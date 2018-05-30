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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (7510) Бабченко Аркадий (43) Князев (223)

 "Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - Князев заявил о причастности группы лиц к убийству Бабченко. ВИДЕО

К подготовке преступления и убийству российского оппозиционного журналиста причастны несколько человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - заявил он.

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Видео 5 канала

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Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/v3068815
 
 
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Князєв в цьому правий, але нічого не знайдено.
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Князев балаболка и пустобрёх. За события в Княжичах он так и не ответил.
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Я не оцінюю професійні якості Князєва, а лише говорю про його твердження стосовно групи злочинців.
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И откуда они такие грамотные в нацполицию лезут?


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- Полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован… (с)
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Любой из тех, кто и не получает такие зарплаты за свою "трудную службу", в состоянии высказать подобные глубокие мысли...
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"одним человеком не отделаешься"))))))

хуйло-вот тот "ОДИН", которым и нужно "отделываться" !!! тоже мне- "рекбус")))
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Князев сморозил и сам до сих пор переваривает,что это он сказал ))
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Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к раскрытию такому преступлению - одной тупостьюне отделаешься.
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Почему же? Кляти Надька с Рубаном вдвоем хотели обрушить купол Рады и добить выживших да ещё и вбыть питцоттыщ киян. Здесь бы хватило и одного ее пальца. С левой ноги
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ну волк одиночка таки да и уверен что был один проффи подготовка шла и давно дланные собирались закреплялись фиксировались перепроверялись и причем не раз.. возможно в хате была прослушка и на смартфоне телефоне также установлена шпионская проги програмка.. возможно что и вели наружку.. хотя тут сложнее не исключено что могла быть сли инфы из окружения убиенного.. а стрелять могла и девка лет 15-19 в прикиде чмурном что и не заподозришь и тетка весом 200 кг с сердечной отдышкой.. или мужичек лет не поймешь скока.. по фотороботу это ничего не дает бороджа приклеена, куртка ветровка, кепка настоящий прикид серого незаметного человечка прошмыгнул и нет его.. а через 20 секунд вышел блонджин с голубыми глазами во фрак.. про ветровки куртки обманки сверху темная внутри светлая.. НПУ в курсах.. нам надо понимать что проффи в ФСБ ГРУ МВД России это проффи.. у нас просто нет желания и средств вести антикилерскую подготовку.. учить потенциальную жертву самому принять меры к собственной безопасности, уметь отслеживать хвост или вести контрнаблдение и ведение не тебя пасут а ты пасешь или научить хотя бы умению утеряться в толпе.... перевоплотиться за 10-20 секунд в иную личность, быстрый макияж, усики,очки, одежда обманка, сумка, зонтик и все такое...но увы...
да я понимаю что стоял и ждал а почему собственно в Германии напрмиер хрен вот так постоишь на лестнице там через 2 минуты пару экипажей полици начнут по 4-6 звонкам о подозрительном человека прочесывать дом и парадные..а у нас полный пофигизм...все до 5 точки стои ну пусть стоит мне то что Но в слудующий раз уже стоять будут под вашей дверью и по вашу душу....
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У мене таке передчуття, що нікого не спіймають. Одна надія на соцмережі і журналістів.
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мене таке передчуття, що нікого не спіймають. Одна надія що вин сам умре )).
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Для вати: вмирають або гинуть люди, а цапські вбивці - дохнуть.
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Конечно,всё сделали сначала "топтуны" Путлера,схема накатана в любой стране мира.Яндарбиева в Катаре замочили двое,а Наградили четверых "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 3499
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Чому нападників на Скрипаля британські спецслужби затримали через 15 хвилин, вбивць Литвиненка посадили за грати ввечері того ж дня, а наше СБУ другий день не може знайти, хто вбив Бабченка? Це червона межа

