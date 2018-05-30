 Украинские воины уничтожили БМП оккупантов, которая "нагло" обстреливала их позиции. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

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"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.

"В результате - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли", - отметили военные.

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