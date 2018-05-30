 "Два новых участка по 1,6 км каждый построены менее чем за год в чистом поле", - на Днепропетровщине продолжают делать капитальный ремонт трассы Днепр-Решетиловка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"Достраиваем объездную вокруг Петриковки, создавая таким образом новую четырехполосную трассу Днепр-Петриковка-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. На видео - объездная вокруг Петриковки, два ее новых участка по 1,6 км каждый, построенных менее чем за год в чистом поле. Еще один участок этой объездной, заброшенная ее часть без разметки и знаков, протяженностью 9 км, брошенных в состоянии полуфабриката "крепкими хозяйственниками", сейчас находится в экспертизе, после чего торги в ProZorro и быстрое приведение в порядок и этой части трассы так, чтобы к концу года объездная вокруг Петриковки была готова полностью. После чего переходим к следующему участку этой новой трассы Днепр - Решетиловка, первые участки которой уже тоже находятся в экспертизе", - пишет о строительстве Голик.

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