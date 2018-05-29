 С задачами справились: в Объединенных силах прошла внезапная проверка авиационных подразделений. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"В Объединенных силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели, осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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По данным ООС, целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей.

"В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - добавили в ООС.