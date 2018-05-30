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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1174) дороги (1628) строительство (1532) децентрализация (367)

 "Два новых участка по 1,6 км каждый построены менее чем за год в чистом поле", - на Днепропетровщине продолжают делать капитальный ремонт трассы Днепр-Решетиловка. ВИДЕО

На Днепропетровщине продолжается капитальный ремонт трассы Днепр-Решетиловка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"Достраиваем объездную вокруг Петриковки, создавая таким образом новую четырехполосную трассу Днепр-Петриковка-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. На видео - объездная вокруг Петриковки, два ее новых участка по 1,6 км каждый, построенных менее чем за год в чистом поле. Еще один участок этой объездной, заброшенная ее часть без разметки и знаков, протяженностью 9 км, брошенных в состоянии полуфабриката "крепкими хозяйственниками", сейчас находится в экспертизе, после чего торги в ProZorro и быстрое приведение в порядок и этой части трассы так, чтобы к концу года объездная вокруг Петриковки была готова полностью. После чего переходим к следующему участку этой новой трассы Днепр - Решетиловка, первые участки которой уже тоже находятся в экспертизе", - пишет о строительстве Голик.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3068743
 
   
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раньше, при совке были битвы за урожай, счас начались битвы за дороги..., а ведь надо было просто строить дороги, каждый год, глядишь, за 27 лет построили бы...
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недавно їздив на камянець подільський охренів розширюють дорогу на чотири смуги я був шокований ! такого небуло за всю незалежність !
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И на этой дороге о которой говорится в топике ветки... лет 20-ть конь не валялся...а теперь делают...и сделают....
Очень удобная дорога будет из Днепра на Киев.... короче чем через Полтаву....
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да це адова доріжка ! я зараз по україні не їжу незнаю що там но раніше я постійно брав вантаж з софіївки на хлібокомбінаті це між дніпром і кривим рогом і їхав на захід так там цілий день вантажили а в ночі тре їхати на кропивницький ! так там аова доріжка була до поста в кропивницькому дотягував і все так вимотувався що мусів відпочивати !господи як я ненавидів ту дорогу
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Це не та дорога, та в тому стані і зосталась.
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Чё, если без выходных, то по 8,8м в день. Наверное бригада всё делала вручную.) Если в три смены - то 3м за смену. Нормальная производительность для бригады из 6 человек за смену при полностью ручном труде. Спланировать основание, замесить бетон, уложить...
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якщоб ти бачив як роблять кап ремнт дороги то тиб так несміявся ! а це треба декілька раз фрезою зняти старий покрив вивезти його навезти піску щебня потім тва слоя асвальту на один квадратний метер дороги треба декілька ходок самосвала !
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откуда в чистом поле взялся асфальт, шо его срезать пришлось？😀😀😀
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Думаешь в чистом поле дорогу построить быстрее..?? Снять грунт...уложить и утрамбовать подсыпку...уложить асфальт в несколько слоев....
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як що там до того небуло асвальту то взагалі щей треба насипати орожний насип а це гіганська робота
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расскажи китайцам, которые за 40 часов мосты возводят😀😀😀
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ми не китайці порівнюй нас із країнами африки
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За 40 часов китайцы отремонтировали мост ..а не построили его с нуля....
Сколько времени заняли подготовительные работы...и изготовление тех пролетов которые становили остается только гадать...данных нет....

Хотя не спорю впечатляет.....двое суток всего была перекрыта оживленная магистраль.....
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Если так в строительстве разбираешься, то поезжай на амур, "духовноскрепных" поучи - подписали с китайцами полтора десятка лет назад соглашение о строительстве моста через Амур. Китайский участок (1700 м), уже стоит давно, а на российском (около 500м), "и конь не валялся" - один камень памятный на берегу Амура...
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Ваша загальна та технiчна неосвiченiсть викликаэ вiдразу й ображаэ мене. Такоi украiнськоi мови не iснуэ. Це якийсь гiперсуржик помножений на тотальну безграмотнiсть. Вибачте. Самовдосконалюйтесь, оптимiсте! Я розумiю як будуються сучаснi дороги, в 21 сторiччi, та яка продуктивнiсть. Можу допустити що у статтi друкарська помилка, але не те, що ви написали на виправдання такоi продуктивностi.
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Це я зміг би цілих дві хвилини їхати нормальною дорогою. Щастя ось воно, - поруч!
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охренительная производительность целых 8 метров в день....Огласите стоимость проекта...
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Если-бы Гитлер строил дороги с такой скоростью, то Вторая Мировая война не началась и до сегодня! "Дві нові ділянки, по 1,6 км кожна, побудовані менш ніж за рік у чистому полі", - на Дніпропетровщині триває капітальний ремонт траси Дніпро-Решетилівка - Цензор.НЕТ 1252
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А ты хотел бы что бы в Украине дороги строили так как строил их гитлер..??
Рецепт этого «успеха» гитлера был весьма прост - нацисты разогнали профсоюзы, запретили стачки, до минимума урезали зарплаты и объявили всеобщую трудовую повинность...

