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 Политика Украины
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Все про:арбитраж (130) Газпром (2782) Нафтогаз (2499) Порошенко (14868) Коболев (245)

 Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко провел встречу с Председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, который доложил о ситуации с обеспечением принудительного исполнения решений Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз", а также относительно апелляционного обжалования "Газпромом" этого решения и позиции Украины по защите.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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По словам Андрея Коболева, хотя компания "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции это не останавливает уже принятое решение. "Оно остается в силе и соответственно мы будем его выполнять", - отметил Председатель НАК "Нафтогаз". Он добавил: "Единственным основанием, которое нашел российский монополист, чтобы оспорить – это якобы есть какая-то лингвистическая экспертиза, которую они собираются представить, как доказательство. Мы все прекрасно помним экспертизу в делах типа "Алмаз-Антей" - что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру".

Председатель правления НАК "Нафтогаз" сообщил, что из выигранных Украиной 4,6 млрд долларов уже была списана задолженность перед "Газпромом" в сумме 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2013-2015 годах. "Важно отметить, что этот газ и эта сумма не включают ни одного кубометра, поставленного незаконно "Газпромом" на территорию Донецка и Луганска. То есть этот долг мы так же не признали, и суд поддержал нашу позицию", - отметил он.

Глава государства отметил, что российская сторона не выставляет за это счета и фактически решение суда вступило в силу и выполняется. "Да, решение вступило в силу. Позиция "Газпрома" - что они не признают в принципе это решение трибунала. Думаю, что решение суда все же имеет высшую силу, чем позиция менеджеров "Газпрома", - отметил Андрей Коболев.

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В то же время, председатель НАК "Нафтогаз" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость – буквально сегодня было начато обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.

Президент подчеркнул: "Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину".

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, включительно акции "Северного потока", "Северного потока-2" и денежные средства, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что эта ситуация демонстрирует "надежность" России как поставщика газа в Европу. "Стокгольмский арбитраж является базовым арбитражем во всех контрактах "Газпрома". Как на сегодняшний день могут чувствовать себя потребители газа, когда РАО "Газпром" отказывается выполнять решение этого арбитража? Это еще одно подтверждение ненадежности "Газпрома". Но это Украину и украинцев, НАК "Нафтогаз" не остановит в отношении того, чтобы мы в ближайшее время мобилизовали эти средства в бюджет НАКа и обеспечили надежное функционирование топливно-энергетического комплекса в будущем", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/v3068842
 
 
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Поручил не останавливаться... это хорошо...
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Зато к повышению цен на газ для изгоев Кондитер не имеет никакого отношения и держится от него аж у дальньому кутку Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга - Цензор.НЕТ 692
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чем больше штрафов, тем больше премий..долларовых цуко.!!
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И что с этого? За нагибание пидарахи на несколько лярдов, та премия мелочь.
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с "нагнутой рашки" сколько уже бабок получили? Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга - Цензор.НЕТ 6775 Пока что всё оплачивает поставленный рачкы пэрэсичный.
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Как минимум, о долгах на 2 млрд. нагнутая рашка уже забыла. А это не мало.
И поставки в ордило за счет грязьпрема. То же не маловажно.
Ну и процесс конфискаций только начался. Не спешите.
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так этот долг сначала не признавали и говорили что деньги сразу же пошли овощу минуя бюджет. А теперь готовы списать мутные долги за вполне реальные. Или врали?
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Это не те долги. В данном случае учтены не оплаченные поставки газа в 2014-15 годах. Которые нужно было бы оплатить, не выиграй Нефтегаз суд.

