 Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина прятал оборудование среди личных вещей во время пересечения линии разграничения на КПВВ "Гнутово". Он направлялся на автомобиле "Шкода" из Мариуполя в Донецк. Общая стоимость оборудования - около 122 тысяч гривен.
Мужчина объяснил, что такие комплектующие пользуются огромным спросом в оккупированном Донецке, и он вез их для перепродажи. Оборудование изъято и передано сотрудникам фискальной службы. Мужчине грозит штраф за нарушение порядка перемещения товаров через линию разграничения.
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прочти это трижды, может дойдет.
Источник: https://censor.net.ua/v3068473
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а як вагонами - то теж адмін-покарання?!