Ты готов строить дороги за пайку..???
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Ты забыл добавить - и расстреливали воров.
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А хто ж буде керувати? Керманичів же зовсім не залишиться, та й замів теж не буде.
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Пайку? )) Ну да, ну да. Можно посмотреть размер "пайки" в сравнении с нынешней "свободной" зарплатой в Украине? В пересчете. А про профсоюзы очень смешная шутка. Можно узнать, какой профсоюз, кроме профсоюза олигархов, у нас работает и где?
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В июне 1933 г. Гитлер назначил инженера-художника Фрица Тогда "генеральным инспектором дорог". 600 тысяч безработных были заняты по программе строительства автобанов. В обслуживавшей строительство дорог промышленности было занято ещё 200 тысяч человек.
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Это к тому, как была уменьшена, а потом и ликвидирована, безработица. А за пайку: когда жрать нечего ВООБЩЕ, как было в Германии, в СССР, в САСШ в 30-е годы - работали, да ещё благодарили.
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капитальный ремонт это тот тоненький слой асфальта?
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...пишет о строительстве Голик. (с) Фсьо шо магу.
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Зрадовні не до вподоби , що ремонтуються дороги, бо це ж ЗРАДА 😀
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"Зрадофилы - это люди, которые смотрят на мир через отвертие в жопе... Угол обзора маленький, ограниченный, и всё время воняет...".
От і "зраднюки" вже "проклюнулися"... Я одного не зрозумію ніяк - вони просто все в "негативі" бачать, чи їм таке завдання "нарізали"?! Є ще "третій варіант" - їх бісить, що їм не дісталося "шматочка відкусить"... Подібний психотип описаний в "Анні Кареніній" - "русский крестьянин, будучи неспособен быть хозяином, злится на то, что это - "не его". Поэтому и ломает хозяйское имущество...". За точність слів не ручаюся, однак, суть саме така...
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Темпи просто вражають. Це наша фантастична потужна відповідь москалям на їх будівництво мосту та транспортних розв'язок до нього.
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Ришучі рихворми! 3,2 км/рік. Дорогу у 500 км побудують неодмінно! За якихось 155 років! Порошенко планує сам, особисто перерізати фінальну стрічку. Як Вічний Сонцеокий Президент Малоросії.
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Мы сделали это!!!!!!1111 Мы смогли!!!!1111одинодин В чистом поле! И сняли супервидео о постройке дороги!!!!!!!!!!!!!!!!! Блт, что нас ждёт.
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Да можно 30 метров в день..можно и 300 метров ..можно и 3 км..и 30 км в день..можно и 300 км...тут все упирается в деньги...
И деньги не малые.....у Украины нет сейчас таких денег...в стране война...
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А можно узнать с кем? А то за 4 года наша Рада так и не смогла этого выяснить, как и президент. Только не говорите, что с Россией. Потому, что как тогда объяснить, что воюющая Россия до сих пор имеет договор о дружбе с нами, имеет договор о сотрудничестве спецслужб, с ней не разорваны дипотношения, но мало того, там бизнес наших руководителей, а тут бизнес их "элиты", Россия принимает ЧМ, и строит мост, который "невозможно построить", строит самолеты и корабли, и все это - находясь в состоянии войны с нами!
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Мост украинские компании тоже строили. Официально это уже признали. Гуляет инфа, что компании Президента тоже руку приложили, но подробного журналистского расследования пока нет.
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Ага логично, ведь с Россией воюем. Как тут не помочь мост построить?
Но пусть привет ответит
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Да Вы не понимаете гениальность этого хода. Все просто. Москалям в Крыму лютый пипец. Но убежать нельзя, море. А переправа - один смех. И тут Петр Алексеевич делает гениальный шаг - помогает строить то, что построить нереально - мост. И о чудо, начинается массовое бегство москалей. Через полгода Крым будет девственно чист от московской заразы и наш верховный Главнокомандующий без единого выстрела гордо въедет туда на белом коне.
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Тут "успехи" гитлера в строиетельстве дорог выдают как большое достижение.... забывая при этом каким образом они были построены.....

