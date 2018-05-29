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 С задачами справились: в Объединенных силах прошла внезапная проверка авиационных подразделений. ВИДЕО

В Объединенных силах в течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"В Объединенных силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели, осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отрабатываем наведение вертолетов на наземные цели. Радиообмен - на английском языке", - армейская авиация начала интенсивные учения в районе проведения ООС. ВИДЕО

По данным ООС, целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей.

"В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - добавили в ООС.

С задачами справились: в Объединенных силах прошла внезапная проверка авиационных подразделений 01

Источник: https://censor.net.ua/v3068526
 
   
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Всі ці показові вильоти дуже красиві, але як вони подолають ППО ворога? Від Буків та Торів не допоможуть термічні ловушки, тому застосування авіації в зоні бойових дій це фактично 100% втрата літаків! Для чого використовувати літаки, якщо волонтери з Матрікс-УАВ розробили безпілотники які можуть нести 50кг бомбового навантаження на 100км відстані і можуть масово закидувати окопи противника мінами та бомбами??? Наші генерали знову не можуть використати наявний український науково-технічний потенціал! Літаки потрібно було тренувати в 2014 році і тоді ж разом з піхотою ефективно знищувати ворога! А сьогодні можна використовувати тільки ударні БПЛА, які можуть бути знищені і це не призведе до великих фінансових втрат та смерті пілотів! БПЛА коштує дешевше ніж літак!!!! Потрібно нарешті навчитись рахувати гроші!!!!
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А для того щоб масово та професійно застосовувати БПЛА на фронті, вздовж кордону та узбережжя, для моніторингу тилу, від морського десанту, диверсійних груп та прориву танкових колон ворога - потрібно створити війська БПЛА! Нові бригади БПЛА мають бути введені в склад армійських корпусів і взяти на себе головне навантаження розвідки та знищення ворога! Ми маємо воювати високотехнологічно і ми вже можемо так воювати! Безпілотники які можуть піднімати 50кг і високоточно скидати бомби над позиціям, складами, штабами окупантів - вже є і серійно виробляються! БПЛА Командор вже може виконувати бойові завдання на фронті!
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Бук чи тор можна знищити ракета не заходячи в зону його ураження, це ппо малого радіусу.
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Точка У, Вільха, Піон врешті решт може накрити.
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Якщо Бук чи Тор буде стріляти з житлових кварталів Донецька, ми його зможемо дістати тільки ударними БПЛА які зможуть зависнути над ЗРК і точечно нанести ракетно-бомбовий удар!
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ми 25 років гроші на армії рахували... до рахувались.
Одне іншому не заважає. Крім того, винищувачі також потрібно тренувати, як і взаємодію. ударним БПЛА, ви ворожий штурмовик чи бомбордувальник не знищите. Якщо почнеться конкретна війна, то вміти взаємодіяти повинні усі. Починаючи з прикордонників, ППО, повітряні сили, сухопутні, закінчуючи нац.гвардією.
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Ворожий літак дешевше і правильніше збивати засобами ППО, можна навіть на важкий БПЛА Командор прикрутити ракети повітря-повітря і збивати ворожі літаки та гелікоптери! Зараз авіація не може бути застосована, бо щільність ППО ворога катастрофічна, а стан нашої авіації не дозволяє їй непомітно долати ешелоновану протиповітряну оборону окупантів! Зараз всі зусилля потрібно переключати на створення ескадрилій ударних БПЛА і відпрацювання управління групами ударних БПЛА в нападі та обороні!
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Что там делает король контрабанды? Нет Москвы нет контрабанды?
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В нас вчора все небо було в конденсаційних слідах від самольотів. Наче покреслене..
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Неужели все самолеты взлетели? Сразу оба???
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о! да ты ещё и слепой! Із завданнями впоралися: в Об'єднаних силах провели раптову перевірку авіаційних підрозділів - Цензор.НЕТ 8870 штурмовик от истребителя отличить не можешь.
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На початку 80-х був досить популярний кацапський жарт щодо "двох китайських танків на флангах та 40 мільйонів війська між ними".
З китайцями вже дожартувались: чи то черевики їм лижуть, чи трохи вище смокчуть). З Україною - все йде до того ж. Нехай жартують далі...
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Так, свого часу кацапи були ду-у-уже впевнені у могутності своєї warmachine і що серйозні армії є лише у США та ще кількох країн (Британія, Франція та ін.), причому №1 все одно росіся. Інші держави мають лише "пістолетні війська та два танки".
Дожартувалися. Вже в кого тільки не відсмоктали з огидливим плямканням.
Особливо приємно, що Україна - один з лідерів по нахилянню "непереможної" свинособачої армії у принизливу позу.
Тепер хочеться, щоб їхній "steamroller" зазнав п*зди від вояків Кот-д'Івуару, Танзанії або Екваторіальної Гвінеї, з приголомшливою кількістю вбитих та з'їдених їхтамнетутів
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На протязі тижня - внєзапно ? )))
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Вот интересно, когда шли колонны техники с кацапии, почему отзывали самолеты и не давали нанести удар, кто за это и когда ответит??
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колонны шли не прогулочным шагом, посбивали бы все эти самолеты
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та да..Киев же прикрывать надо....
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Воно не розуміє, що на той час для заправки танків паливо не скрізь було, а тут авіація, якої в нас було геть мало. До того ж, аби почався авіазаміс, то ми б зараз могли й не писать тут.
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Коли Гіркін з Славянська тікав, там декілька ось таких "Іхтамнетовских" втечу прикривало...
Із завданнями впоралися: в Об'єднаних силах провели раптову перевірку авіаційних підрозділів - Цензор.НЕТ 7801
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Мне кажется это ВЖЖ не спроста! (Винни ПУх)
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Усе це голіма показуха сеппаратистів при владі
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Хам з риговонялами і цапами так заповзято розвалювали українську армію (міністр оборони і головний СБУшник тощо були цапами), так готували параші Україну на тарєлочкє з голубой кайомочкой... але українці виявилися козацького роду, якому немає переводу. Армію з нуля створили (зараз вона - одна з найкращих), поламали плани цапських варварів захопити добру третину території України.
А тепер, зрадойоби, хайте Сєню, Пєтю, Пастора і возносьте своїх жуль, міхуїлів, жопоблоки-шлакоблоки... а ми посміємося з вас, ватноголових утирків, і будемо робить свою справу.
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Ех,нам би хоч десятків двоє Eurofighter Typhoon...ну або хоч F-16...можна б/у...
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у Канады есть куча А10 под списание. классная цацка. но наши жирномордые хенералы свои морды воротят типа "переучивать надо...боеприпасы к ним надо..."
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і це нажаль правда. Хоча, немає нічого неможливого, особливо враховуючи, що вже 4 роки воюємо, а скільки ще, не відомо. Можно було вже пілотів з нуля навчити.
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Если овоща вернут в Украину,первым делом на кол
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Глупо. Ему нужно ставить памятник из чистого золота.
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спірне питання. Зайвою би не була, але той факт, що кацапської не має на Донбасі й повно у Сірії, показує сучасне співвідношення ППО і авіації. Занадто висока вартість втрат...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС задачами справились: в Объединенных силах прошла внезапная проверка авиационных подразделений. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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