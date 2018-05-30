 Десять украинских студентов чудом уцелели в результате пьяного ДТП в Польше. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на TVN Fakts.

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Как сообщается, во время ДТП пятеро студентов ехали на заднем сидении, двое – рядом с водителем, а еще двое в багажнике.

При этом в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в столб.

В то же время он отказался проходить тест на алкоголь и заявил, что за рулем не сидел.

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