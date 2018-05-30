 "Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - Князев заявил о причастности группы лиц к убийству Бабченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - заявил он.

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Как сообщалось ранее, ОБСЕ призвала власти Украины провести детальное и немедленное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.