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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной. Пол-России поддерживает это и готовы за зарплату убивать на Донбассе", - Ахеджакова. ВИДЕО

Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала коллег "поднять хайп" и помочь украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Ахеджакова заявила, что необходимо привлечь к Сенцову как можно больше внимания со стороны "мощных людей" из числа российской творческой интеллигенции. 

"Нужна пьеса и должны сидеть продюссер, режиссер, автор - мощные люди, не Пупкин и Тютькин, а проверенные. Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую жопу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому, нужны мощные три-четыре человека... Мы должны поднять, вот новое слово, хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается...Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной и пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбассе", - сказала Ахеджакова своим коллегам.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3068751
 
   
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В России есть честные люди. Их правда мало, а теперь стало еще на одного меньше. Светлая память Бабченко!
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Але вона не руская!
Нормальних рускіх НЕМАЄ!
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вот уже и ахеджакова стала говорить иносказательно, как это и принято в россии...и понимай, что хошь...вроде, как оппозиционерка, но и народной артисткой хочет остаться...ведь этого звания лишают не 85% жителей....а те, кто выше...в общем русская рогатка(вилка) получается
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Не пол-России готово убивать за деньги, и убивать кого угодно. А значительно больше. Фашистская Россия намного хуже фашистской Германии. Потому что на дворе 21 век, потому что маньяк Путин, в отличие от маньяка Гитлера, совершает преступления скрытно, потому что у него есть ядерное оружие, которого у Гитлера не было.
Кремлёвский режим должен быть уничтожен. Или будет уничтожена человеческая цивилизация.
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Імперії розвалюються з середини, а вже потім приходять варвари і добивають імперію.
паРаша на шляху самознищення, правда потрібно "допомогти" швидше їй пройти той шлях до пекла.
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"... которые зашли, извините, в такую жопу, что оттуда уже никто не выйдет никогда."
***
Та вийде колись, але відомо у вигляді чого.
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Антісовєтчица... Та пішов ти нах, запоребрик, совкова потвора. Лія просто чесна, хоробра і порядна людина
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Чого тебе плющить від слова "антисовєтчиця"? Совки не могли бути до кінця чесними і порядними. Дивлюся на твій "прапор" і дивуюся - ти хто? Шломіель чи шлимазл?
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Я ж тебе послав до твоєї мордорської хати. Звідки ти знову вилупився, комуняка херова?
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Для тех, кто в теме: дети репрессированных, ставшие "системными антисоветчиками" и есть эталоном человеческой морали и стойкости.
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Так этого "историка" уже выкинули в спам, туда ему и дорога.
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Похоже все написали одно и то же но разными словами и на ровном месте конфликтовали. Главное - все против хуйла и совкового менталитета. Ну а Ахеджаковой респект, хотя ее там заклюют в очередной раз.
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Лия у хуйла-следующая?
Лия,береги себя-вас,честных и порядочных в мордоре не много осталось.
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Да.Лия подтверждение того,что гены пальцем не заткнешь.
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Хто не в темі: батько Ахеджакової був репресованим євреєм. Мати записала Лію на прізвище вітчима. У родині були певні табуйовані теми. І не дивно що Лія виросла системною антисовєтчицею.
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Навіщо ти дублюєш свої лайно-вкиди, совок комуняцкий недобитий?
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Будьте осторожны хорошие люди живущие в этой клоаке - РФ, а кто может - бегите оттуда, как можно дальше.........
Дарья Казимирова, 15 летняя девочка убитая "русским миром", ее больше нет, она любила СВОЮ РОДИНУ. Украина не ищет сочувствия и сострадания, УКРАИНА ХОЧЕТ МЕСТИ.
"Сенцов - це не просто Сенцов. Це те, що сталося у нас з Україною. Пів-Росії підтримує це і готові за зарплату вбивати на Донбасі", - Ахеджакова - Цензор.НЕТ 9946
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной. Пол-России поддерживает это и готовы за зарплату убивать на Донбассе", - Ахеджакова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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