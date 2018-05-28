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 Политика Украины, Происшествия
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 Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО

Украинские пограничники пресекли попытку гражданина Украины провезти на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина прятал оборудование среди личных вещей во время пересечения линии разграничения на КПВВ "Гнутово". Он направлялся на автомобиле "Шкода" из Мариуполя в Донецк. Общая стоимость оборудования - около 122 тысяч гривен. 

Мужчина объяснил, что такие комплектующие пользуются огромным спросом в оккупированном Донецке, и он вез их для перепродажи. Оборудование изъято и передано сотрудникам фискальной службы. Мужчине грозит штраф за нарушение порядка перемещения товаров через линию разграничения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068473
 
 
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Так через РФ купят. И деньги туда пойдут а не в Украину...
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"через РФ купят" и "у РФ купят" - это далеко не одно и то же. Ну, на пальцах российских бизнесменов налипнет немного за то, что "сало подержали". А потом им санкции введут и это будут уже не пальчики.
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Могут кстати и У РФ. Здесь полно мелких заводиков которые собирают всякое компьютерное железо, некоторые даже печатные платы сами изготавливают. Там уже серьёзная доля локализации.
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Тогда странно что с Украины вез, как так ?
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печатные платы? Вы это считаете достижением? Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины - Цензор.НЕТ 9262
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Ну это так с половину добавочной стоимости при производстве.
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а так вони намайнять на нову зброю та набої і зарплату маладим республікам, де логіка в торгівлі з окупованними теріторіями?
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Так они в обоих случаях намайнят, только в первом - часть перепадёт и Украине.
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Майнинг криптовалют выгоден там где халявное электричество.
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Вона (електроенергія) завдяки дуету "Петя-Ахмет" та їхній ручній НКРЕКП (нац.комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг) п"ятий рік у них у Мордорі халявна!(Не безкоштовна, бо різницю платимо ми - українці, а саме "халявна")
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ну и шо?)))хабы вёз себе хлопец эти железки,ведь это ещё не деньги,вообще то он никаких законов не нарушил
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Мужчине грозит штраф за нарушение порядка перемещения товаров через линию разграничения.
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прочти это трижды, может дойдет.
Источник: https://censor.net.ua/v3068473
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Тем более, что там было их всего 3 ( а то и 2...), судя по цене...
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Читаем внимательно: "Мужчине грозит штраф за нарушение порядка перемещения товаров через линию разграничения."
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та і взагалі прибрати блокпости у донецьку "брати по розуму сидять такі ж хлопці"?)
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Какое нафиг оборудование, видеокарты что ли ? 120 000 грн это одна средненькая ферма.
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На асики пожоже, только 120 тыс.грн это цена двух асиков всего лишь. Явно продешевили, может себе пару оттяпали?
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Ему нужен "Набор для майнинга рублей"...
Устаткування для майнінгу криптовалют на суму 122 тисячі гривень намагався провезти в окупований Донецьк громадянин України - Цензор.НЕТ 7050...
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Походу "економічне диво" ДНР наїбнулося.
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той хто везе легковиком - той попадає на цугундер!
а як вагонами - то теж адмін-покарання?! Устаткування для майнінгу криптовалют на суму 122 тисячі гривень намагався провезти в окупований Донецьк громадянин України - Цензор.НЕТ 1495
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в налоговом кодексе нет никакой линии разграничения, Донецк и Луганск - это Украина, в админ. кодексе также нет никакой линии разграничения, вся эта муйня из-за лоловинчасти решений рошеновского кодла и его главаря пэтра, если бы было введено военное в Донецкой и Луганской области или в их оккупированных частях, тогда пересечение можно регламентировать, сейчас на всей территории лугандона действуют законы Украины, соответственно туда и оттуда можно возить тоже что и с Николаева в Одессу и обратно, действующее законодательство не запрещает , что ярко показывают предприятия ахметки, которые фактически налоговые органы не могут проконтролировать, помните как жона алко-югика кричала,что ахметка платит налоги....аха-ха, но то что можно рыжему сепару остальным зась.
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Надо вообще закрыть это перемещение......Ходят суки по городу с недовольными рожами. но все в магазинах выгребают .Банкоматы опустошают....цены в городе нагнали..И прут и прут и прут...Пока будет это шастанье война никогда не кончится
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Офигеть, они майнингом криптовалют будут заниматься, а украинцы будут оплачивать их счета по электричеству....
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Лошара. Мог бы биткоины просто купить. В Донецке на базаре по пятсот рублей за штуку посеребренные и по 1000 р золотые. Кому надо пишите в личку. Оптовым покупателям большие скидки.
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Шах и мат, хунта! Шахты на Даунбассе теперь будут виртуальные. Будут майнить криптоуголь. 🤑
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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