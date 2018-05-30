 Десять украинских студентов чудом уцелели в результате пьяного ДТП в Польше. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на TVN Fakts.
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Как сообщается, во время ДТП пятеро студентов ехали на заднем сидении, двое – рядом с водителем, а еще двое в багажнике.
При этом в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в столб.
В то же время он отказался проходить тест на алкоголь и заявил, что за рулем не сидел.
- Вылазьте!...
Вылезло 14 человек. ГАИшник почесал репу и говорит:
- Машину - к будке, завтра утром все ко мне...
Пришли. Он их пересчитал, и говорит:
- Если все сейчас туда влезете - верну права и штрафовать не буду...
Мостились-мостились - один не влезает:
- Мужики, так может, меня там не было?...
- Здрасьте! А на гармошке нам кто играл?!...