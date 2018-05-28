 2015 год - разведгруппа 8-го батальона Украинской добровольческой армии ведет бой под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь соцсети Руслан Константинович Пустовойт.

Бой происходит вблизи Мариуполя. С российскими оккупантами сражаются бойцы разведгруппы 8-го батальона Украинской добровольческой армии.

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