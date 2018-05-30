 "Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано на YouTube канале СБУ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
За тиху операцію із Бабченком ми отримали від рф 40 тис. баксів, зброю і агентуру...
СБУ - РЕСПЕКТ, фээсбееееее - привет.
https://www.youtube.com/watch?v=BVRjip7Y0L4
Хіба він такий небезпечний ???
короче - "Не верю!" (с)
Сейчас ещё не дай Бог порошенко 'похитят', все откроют шампанское, а его возьмут и вернут
Но, конечно, Бабченко очень крутой, подписываюсь под каждым его словом - это уже без шуток.
Примите соболезнования от "порохоботов".
До чого я веду? А до того, що в самій Украні для того, щоб нахабно вбити ворога Путлєра, є величезний контингент - так звана 5-та колона ворогів України -, який прекрасно себе тут почуває, нахабніючи з кожним днем.
Відомий історичний факт, показаний до речі в ліберастичній інтерпретації в фільмі "Перл-Харбор", про поголовне інтернування японців-громадян США. Між тим ліберасти, як водиться, забувають згадати про роль японців, які жили на Гавайських островах, в тому числі і на острові Оаху, в масовому шпигунстві на користь мікадо Хірохіто.
Менш відомо пересічному українцю, як вчинила Великобританія з сотнями тисяч німців, які жили на острові та втекли в Великобританію ще до початку війни з Німеччини, рятуючи своє та близьких життя. Знаючи про те, що німецка імігрантська спільнота в Великобританії нашпигована агентами Абверу та структур СС, виявлення яких потребувало б гігантських ресурсів та часу, яких у англійців не було, уряд його Величності Георга VI вирішив інтернувати ВСІХ німців, які на час прийняття рішення перебували на острові. Зважаючи на небажаність будівництва таборів на території Великобританії, їх посадили на пароплави та розвезли по домініонах від Канади і до Австралії.
От я собі й думаю, а чому б, не зважаючи на зойки ліберастів всього світу, не інтернувати 5-колону ворогів України? Ну, хоча б самих активних її членів. Як от в Одесі 5-колонний міський голова, багатопаспортний Труха та його фракція в міській раді.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/23/7136281/
а зачем СБУ имитировать похищение?
ДЛЯ ЧЕГО ?
согласен с мнением Roman`а (Май 30, 2018 в 6:46пп) :
интересной является спецтрактовка результатов Луциком
и выводы которые он предлагает всем принять.
Там же в каждой фразе читается
«я вірю у другий президентський термін президента Порошенко».
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однако думаю, что имеет место очередная многохY%ловочка.
Поэтому вывод высказанный Roman`ом необходимо будет дополнить.
шевелите извилинами !!!
есть причина
по которой шавки лалита мальдиванскага
грицацка-луцуцка абасралися на весь мир
.
В бессильной злобе только рычат и пытаются в "спам" нормальные комменты отправлять