 С погибшим воином "Альфы" Русланом Муляром простились в Тернополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сегодня, 29 мая, в Тернополе состоялось прощание с 43-летним Русланом Станиславовичем Муляром, подполковником СБУ, военнослужащим ЦСО "Альфа", сотрудником УСБУ в Тернопольской области, который погиб 26 мая во время боевого выхода, попав под артиллерийский обстрел в Луганской области.

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Руслан Муляр родился 24.01.1975 года. Был призван в ряды Вооруженных Сил Украины в 1997 году. Однако демобилизовался в 1998-м. Уже в 2001 году начал службу в СБУ. В октябре 2014 года был назначен командиром группы отдела ЦСО "А". С начала АТО неоднократно командирован в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

У него остались родители, жена и трое детей.

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"Сегодня на Микулинецком кладбище в Тернополе попрощались с погибшим на Донбассе подполковником СБУ Русланом Муляром. Отдать последние почести Герою и склонить головы в молитве пришли родные, друзья, коллеги, боевые побратимы, представители власти, духовенства и сотни жителей края", - сообщает Тернопольская ОГА.































Фото: Тернопольская ОГА, mediator.te.ua