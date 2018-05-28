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 Политика Украины, Общество
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 2015 год - разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии ведет бой под Мариуполем. ВИДЕО

В сети появился фрагмент записи одного из боев украинских добровольцев на Донбассе в 2015 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь соцсети Руслан Константинович Пустовойт.

Бой происходит вблизи Мариуполя. С российскими оккупантами сражаются бойцы разведгруппы 8-го батальона Украинской добровольческой армии.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3068452
 
   
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Херово. Когда ты воюешь за Украину. А твое правительство в любой момент тебя сдаст врагу. Договорившись с ним за твоей спиной....
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херово когда в Украине есть такие хирсклы....или ты мокшанин?
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херово,когда тебе кацапосвиньи лайкают.. Вот это - реально херово.
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так "под Мариуполем" или "на Донбассе"?
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окупант, ви навіть не розумієте, яка територія належить Донбасу
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Даунбасс это донецкий бассейн каменного угля...так что имеет смысл отделить нерентабельно-дотационных кротов от аграрных и промышленных районов луганской и донецкой областей в отдельное недоразумение образование
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Почитайте народ, єто жесть как сильно.
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Держитесь ребята!
Храни Вас Бог.
Все возвращайтесь в расположение и с вражескими скальпами!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины2015 год - разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии ведет бой под Мариуполем. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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