 "Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной. Пол-России поддерживает это и готовы за зарплату убивать на Донбассе", - Ахеджакова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Ахеджакова заявила, что необходимо привлечь к Сенцову как можно больше внимания со стороны "мощных людей" из числа российской творческой интеллигенции.

"Нужна пьеса и должны сидеть продюссер, режиссер, автор - мощные люди, не Пупкин и Тютькин, а проверенные. Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую жопу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому, нужны мощные три-четыре человека... Мы должны поднять, вот новое слово, хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается...Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной и пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбассе", - сказала Ахеджакова своим коллегам.

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