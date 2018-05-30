 Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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По словам Андрея Коболева, хотя компания "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции это не останавливает уже принятое решение. "Оно остается в силе и соответственно мы будем его выполнять", - отметил Председатель НАК "Нафтогаз". Он добавил: "Единственным основанием, которое нашел российский монополист, чтобы оспорить – это якобы есть какая-то лингвистическая экспертиза, которую они собираются представить, как доказательство. Мы все прекрасно помним экспертизу в делах типа "Алмаз-Антей" - что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру".

Председатель правления НАК "Нафтогаз" сообщил, что из выигранных Украиной 4,6 млрд долларов уже была списана задолженность перед "Газпромом" в сумме 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2013-2015 годах. "Важно отметить, что этот газ и эта сумма не включают ни одного кубометра, поставленного незаконно "Газпромом" на территорию Донецка и Луганска. То есть этот долг мы так же не признали, и суд поддержал нашу позицию", - отметил он.

Глава государства отметил, что российская сторона не выставляет за это счета и фактически решение суда вступило в силу и выполняется. "Да, решение вступило в силу. Позиция "Газпрома" - что они не признают в принципе это решение трибунала. Думаю, что решение суда все же имеет высшую силу, чем позиция менеджеров "Газпрома", - отметил Андрей Коболев.

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В то же время, председатель НАК "Нафтогаз" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость – буквально сегодня было начато обременения акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.

Президент подчеркнул: "Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину".

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, включительно акции "Северного потока", "Северного потока-2" и денежные средства, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что эта ситуация демонстрирует "надежность" России как поставщика газа в Европу. "Стокгольмский арбитраж является базовым арбитражем во всех контрактах "Газпрома". Как на сегодняшний день могут чувствовать себя потребители газа, когда РАО "Газпром" отказывается выполнять решение этого арбитража? Это еще одно подтверждение ненадежности "Газпрома". Но это Украину и украинцев, НАК "Нафтогаз" не остановит в отношении того, чтобы мы в ближайшее время мобилизовали эти средства в бюджет НАКа и обеспечили надежное функционирование топливно-энергетического комплекса в будущем", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).