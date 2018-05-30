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 Происшествия, Общество
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 Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке. ВИДЕО

Пьяная женщина-водитель укусила за руку патрульного во время проведения необходимых процесуальных действий при оформлении протоколов о нарушении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на улице Героев УПА патрульные заметили остановившийся на перекрестке микроавтобус Опель и хотели выяснить, не возникло ли проблем у водителя. При общении с женщиной возникли сомнения в ее трезвости. Экспресс-тест зафиксировал 2,95 промилле алкоголя в крови, а это в 14 раз больше допустимого.

Водитель вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила патрульного. У сотрудника - рана на левом предплечье. От госпитализации он отказался.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Больная вообще или что?! Что ты чудишь?!", - в Ржищеве полиция после погони и стрельбы задержала девушку-водителя. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3068840
 
 
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бешенный лис укусил водительницу, которая укусила полицейского))
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ну ты мистер Зодиак какой то)), попробуем таки лечить.
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Ну, извините. Это я палку перегнул таки. Но тут надо пользоваться амерским опытом и давать 100 часов общественных работ а не лекарства.
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Разумные сроки упущены, так что теперь осталось только усыпить.
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- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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Анекдот:
Стоит полицейский на дороге и тут по рации:
-Алё-алё! 15-й!
-Чё тебе?
-Блондинку пьяную на бехе остановил?
-Ну, остановил.
-Растёгивай штаны!
-Это ещё зачем ?
-Растёгивайй посмотришь.
15-й не спеша выполняет рекомендацию коллеги. И тут блондинка и говорит:
-А я знаю что вы делаете. Мы сейчас будем задувать на алкоголь. (Простите, дамы!)
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пропущен вопросительный знак в конце)))
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Не дивно))) Шкода що нічого не відкусила від неуків...Ці гниди знущаються з людей..
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Укушенному нужна прививка от бешенства.
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Похоже, нужно водительские права дополнять.
Ведь есть же пометка, означающая, что близорукий водитель должен быть за рулем только в очках или линзах.
Теперь придется писать, что такие, как эта дамочка, должны сидеть за рулем только в НАМОРДНИКЕ.
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Всі водії повинні бути без зубів. Так вони нікого не покусають
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Сидела за рулем, бухала, а тут опаньки - закусь сама приехала...
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Надеюсь, шо он успел получить 40 уколов от бешенства.
Оказывается - этой хворью болеют меньше животный, чем люди.
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ось така вона волинська чупакабра... Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке - Цензор.НЕТ 4692
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Срочно сделать сотруднику комплексную прививку, от алкоголизма, СПИДа и бешенства.
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Хорошо, что теперь много меньше сорока уколов в живот, но ко всему ещё и от столбняка всё равно тоже придётся.
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Тепер коп перетвориться на п'яну бабу. Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке - Цензор.НЕТ 8399
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ну все. теперь у этой мадам рюкзак сзади вырастит и она через время превратится в мусора - очьень важьно.
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Зря отказался. Может у нее спид или сказ.Может, конечно, просто бешенство матке в паре с бухлом
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а зачем они лжесвидетеля позвали? правильно сделала.
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От чим можна пишатися - це високим рівнем правосвідомості та обізнаності затриманих громадян стосовно своїх прав. Навіть бухова баба в дискусії з копом поставила останнього в незручне положення раціональним зауваженням.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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