А по яныковскому кредиту еще идут суды.
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Какого хера ,какой-то коболев получает такую зарплату ? За какие заслуги ? Он же этот газ не сам напердел.
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ты ему помогал, премию игорка тоже на премию!
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Роздавати по 11грн нуждающимся? Перед виборами побачимо
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я глянул тут нюсвановскийй "Украинский выбир".... это просто Ж, особенно реакция лохтората.
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Газпром не виконує рішення Стокгольмского арбітражу, а це втрата репутації і іміджу у ЕС, як ненадійного постачальника і кідалово) для рашки втрати будуть більші ніж вони винні по боргам Україні. Ціна того боргу буле рости в прогресії + пеня.
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да-да, не останавливаться! и прежде всего начать конфискацию с Украины )))
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если будет такой расклад, а пока только паРашка в должниках.
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зрада, агентхуйлалолита, всёпропало, мальдивы, оффшоры, дебальцево , воруютсуки, вешатьвсех, взятьвсёиподелить, бабушекжалко, комуоннуженвашбезвиз...
я что-то пропустил?
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над Москвой замечен выход на предячей тяге на орбиту кучи спутников с информ агенств сру Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга - Цензор.НЕТ 1222 Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга - Цензор.НЕТ 4823
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А я очень хорошо помню те переговоры… У Украины, тогда в газовых хранилищах, было рекордное количество газа - можно было топить им до апреля месяца… Вот Дубина с Ющом и крутят не спеша Пуйла - на цену в 230$, но тот соглашается только на 235$…
Тогда Дубина покидает переговоры - а Ющ, демонстративно едет кататься на лыжах… пидоРашка с дуру перекрывает газ, Киселев усерается по ТВ, но нашим пох… И тут как чертик с табакерки - выскакивает ворЮля, тащит Дубину в Москву возобновлять переговоры, где угрозами заставляет подписать его - контракт на поставку газа по базовой цене 450$…
Дубина тогда здорово упирался, требуя решение кабмина, на подписание такого кабального контракта… Решение кабмина ворЮлька тогда подделала - надеясь, что потом протащит его задним числом - но даже ее министры отказались за такую херню проголосовать (кстати за эту фальшивую бумагу - ее Овощь и посадил)… Но цена в этом контракте была не самым страшным дерьмом… ворЮлька вписала в контракт штраф Украине за недобор газа в размере 300%!!! - то есть, за не полученный газ (не выбранные объемы) - Украина должна была бы платить по 1350$…!
При этом, эта коза - в том же контракте установила объемы обязательного для покупки газа в размере 52 млрд. куб. метров - при потребности страны в зависимости от зимы - где-то 32 - 35 млрд. кубов…. Кому не лень, возьмите калькулятор и посчитайте… И еще помню, что ворЮля этот контрактик сильно прятала - так, что Ющ даже Альфу посылал, чтобы его изъять и почитать…. но Альфа ничего ему не смогла добыть - т.к. тогда весь БЮТ лег у порога НафтоГаза… пришлось Ющу давать задание внешней разведке - и те купили для него у кацапов ксерокопию контракта в газПрёме….
П'ять копійок: Уверен, что Ю. Тимошенко после русско-украинской войны и падения РФ должна сесть. Но, не в президентское кресло, а за решетку. И не просто за коррупцию, казнокрадство, ложь и/или воровство. Главарь банды «Батькивщина»-Родіна должна сесть по статье «госизмена». И надолго. Надеюсь, после развала РФ кое-кто с поребрика предоставит нашей Фемиде дополнительные документы для увеличения срока Воной до пожизненного. И это желание не мести, а справедливости в назидание потомкам и умственно отсталому электорату газовой барыги.
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а ты не помнишь, как Ющ разорвал договор газа по 50 и сделал с Фирташем шарашкину контору 50/50?
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Коротко пишешь чуваш Жги ишшо Всандаль ишшо бояры и у тя откроется второе дыхание Особенно подробно с того места где межгосударственые договоры имеет правол подписывать только президент А договоры между хозяйствеными субъектами только их полномочные представители В том случае чуваш с украинской стороны был Дубина Тимоха тоже могла поставить подпись Да хоть на кеаждом лиске Но она ровным счетом не имела бы и нен имеет никеакого значения Он в чувашии хорошо помнит А почем у вас была бояра 9 лет назад? Не помнишь ?
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Интересно почему дебильньіе кремлеботьі ещо не начали завьівания о том, что ета зрада, єта петя кошмарит газпром по заданию путина.У прокремлевских дебилов даже на ето ума не хватает.
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При чём здесь фантазии петеных хуесосов к объективной реальности?
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Ты диб-л?
Каким боком к этому твой Петя?
Он суд выиграл? Он лично уже деньги вернул?
Вас порохнявых жополизов не поймешь.... То петя к проблемам и косякам в стране не причем, то тут он - красава?
Логика - как у рашинской ваты!!!!!!
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Много накошмарили ? Хоть копейка в казну упала? А премия соевым шмакодявкам уже упала В РАЗМЕРЕ 47 МЛН БАКСОВ Соевая ляшковня которую Петручио поставил на кормные места Умеет только щеки надувать Почему то я уверен с х\\\а не возьмут ни копейки
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Как только какая то срань нагадит виноват Петя,а как газпром кошмарит по заданию путина, страну ведет в нато по заданию путина, с другими странами договаривается об усилении санкций против Рф - заранее зная, что санкции Рф только на пользу так тут дебильі кремлеботские не видят, что все ето лола делает по заданию путина.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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