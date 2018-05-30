 Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"В полицию Киева, по крайней мере, таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.
Также он заявил, что первой версией убийства Бабченко полиция считает его профессиональную деятельность.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста в Киеве.
Фріл @FreelFreel
Вбили Бабченка. Люди шукають відео з камер. Народ, хто на Лівобережній є? https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10211267749040778 …
Фріл @FreelFreel 42 минуты назад
І сюди можна надсилати https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2070769319617767&id=100000541577247 …
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С апреля 2002 года Борис Березовский стал получать в Лондоне анонимные письма с угрозами. Сам Березовский склонен был считать, что отправка ему этих писем имела непосредственное отношение к выходу документального фильма "Покушение на Россию", сделанного по моей и Литвиненко книге "ФСБ взрывает Россию". Производство этого фильма финансировал Березовский.
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