 2015 год - разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии ведет бой под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь соцсети Руслан Константинович Пустовойт.
Бой происходит вблизи Мариуполя. С российскими оккупантами сражаются бойцы разведгруппы 8-го батальона Украинской добровольческой армии.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь соцсети Руслан Константинович Пустовойт.
Бой происходит вблизи Мариуполя. С российскими оккупантами сражаются бойцы разведгруппы 8-го батальона Украинской добровольческой армии.
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