Да,зрадольо? "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 5836
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зачотно)), а що ще знаєш?! може згадаєш про Улофа Пальме?
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Так а где нападавшие на Скрипаля?
Официально там даже подозреваемых нет.
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Сколько уже убийств, а никто из силовых структур не пошел в отставку, не был наказан за плохую работу!!! Им проще всего сказать, что это рука рашистов и прекратить или заморозить расследования. Хоть перестали пиариться словом "честь", а если ли она у них?
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Все эксперты по работе спецслужб и милиции, перестаньте позорится.
Предотвратить заказное убийство можно только на основе имеющейся оперативной информации. Точка.
Если такой информации нет - невозможно предотвратить практически ничего.
Убийство Леннона, покушение на Рейгана, Андропова.
Это все хаотичные действия маньяков без логики.
Как и выбор очередной жертвы в Кремлевской башне.
Могут ещё газом, как в Лондоне ( не дай Б-г)
Выразите соболезнование семье. Можете принести цветы к дому Аркадия, помочь семье.
Но не пишите бред!
Уриэль Штерн
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Не ребята, не похоже на Путина. Путин использует газ новичок для таких дел, или его производные. Ну или полоний, в крайнем случае
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нда?Немцова,Политковскую пуйло газом отравило,наверно...ваш педофил психбольная кгбшная моль,к тому же педофил и убийца
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Здаеться мени,без бывшего беркута в теперешних рядах нашей доблестной аваковской полиции в Украине не обходится ни одно заказное убийство,теракты по указу з Мацквы.Сами себя расследують.Гора родит дохлую мышь..
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Ага. Тетку за Вышгородом убил отец наркомана которого эта женщина из тюрьмы не выпускала за убийство своей сестры - и вы 5 дней его всем личным составом искали на площади 590 кв.метров из 15 наявных людей. А тут такое раскрыть задумали!
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В данном случае вопросы прежде всего к СБУ, а не к полиции.
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На зовсім згоден, за що тоді хліб поліція їсть??? За те, що селфі роблять чи за те, що пріуси б'єють???
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100% Это ведь многолетний террор в столице. Тут видимо какая-то тактическая группа сидит, и сидит давно. Хотя чего спрашивать СБУ? В мире нет такой второй предательской и смешной спецслужбы.
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Гениальный текст. Подойдет как универсальный ответ всем мусорам. Действительно, если кто-то нажимает на курок, то это кому-то надо. А если есть силовые ведомства, то они для-чего-то нужны.
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Хорошая новость из Швейцарии для зрадофилов.Суд постановил арестовать имущество активов строителей Северного Потока-2.Штраф в размере 4,6 миллиарда доллавров будет взыскан с РАБссийского ГрязьПрома. "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 4019
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Сегодня началось обременение акций и других активов "Газпрома" Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. "Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - сообщил Порошенко. Кроме того, он отметил, что украинская сторона не должна останавливаться на этих трех странах. "Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил Порошенко. Напомним, ранее стало известно, что акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать. При этом источники РБК-Украина, знакомые с ситуацией, подтверждают, что работа в этом направлении ведется, но пока не известно итоговое решение
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachala-vzyskanie-2-6-mlrd-dollarov-1527677925.html
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Не только из Швейцарии, а еще Великобритании и Нидерландах. Будут арестованы акции Северного потока и Северного потока 2 и другие нищаки.
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Ну если за это взялась полиция, а не СБУ, значит точно сольются с перепугу, как только выйдут на след ФСБ.
Расходимся пацаны, тут уже все ясно.
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Максимум на кого они могут выйти, так это на своих конкретных оперов которые конкретно в этом микрорайоне домушников крышуют.
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Коли вже знайдуть убивць Шеремета, Вороненкова, Окуєвої та всіх інших? Чогось здається, що шукати їх будуть дуже-дуже довго... і не знайдуть ніколи...

Так само і вбивць Бабченка...

І ні одна падала досі у відставку за це не пішла...
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Если СБУ будет охранять каждого РАБссиянского беженца,то штат ведомства надо раздувать до 10 млн.
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Таких, как Аркадий- это не каждого. Не каждого гебня и кремлядь собирается убивать. Таких ярких оппозиционеров из Мордора, как Аркадий, вряд ли больше десяти человек в Украине.
Профессиональная по-настоящему служба могла бы спасти большинство из них, а в Украине пока что большинство убивают и не закончено ни одно следствие, нет никакого результата.
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Я тоже беженец из РАБссии образца 1982 года. "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 6041 "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 2043
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Ты- не Аркадий, на тебя нет заказа от кремляди, ты не бежал в условиях войны, ты не известный журналист и не блоггер.
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ще раз,для особливо обдарованих: якщо спецслужба будь-якої країни захоче вбити громадянина іншої(який не під охороною)вона це зробить і не завадить ні АНБ ні МОССАД ні МІ-6 - доведено
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Тих, хто під охороною теж вбивають...
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Еще раз, еще два и раза три тоже
Как у нас дела с контр-разведкой, в только в соцсетях Штырлицов может вылавливать виртуально?
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Ватаны пишут что не сделать ли из национальных республик рф губернии
https://www.kp.ru/daily/26835/3876094/

