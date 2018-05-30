 Пьяная женщина-водитель укусила патрульного в Луцке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на улице Героев УПА патрульные заметили остановившийся на перекрестке микроавтобус Опель и хотели выяснить, не возникло ли проблем у водителя. При общении с женщиной возникли сомнения в ее трезвости. Экспресс-тест зафиксировал 2,95 промилле алкоголя в крови, а это в 14 раз больше допустимого.
Водитель вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила патрульного. У сотрудника - рана на левом предплечье. От госпитализации он отказался.
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Стоит полицейский на дороге и тут по рации:
-Алё-алё! 15-й!
-Чё тебе?
-Блондинку пьяную на бехе остановил?
-Ну, остановил.
-Растёгивай штаны!
-Это ещё зачем ?
-Растёгивайй посмотришь.
15-й не спеша выполняет рекомендацию коллеги. И тут блондинка и говорит:
-А я знаю что вы делаете. Мы сейчас будем задувать на алкоголь. (Простите, дамы!)
Ведь есть же пометка, означающая, что близорукий водитель должен быть за рулем только в очках или линзах.
Теперь придется писать, что такие, как эта дамочка, должны сидеть за рулем только в НАМОРДНИКЕ.
Оказывается - этой хворью болеют меньше животный, чем люди.