 "Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной. Пол-России поддерживает это и готовы за зарплату убивать на Донбассе", - Ахеджакова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Ахеджакова заявила, что необходимо привлечь к Сенцову как можно больше внимания со стороны "мощных людей" из числа российской творческой интеллигенции.
"Нужна пьеса и должны сидеть продюссер, режиссер, автор - мощные люди, не Пупкин и Тютькин, а проверенные. Дело серьезное. Это наши отношения с Украиной, которые зашли, извините, в такую жопу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Поэтому, нужны мощные три-четыре человека... Мы должны поднять, вот новое слово, хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается...Сенцов - это не просто Сенцов. Это то, что случилось у нас с Украиной и пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбассе", - сказала Ахеджакова своим коллегам.
Нормальних рускіх НЕМАЄ!
Кремлёвский режим должен быть уничтожен. Или будет уничтожена человеческая цивилизация.
паРаша на шляху самознищення, правда потрібно "допомогти" швидше їй пройти той шлях до пекла.
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Та вийде колись, але відомо у вигляді чого.
Лия,береги себя-вас,честных и порядочных в мордоре не много осталось.
Дарья Казимирова, 15 летняя девочка убитая "русским миром", ее больше нет, она любила СВОЮ РОДИНУ. Украина не ищет сочувствия и сострадания, УКРАИНА ХОЧЕТ МЕСТИ.