 Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко. ВИДЕО

Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Единственное, чего не хватает - это готовности России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - высказал мнение постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".
Скоро это будет дорого обходиться кацапам. А их пособникам пора паковать самое необходимое для побега в кацапию по поддельным паспортам. Не всем в Горловке удастся прожить первые трое суток после освобождения.