То есть ватаны хотят возродить империю-это смесь совка с великодержавным шовинизмом.И уже обзывают другие народы.
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Готовся, потомок Чингисхана, это твоя цена за лояльность к кацапам
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Дохлый СССр РАБссия уже однажды строила.. "Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 2831строители долбанные..,потом Перестройка,потом Опять Ножки Буша...
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90-е ушли, фсе закрыли тему.
1. Серьезный кредитор не даст денег человеку с плохой кредитной историей.
2. Кто даст журналисту стоко денех, что бы потом так пригорело, что полезли отсреливать в другой стране?
3. Ну и сколько денех ты вытрусишь у мертвого?
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Знаючи люди кажуть,що Аркадія,Аміну,Шеремета, тай решту людей вбили ТІ,що з України зробили прохідний двір..Соромно,що воююча держава,живе мов нічого особливого не відбувається..Живем з відкритими кордонами і з п'ятии колонами,які роблять те що їм заманеться...Замість виробництва зброї,ця влада займаеться політичною грою,та виборами..
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В интернете есть книга знаменитого киллера РАБссии полковника КГБ Ильи Старинова "Записки террориста." Почитайте сколько людей отправил на тот Свет этот НЕГОДЯЙ
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Вообще-то,Старинов не был полковником КГБ.
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С 30 декабря 1930 года Илья Григорьевич служил в 4-м отделе штаба Украинского военного округа, где готовил партизан-диверсантов, а также занимался разработкой и совершенствованием диверсионной техники. В 1931 году работал в школе у Кочегарова и Лисицина в Купянске, в Святошине, где готовил диверсантов, проводил мероприятия по подготовке к возможной партизанской войне. В марте 1932 года был назначен на должность начальника разведпункта, литер А Украинского военного округа, после чего одновременно готовил партизан-диверсантов в Тирасполе, а в марте 1933 года был переведён в Москву на должность сотрудника отдела Главного разведывательного управления при Генштабе РККА...
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контора глубокого бурения

хуйло о сакральной жертве (видео)

Обратите внимание на реакцию власти на убийство Аркадия Бабченко.
После убийства Бориса Немцова ботам раздали техзадания:

Техзадание № 1. Оппозиция
Основная идея: подводим к выводу, что убийство оппозиционера Немцова не было выгодно официальной власти, очевидно, что за этим скрывается провокация.

Техзадание № 2. Оппозиция
Основная идея: формируем негативное отношение к представителям оппозиции, которые пытаются заработать политические баллы на смерти соратника.

Техзадание № 3. Оппозиция
Основная идея: формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера.

Техзадание № 4. США
Основная идея: критикуем западных политиков за вмешательство во внутренние дела России; убийство Немцова пытаются использовать как повод для давления на РФ.

Сейчас все повторится. Власти это невыгодно. Это специально сделано перед ЧМ по футболу. Во всем виновата Украина. Это провокация против России. Это не мы, но так будет с каждым предателем. «Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим людям и адресовываю - доиграетесь»
Следите за заголовками официальных СМИ
https://mi3ch.livejournal.com/4160703.html
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Останній день Майдану. Аркадій Бабченко...
Низький уклін за все... Вічна Пам'ять Герою!

"Натискати на курок потрібно одній людині, але готуватися до такого злочину - однією людиною не відбудешся", - Князєв заявив про причетність групи осіб до вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 197
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м-да, это не игровые залы крышевать с авакяном...
тут, думать,работать нужно...
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Треба провести обшуки в гундяєвців . Московські попи легко можуть переховувати вбивць і зброю . Не здивуюся , якщо вони виявляться замовниками цього злочину .
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Сепари та російські найманці- як щирі цигани ПРижились у нашій країні!..
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Что за глубокомысленное заявление? Ну и что? В чём смысл-то? Или это Цензор, как водится, так "точно" изложил высказывание?
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Шерлок Холмс нервно курит за углом, раз за дело взялись такие проФФессионалы.
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Після подій в Княжичах, вся верхівка "поліції" мала б піти у відставку. Особлива Рюкзаков і очільник київського МВС
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - Князев заявил о причастности группы лиц к убийству Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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