятуючи своє та близьких життя. Знаючи про те, що німецка імігрантська спільнота в Великобританії нашпигована агентами Абверу та структур СС, виявлення яких потребувало б гігантських ресурсів та часу, яких у англійців не було, уряд його Величності Георга VI вирішив інтернувати ВСІХ німців, які на час прийняття рішення перебували на острові. Зважаючи на небажаність будівництва таборів на території Великобританії, їх посадили на пароплави та розвезли по домініонах від Канади і до Австралії.
От я собі й думаю, а чому б, не зважаючи на зойки ліберастів всього світу, не інтернувати 5-колону ворогів України? Ну, хоча б самих активних її членів. Як от в Одесі 5-колонний міський голова, багатопаспортний Труха та його фракція в міській раді.
 показать весь комментарий
 
 
Как минимум из положительного - нет ничего лучшего, чем наблюдать как сползают сальные ухмылочки с ебальников винторогого стада.
 показать весь комментарий
 
 
ФБР ПОМАГАЛИ?навіть,якщо так -КРАСАВЧИКИ.
 показать весь комментарий
 
 
Видео задержания Гезащенко охринительное, только вопрос - зачем? Другой вопрос, а всех пособников задержали? Или другой, может проинформировали - сиобывайтесь щас за вами придут?
 показать весь комментарий
 
 
а колорада Гончаренко уже нашли?
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/23/7136281/

а зачем СБУ имитировать похищение?
 показать весь комментарий
 
 
завтра рыгоблок возьмет на поруки и под домашний арест ..
 показать весь комментарий
 
Когда шлионов задерживают - фиксируют ротик, чтобы капсулу с ядом не вскрыл зубами. Этот видимо такой капсулы при себе не имел.
 показать весь комментарий
 
Фсб должно выдавать своим агентам цианистый калий для подобных случаев.
 показать весь комментарий
 
Очень интересно, что будет дальше. Ведь это только начало.
 показать весь комментарий
 
Глупость несусветная. В Штатах часто так делают, показывают фотки с окровавленной жертвой, а когда заказчик радуется - забирают. Для суда свидетельство.
 показать весь комментарий
 
 
Чертовски приятная новость, господа! И Бабченко жив, и ФСБ умыли)
 показать весь комментарий
 
 
Парень, зачем ты дал себя вовлечь в эту авантюру?... Мировой славы захотелось?....
 показать весь комментарий
 
 
Водичкой, водичкой полей, чтобы пердачек не сгорел).
 показать весь комментарий
 
 
вАпроцЦ : ВЕСЬ ЭТОТ ЦИРК для чего-то нужен грицацке-луцуцику.
ДЛЯ ЧЕГО ?

согласен с мнением Roman`а (Май 30, 2018 в 6:46пп) :
интересной является спецтрактовка результатов Луциком
и выводы которые он предлагает всем принять.
Там же в каждой фразе читается
«я вірю у другий президентський термін президента Порошенко».
========

однако думаю, что имеет место очередная многохY%ловочка.
Поэтому вывод высказанный Roman`ом необходимо будет дополнить.

шевелите извилинами !!!
есть причина
по которой шавки лалита мальдиванскага
грицацка-луцуцка абасралися на весь мир
.
 показать весь комментарий
 
 
Ох, как у кацапов бомбит!
В бессильной злобе только рычат и пытаются в "спам" нормальные комменты отправлять
"Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 9585
 показать весь комментарий
 
Дали б ему провести открытую пресс-конференцию - мы бы опять, вспоминая дело Рубана-Савченко, прослушали цикл лекций про сюрреализм.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх