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 Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО

Киевская полиция не получала обращений Бабченко об угрозах. Полную информацию Нацполиция сможет предоставить в среду, 30 мая.

Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"В полицию Киева, по крайней мере, таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Также он заявил, что первой версией убийства Бабченко полиция считает его профессиональную деятельность.

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Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/v3068723
 
 
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А тепер по суті. Прошу репост.

Фріл‏ @FreelFreel

Вбили Бабченка. Люди шукають відео з камер. Народ, хто на Лівобережній є? https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10211267749040778 …

Фріл‏ @FreelFreel 42 минуты назад

І сюди можна надсилати https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2070769319617767&id=100000541577247 …
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Ю.Фельштинский. Переписка В.Путина с Б.Березовским
Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4410 Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4410
...
С апреля 2002 года Борис Березовский стал получать в Лондоне анонимные письма с угрозами. Сам Березовский склонен был считать, что отправка ему этих писем имела непосредственное отношение к выходу документального фильма "Покушение на Россию", сделанного по моей и Литвиненко книге "ФСБ взрывает Россию". Производство этого фильма финансировал Березовский.

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Во-во! Кто-то воображает себя Игроком... Не знаю причины подобной беспечности. На самом же деле- играют его. Он- просто жертвенная пешка. И вовсе- не проходная. Шахматы- Гениальная Игра...
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Миллионы граждан Украины живут под российской оккупацией. Россия убивает кого захочет и где захочет. Главная функция любого государства защита своих и не только своих граждан. Украинское государство не может защитить.
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Проблема уже не в Бабченко или Рябченко а в том что в Украине ни одно заказное убийство журналиста или общественного деятеля за последние 4 года не раскрыто что создает обоснованные подозрения в причастности власти к сокрытию этих преступлений. Убийство заказное 100% и назначат сейчас виновным какого-нибудь дЫбила из с-14 или им подобной шоблы
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Если бы Украина следовала международным законам и существующим практикам отношения к аннексии и оккупации соседним государством своих территорий и противодействовала должным образом финансированию терроризма и сепаратизма со стороны кацапских свиношавок, то был бы уже и визовый режим, и СНБО работала, и СБУ отлавливала "русофилов" и мы бы не содержали ОРДЛО и в МО уже давно был бы наведен порядок... Режим хуйла убивает всех кого хочет в Украине легко и свободно оставаясь абсолютно безнаказанным. Для меня Бабченко вообще никто, так как все что он писал в РФ я не читал. Просто очередной кацап, который свалил с РФ поближе к ЕС системно накануне развала. Не более. Но сам факт политического убийства на нашей земле свидетельствует о том что кацапам уничтожать своих противников на нашей земле легко. Получается, что это цена за Липецкую фабрику, Мальдивы с Сейшелами и полный отказ всей правящей в Украине коалиции противостоять врагу...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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