Интересно сами те кто приводит гитлера в пример...готовы пойти работать на строительство дорог...не за зарплату даже...а за пайку..???
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А ты вообще в курсе, что в те годы жрать было нечего?
Думаешь, те, кто помер от голода в Украине, не согласились бы работать за пайку?
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Соевые потужные рупоры уже друг с другом разговаривают)) Крук с приветом соревнуются, кто сильнее "пэрэмогу" огласит))
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фури і їх власники придурки вже на старті із перегрузами у 2-3 рази від норми...
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Тут некоторые рассказывают, что темпы нормальные, а на Германию времен фюрера ссылаться нельзя. Но можно же посмотреть с какими темпами и качеством строят сейчас в ряде передовых стран. Информации в Интернете по этому вопросу тьма. Вот лишь одна первая попавшаяся публикация http://profidom.com.ua/stati/analitika-i-zakony/16637-kak-stroyat-dorogi-v-raznykh-stranakh-mira
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Темпы соответствуют вложениям.....
Увеличить темпы можно только за счет вложения больших средств.....
А где те средства брать..??
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Уважаемый, я говорю о темпах и качестве. Насчет вложений, вопрос риторический, достаточно хотя бы посчитать во сколько обходится каждый километр дороги, если учесть, что его почти каждый год надо ремонтировать потому что делают, так как делают. Плюс, нужно посмотреть по стоимости дорожных работ: откаты, завышенные цены, нарушение технологии и использование некачественного материала, оборудования... А общий объем коррупции? В Европе Украина на первом или на втором месте? Это ответ, где же брать средства.
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Ты такой тупой, как этот поц:
https://www.youtube.com/watch?v=WSq7oxM_fyo
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Как где? У тебя и таких, как ты. У вас же порошенко поднял экономику! Привлек стопицот мильенов инвестиций, поднял имидж Украины! Лучший президент за все годы независимости! Разве нет? Разве инвесторы не стоят в очереди для вложения денег? Это ж ВЫ так рассказываете на кождом углу! Я уж не говорю о том, что вы победили коррупцию и теперь деньги идут не на дворцы и частные яхты, а на дороги и заводы, и ты платишь дохера налогов со своей чистой и белой зарплаты на европейском уровне! Вас ведь дохера! 54% радостных ушлепков, которые стали жить просто зашибись! Так где наполнение бюджета?
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с такими темпами возможно к 2100 году возможно все дороги починят! одно смущает - пока 1.5 км отремонтируют 3.0 км приходят в негодность.
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А скільки побудувалося маєтків за рахунок цієї дороги? Хтось підраховував?)
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Оставили тебе это увлекательное занятие..... "Дві нові ділянки, по 1,6 км кожна, побудовані менш ніж за рік у чистому полі", - на Дніпропетровщині триває капітальний ремонт траси Дніпро-Решетилівка - Цензор.НЕТ 2023 Ты ведь наверняка имеешь все данные по этой теме...тебе осталось только взять калькулятор и посчитать...
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а тут данные иметь необязательно - достаточно увидеть рожи "строителей" вместе с "реформаторами"
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Ты такой тупой, как этот поц.
https://www.youtube.com/watch?v=WSq7oxM_fyo
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Блин, хоть бы не позорились и не публиковали таки новости вообще......стахановцы)
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что поделаешь, если это единственная позитивная новость сегодня....)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Два новых участка по 1,6 км каждый построены менее чем за год в чистом поле", - на Днепропетровщине продолжают делать капитальный ремонт трассы Днепр-Решетиловка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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