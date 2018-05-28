 Акции в поддержку украинских политзаключенных прошли в США и Канаде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV, акция-перформанс "Free Sentsov" состоялась 26 мая на на центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер.

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Как сообщают организаторы из Razom for Ukraine, участники акции в полосатых тюремных робах сидели на площади, держа в руках стеклянные песочные часы. Когда песок в часах заканчивался, участник падал на площадь, символизируя смерть заключенного в результате объявленной в знак протеста голодовки.









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Жители Торонто и окрестных городов вышли на улицы 27 мая, чтобы продемонстрировать свою поддержку Олегу Сенцову и Владимиру Балуху. Участники акции также требовали немедленного освобождения более 60 украинцев, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

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Акцию в Торонто организовал канадско-украинский международный фонд поддержки в сотрудничестве с Канадской ассоциацией крымских татар, сообщила на своей facebook-странице президент Фонда поддержки Антонина Кумка.

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Акция состоялась на людном пешеходном мосту Humber Bay Arch Bridge. Участники держали в руках отдельные таблички с именами всех политзаключенных, а их руки были связаны одной веревкой. Волонтеры раздавали информационные листовки прохожим, которые, в свою очередь, хотели больше узнать, какой же была цель акции.

Напомним, в акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Нью-Йорке принял участие уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

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Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.