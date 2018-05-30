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 Происшествия, За рубежом
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 Десять украинских студентов чудом уцелели в результате пьяного ДТП в Польше. ВИДЕО

В ночь на среду, 30 мая, легковой автомобиль, в котором находились 10 учащихся в Польше украинских студентов, попал в ДТП. Авария произошла, когда молодые люди возвращались с вечеринки на реке Висла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на TVN Fakts.

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Как сообщается, во время ДТП пятеро студентов ехали на заднем сидении, двое – рядом с водителем, а еще двое в багажнике.

При этом в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в столб.

В то же время он отказался проходить тест на алкоголь и заявил, что за рулем не сидел.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068791
 
 
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..во время ДТП пятеро студентов ехали на заднем сидении, двое - рядом с водителем, а еще двое в багажнике....
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Рядом с этими ящерами - дибил - не винный младенец.
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Наші люди... Ну чому ж то так всюди і завжди? Ну чому не можна бути нормальними?
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Тому, що у нормальних дітей немає грошей для того, що б за кордоном на вечірки ходити та гужбанити по чужих країнах... А їде одне бидло у яких батьки такі ж дебільні і мають багато грошей... На жаль...
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ой я вас прошу... в этом возрасте и уровне ответственности, бестолковые, жизнь научит если выживут.
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Такие студенты не ценят свою жизнь до момента получения повестки с военкомата,тогда вспоминают и о своей драгоценной жизни и о будущей карьере.
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Зробили свій посильний вклад в добивання іміджу країни.
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А как они туда влезли вдесятером?... "По трезвяку" не поместились-бы...
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в заз-968м впихнули 27 человек.. рекорд Гиннеса
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Это не "рекорд Гинесса", а старый советский анекдот: "Стоит ГАИшник ночью на дороге. Видит - по всей дороге "Запор" едет, вихляя. Остановил. Салон людьми забит.
- Вылазьте!...
Вылезло 14 человек. ГАИшник почесал репу и говорит:
- Машину - к будке, завтра утром все ко мне...
Пришли. Он их пересчитал, и говорит:
- Если все сейчас туда влезете - верну права и штрафовать не буду...
Мостились-мостились - один не влезает:
- Мужики, так может, меня там не было?...
- Здрасьте! А на гармошке нам кто играл?!...
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... может тебя с нами не было? Ну да, а кто вам на гармошке играл?
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Парадокс Гегеля: «История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории»
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДесять украинских студентов чудом уцелели в результате пьяного ДТП в Польше. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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