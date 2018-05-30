 Украинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая "нагло" обстреливала их позиции. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.
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"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.
В итоге техника противника была уничтожена.
"В результате - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли", - отметили военные.
Лев Толстой
Теперь в Ростов на кладовище...в мусорном пакете и по частям!)))
Раися сваих ни брасаит))))
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный хуйло".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.