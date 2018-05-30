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 Украинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая "нагло" обстреливала их позиции. ВИДЕО

Бойцы тактической группы "Моспино" уничтожили БМП оккупационных сил РФ, которая обстреливала позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

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"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.

"В результате - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли", - отметили военные.

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Украинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая нагло обстреливала их позиции 01

Источник: https://censor.net.ua/v3068754
 
   
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Хммм.. А по статистике через день горит БМП. ....или МТЛБе. Задумчиво.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Несколькими рускими псами меньше - земле легче.
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Бывает так...вроде бы приехал укров и биндер пострелять...а у самого пердак подгтрел)
Теперь в Ростов на кладовище...в мусорном пакете и по частям!)))
Раися сваих ни брасаит))))
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"В ростов на кладбище" - сильно оптимистично. Сомневаюсь, что их кто-то будет выковыривать даже когда остатки БМП пойдут на переплавку...
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текст дебилы переводили, вначале я подумал что бмп попала снарядом в прицел, пока не прочитал первоисточник...
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Добре, хлопці, добре! Бережіть себе там, ви нам потрібні живими!
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Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный хуйло".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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Как хорошо всё таки что в Украине предвыборная компания и Петя решил свой рейтинг за счет ребят на фронте поправить...радуют почти ежедневные сводки как "трактористам и шахтерам" наши бойцы наваляли!!! Петя мы все за тебя проголосуем как в 14, чес слово, только дай бойцам возможность нормально воевать!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая "нагло" обстреливала их позиции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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