 Украина не получала официального ответа об обмене заключенных россиян на удерживаемых в РФ украинцев, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Украинская сторона еще раз подчеркивает: мы заявили, и в Минске в том числе, о готовности передать России 23 россиян, чтобы освободить украинцев в тюрьмах России: и Сенцова, и Кольченко... На что в гуманитарной подгруппе российский представитель сказал нам: "по нашему законодательству мы считаем Сенцова гражданином России". Это не ответ. Мы ждем официального ответа на наше предложение. Мы будем еще и еще раз поднимать этот вопрос", – сказала Геращенко.

Она назвала "откровенной ложью" заявление представителя российского президента Дмитрия Пескова об отсутствии предложений обменять заключенного в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова на задержанного в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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"Трудно комментировать откровенную ложь, когда она звучит из уст пресс-секретаря президента России. Хочу подчеркнуть, что во время всех встреч в "нормандском формате" поднимается фамилия Сенцова - уже четыре года: и во время телефонных переговоров, и во время тех редких встреч, которые были", – сказала Геращенко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

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В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

27 апреля представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что обмен пленными на Донбассе может произойти "в ближайшее время".