 Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОТБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции в поддержку украинских политзаключенных прошли в США и Канаде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции вышли на акцию с флагами Украины и плакатами "Free Sentsov". Они выкрикивали "Нет - полицейскому государству", "Свободу политзаключенным" и "ФСБ - главный террорист".

Пикет сопровождали полиция и Национальная гвардия.

Также смотрите: Акция в поддержку Сенцова прошла у консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Отметим, что еще одна акция под Генконсульством в Харькове прошла 24 мая. По сообщению местного издания "Накипело", она также была немноголюдна.

Смотрите также: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Смотрите: В Москве прошли одиночные пикеты с требованием освободить украинского режиссера Сенцова. ВИДЕО

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма, состоится 1-2 июня во многих городах Украины и мира.