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 Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко. ВИДЕО

Для завершения конфликта на востоке Украины не хватает только готовности России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег.

Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко 01

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"Единственное, чего не хватает - это готовности России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - высказал мнение постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".

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Источник: https://censor.net.ua/v3068506
 
 
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28 травня об 11.40, ворог відкрив артилерійський вогонь по мирному населеному пункту Залізне Донецької області. Один зі снарядів поцілив у двір приватного будинку. Уламком вибуху снаряда вбито неповнолітню дівчинку.
Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко - Цензор.НЕТ 5363
Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко - Цензор.НЕТ 8718
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кацапы последнее время завели манеру по мирняку бить куда попало.

Скоро это будет дорого обходиться кацапам. А их пособникам пора паковать самое необходимое для побега в кацапию по поддельным паспортам. Не всем в Горловке удастся прожить первые трое суток после освобождения.
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Всё это происходит без ущерба для российского бюджета. Значит надо этот самый бюджет, всем миром, взять и обнулить и тогда любую агрессию, с её стороны, как рукой снимет.
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