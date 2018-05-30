 Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"В полицию Киева, по крайней мере, таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Также он заявил, что первой версией убийства Бабченко полиция считает его профессиональную деятельность.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста в Киеве.