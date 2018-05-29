 Как только РФ перестанет поставлять на Донбасс оружие и деньги, конфликт мгновенно прекратится, - Ельченко. ВИДЕО

Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Единственное, чего не хватает - это готовности России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - высказал мнение постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".

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