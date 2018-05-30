 "Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - Князев заявил о причастности группы лиц к убийству Бабченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - заявил он.
Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
хуйло-вот тот "ОДИН", которым и нужно "отделываться" !!! тоже мне- "рекбус")))
да я понимаю что стоял и ждал а почему собственно в Германии напрмиер хрен вот так постоишь на лестнице там через 2 минуты пару экипажей полици начнут по 4-6 звонкам о подозрительном человека прочесывать дом и парадные..а у нас полный пофигизм...все до 5 точки стои ну пусть стоит мне то что Но в слудующий раз уже стоять будут под вашей дверью и по вашу душу....
Да,зрадольо?
Официально там даже подозреваемых нет.
Предотвратить заказное убийство можно только на основе имеющейся оперативной информации. Точка.
Если такой информации нет - невозможно предотвратить практически ничего.
Убийство Леннона, покушение на Рейгана, Андропова.
Это все хаотичные действия маньяков без логики.
Как и выбор очередной жертвы в Кремлевской башне.
Могут ещё газом, как в Лондоне ( не дай Б-г)
Выразите соболезнование семье. Можете принести цветы к дому Аркадия, помочь семье.
Но не пишите бред!
Уриэль Штерн
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachala-vzyskanie-2-6-mlrd-dollarov-1527677925.html
Расходимся пацаны, тут уже все ясно.
Так само і вбивць Бабченка...
І ні одна падала досі у відставку за це не пішла...
Профессиональная по-настоящему служба могла бы спасти большинство из них, а в Украине пока что большинство убивают и не закончено ни одно следствие, нет никакого результата.
Как у нас дела с контр-разведкой, в только в соцсетях Штырлицов может вылавливать виртуально?
https://www.kp.ru/daily/26835/3876094/
То есть ватаны хотят возродить империю-это смесь совка с великодержавным шовинизмом.И уже обзывают другие народы.
1. Серьезный кредитор не даст денег человеку с плохой кредитной историей.
2. Кто даст журналисту стоко денех, что бы потом так пригорело, что полезли отсреливать в другой стране?
3. Ну и сколько денех ты вытрусишь у мертвого?
хуйло о сакральной жертве (видео)
Обратите внимание на реакцию власти на убийство Аркадия Бабченко.
После убийства Бориса Немцова ботам раздали техзадания:
Техзадание № 1. Оппозиция
Основная идея: подводим к выводу, что убийство оппозиционера Немцова не было выгодно официальной власти, очевидно, что за этим скрывается провокация.
Техзадание № 2. Оппозиция
Основная идея: формируем негативное отношение к представителям оппозиции, которые пытаются заработать политические баллы на смерти соратника.
Техзадание № 3. Оппозиция
Основная идея: формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера.
Техзадание № 4. США
Основная идея: критикуем западных политиков за вмешательство во внутренние дела России; убийство Немцова пытаются использовать как повод для давления на РФ.
Сейчас все повторится. Власти это невыгодно. Это специально сделано перед ЧМ по футболу. Во всем виновата Украина. Это провокация против России. Это не мы, но так будет с каждым предателем. «Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим людям и адресовываю - доиграетесь»
Следите за заголовками официальных СМИ
https://mi3ch.livejournal.com/4160703.html
Низький уклін за все... Вічна Пам'ять Герою!
тут, думать,работать нужно...