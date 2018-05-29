 С задачами справились: в Объединенных силах прошла внезапная проверка авиационных подразделений. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
"В Объединенных силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели, осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил", - сказано в сообщении.
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По данным ООС, целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей.
"В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - добавили в ООС.
Одне іншому не заважає. Крім того, винищувачі також потрібно тренувати, як і взаємодію. ударним БПЛА, ви ворожий штурмовик чи бомбордувальник не знищите. Якщо почнеться конкретна війна, то вміти взаємодіяти повинні усі. Починаючи з прикордонників, ППО, повітряні сили, сухопутні, закінчуючи нац.гвардією.
З китайцями вже дожартувались: чи то черевики їм лижуть, чи трохи вище смокчуть). З Україною - все йде до того ж. Нехай жартують далі...
Дожартувалися. Вже в кого тільки не відсмоктали з огидливим плямканням.
Особливо приємно, що Україна - один з лідерів по нахилянню "непереможної" свинособачої армії у принизливу позу.
Тепер хочеться, щоб їхній "steamroller" зазнав п*зди від вояків Кот-д'Івуару, Танзанії або Екваторіальної Гвінеї, з приголомшливою кількістю вбитих та з'їдених їхтамнетутів
А тепер, зрадойоби, хайте Сєню, Пєтю, Пастора і возносьте своїх жуль, міхуїлів, жопоблоки-шлакоблоки... а ми посміємося з вас, ватноголових утирків, і будемо робить свою справу.