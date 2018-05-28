 Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина прятал оборудование среди личных вещей во время пересечения линии разграничения на КПВВ "Гнутово". Он направлялся на автомобиле "Шкода" из Мариуполя в Донецк. Общая стоимость оборудования - около 122 тысяч гривен.

Мужчина объяснил, что такие комплектующие пользуются огромным спросом в оккупированном Донецке, и он вез их для перепродажи. Оборудование изъято и передано сотрудникам фискальной службы. Мужчине грозит штраф за нарушение порядка перемещения товаров через линию разграничения.

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