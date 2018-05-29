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 Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков харьковчан вышли на акцию в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных под Генеральное консульство России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ОТБ.

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Участники акции вышли на акцию с флагами Украины и плакатами "Free Sentsov". Они выкрикивали "Нет - полицейскому государству", "Свободу политзаключенным" и "ФСБ - главный террорист".

Пикет сопровождали полиция и Национальная гвардия.

Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове 01

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Отметим, что еще одна акция под Генконсульством в Харькове прошла 24 мая. По сообщению местного издания "Накипело", она также была немноголюдна.

Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове 02

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Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове 03
Освобождения украинских политзаключенных требовали под консульством РФ в Харькове 04

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Масштабная кампания в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма, состоится 1-2 июня во многих городах Украины и мира

Источник: https://censor.net.ua/v3068505
 
 
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