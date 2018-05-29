 Суд десять дней не может избрать меру пресечения экс-руководителю харьковского "Беркута" Шаповалову: он госпитализирован и отказывается от видеоконференции. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, Подольский райсуд Киева во вторник, 29 мая, не удовлетворил ходатайство прокуроров о проведении заседания в режиме видеоконференции с Шаповаловым. Ведь подсудимый категорически отказался от такого предложения, якобы из-за плохого самочувствия. Медики, в свою очередь, не дают согласия на транспортировку Виктора Шаповалова в зал суда.
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По словам прокуроров, возникла юридическая коллизия. Заочно, без Виктора Шаповалова в суде не могут ни выбрать, ни продолжить меру пресечения. Поэтому сторона обвинения отметила, что есть серьезные риски, бывший беркутовец может убежать из больницы, ведь охранять его в палате невозможно.
Сам Шаповалов утверждает, что хочет участвовать в судебных заседаниях и не собирается никуда бежать.
"Постоянно связываемся с врачами, звоним, направляем запросы. Как только будет предоставлена информация о том, что его можно транспортировать или он может участвовать именно в зале заседаний, нами будут направлены соответствующие ходатайства срочно в суд для рассмотрения именно нашего ходатайства об избрании меры пресечения", - рассказал прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Александр Ковальчук.
Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.
По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.
Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.
Пенсионер МВД Сергей Науменко в Подольском суде рассказал, как бойцы спецподразделения МВД "Беркут", в частности Виктор Шаповалов, в центре Киева расстреливали участников акции протеста, вошедшей в историю под названием Революция Достоинства и Евромайдан.
Позовите допу...
Помню как побитых майдановцев в суды таскали так люди с перевязанными головами и поломаными руками седеле в суде и судья штамповал решения аж бегом!! а тут у мусора прыщик на жопе выскочил и теперь все его неззя судить!! на кого этот цирк расчитан?!!
а жаль...может ветер бі попутній словил!
И ничё...