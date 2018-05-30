 "Два новых участка по 1,6 км каждый построены менее чем за год в чистом поле", - на Днепропетровщине продолжают делать капитальный ремонт трассы Днепр-Решетиловка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.
"Достраиваем объездную вокруг Петриковки, создавая таким образом новую четырехполосную трассу Днепр-Петриковка-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. На видео - объездная вокруг Петриковки, два ее новых участка по 1,6 км каждый, построенных менее чем за год в чистом поле. Еще один участок этой объездной, заброшенная ее часть без разметки и знаков, протяженностью 9 км, брошенных в состоянии полуфабриката "крепкими хозяйственниками", сейчас находится в экспертизе, после чего торги в ProZorro и быстрое приведение в порядок и этой части трассы так, чтобы к концу года объездная вокруг Петриковки была готова полностью. После чего переходим к следующему участку этой новой трассы Днепр - Решетиловка, первые участки которой уже тоже находятся в экспертизе", - пишет о строительстве Голик.
гречка, дороги= 0
Очень удобная дорога будет из Днепра на Киев.... короче чем через Полтаву....
Сколько времени заняли подготовительные работы...и изготовление тех пролетов которые становили остается только гадать...данных нет....
Хотя не спорю впечатляет.....двое суток всего была перекрыта оживленная магистраль.....
Рецепт этого «успеха» гитлера был весьма прост - нацисты разогнали профсоюзы, запретили стачки, до минимума урезали зарплаты и объявили всеобщую трудовую повинность...
Ты готов строить дороги за пайку..???
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Это к тому, как была уменьшена, а потом и ликвидирована, безработица. А за пайку: когда жрать нечего ВООБЩЕ, как было в Германии, в СССР, в САСШ в 30-е годы - работали, да ещё благодарили.
От і "зраднюки" вже "проклюнулися"... Я одного не зрозумію ніяк - вони просто все в "негативі" бачать, чи їм таке завдання "нарізали"?! Є ще "третій варіант" - їх бісить, що їм не дісталося "шматочка відкусить"... Подібний психотип описаний в "Анні Кареніній" - "русский крестьянин, будучи неспособен быть хозяином, злится на то, что это - "не его". Поэтому и ломает хозяйское имущество...". За точність слів не ручаюся, однак, суть саме така...
И деньги не малые.....у Украины нет сейчас таких денег...в стране война...
Но пусть привет ответит
Интересно сами те кто приводит гитлера в пример...готовы пойти работать на строительство дорог...не за зарплату даже...а за пайку..???
Думаешь, те, кто помер от голода в Украине, не согласились бы работать за пайку?
Увеличить темпы можно только за счет вложения больших средств.....
А где те средства брать..??
https://www.youtube.com/watch?v=WSq7oxM_fyo
https://www.youtube.com/watch?v=WSq7oxM_fyo