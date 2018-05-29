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 Суд десять дней не может избрать меру пресечения экс-руководителю харьковского "Беркута" Шаповалову: он госпитализирован и отказывается от видеоконференции. ВИДЕО

Срок содержания под стражей бывшего руководителя харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова истек еще 18 мая, а продолжить его не могут, потому обвиняемый после операции лежит в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, Подольский райсуд Киева во вторник, 29 мая, не удовлетворил ходатайство прокуроров о проведении заседания в режиме видеоконференции с Шаповаловым. Ведь подсудимый категорически отказался от такого предложения, якобы из-за плохого самочувствия. Медики, в свою очередь, не дают согласия на транспортировку Виктора Шаповалова в зал суда.

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По словам прокуроров, возникла юридическая коллизия. Заочно, без Виктора Шаповалова в суде не могут ни выбрать, ни продолжить меру пресечения. Поэтому сторона обвинения отметила, что есть серьезные риски, бывший беркутовец может убежать из больницы, ведь охранять его в палате невозможно.

Сам Шаповалов утверждает, что хочет участвовать в судебных заседаниях и не собирается никуда бежать.

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"Постоянно связываемся с врачами, звоним, направляем запросы. Как только будет предоставлена ​​информация о том, что его можно транспортировать или он может участвовать именно в зале заседаний, нами будут направлены соответствующие ходатайства срочно в суд для рассмотрения именно нашего ходатайства об избрании меры пресечения", - рассказал прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Александр Ковальчук.

Напомним, Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты на улице Институтской и Крепостном переулке стреляли по протестующим и забрасывали их свето-шумовыми гранатами. От действий силовиков пострадали 86 майдановцев.

Шаповалову грозит до 10 лет лишения свободы.

Пенсионер МВД Сергей Науменко в Подольском суде рассказал, как бойцы спецподразделения МВД "Беркут", в частности Виктор Шаповалов, в центре Киева расстреливали участников акции протеста, вошедшей в историю под названием Революция Достоинства и Евромайдан.

Источник: https://censor.net.ua/v3068691
 
 
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А навіщо, Кернес, Крисін не сидять, Ахметов рубить бабло, а для Порошенка Майдану "не було" і параша не окупант, вода постачається та електрика.
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Это не судьи, это ЕБЛАНЕ. В Украине, к сожалению судей нет, есть группа ебланей в мантиях.
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Его дружбан уже свалил в рашку так же с больницы. Этот тоже явно собирается повторить.
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А что за проблема? Организуйте выездную сессию суда... А больнице выделить отдельную палату, привезите туда на каталке "болезного" - 20 минут - установка видеоаппаратуры, 30-40 минут - заседание... И всё... Или судье лень в кабинете жопу от кресла оторвать? В необходимых случаях судьи по всей области с выездными сессиями ездили... Из военных судов Полтавы, Киева, Дарницы, Житомира, Чернигова, Сум, например, судьи регулярно в Чернобыльскую зону на подобные сессии выезжали...
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ОЙ ОЙ КАКАЯ БОЛЬШАЯ ЦАЦА
Помню как побитых майдановцев в суды таскали так люди с перевязанными головами и поломаными руками седеле в суде и судья штамповал решения аж бегом!! а тут у мусора прыщик на жопе выскочил и теперь все его неззя судить!! на кого этот цирк расчитан?!!
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Это ж не Саакашвили, тут укр.правоохранительная система бессила.
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он жеж на крішу не скачет..
а жаль...может ветер бі попутній словил!
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ну да, это ж не Савченко, там всё без заминок.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд десять дней не может избрать меру пресечения экс-руководителю харьковского "Беркута" Шаповалову: он госпитализирован и отказывается от видеоконференции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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