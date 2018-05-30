 Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на улице Героев УПА патрульные заметили остановившийся на перекрестке микроавтобус Опель и хотели выяснить, не возникло ли проблем у водителя. При общении с женщиной возникли сомнения в ее трезвости. Экспресс-тест зафиксировал 2,95 промилле алкоголя в крови, а это в 14 раз больше допустимого.

Водитель вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила патрульного. У сотрудника - рана на левом предплечье. От госпитализации он отказался.

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