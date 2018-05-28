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 Политика Украины
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 ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю, - Порошенко. ВИДЕО

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Украина получила от США, будут использованы украинскими военнослужащими исключительно в оборонительных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента Украины Петра Порошенко на его странице Twitter.

...

"Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл".  Но ВСУ будут использовать "Джавелины" исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - говорится в сообщении Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер

ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3068449
 
   
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Значит начали уже использовать, гибридная война ЗСУ використовуватимуть Javelin лише в разі провокацій або розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9409
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Зачем пиариться сто Раз на одном и том же джавелины закупались для отпора агрессии
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К чему этот треп? Когда нужно, тогда и будем использовать...
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Пеца будет использовать Джавелины когда Путин приблизится до Киева?
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приблизится до его виллы в козине.

и то не факт,
что на самолете сдрыснет в свою испанскую виллу, показанную журналистами 3 года назад.
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Радует, что понятие "оборонительные цели", весьма и весьма растяжимое...
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Все хотят с Путиным договориться, по причине зарабатывания всеми бабла. Один тока украинский народ страдает и помирает, за денюжки всяких гермафродитов. Рошенки, Ахметы, Фирташи, Бени, Медведчуки... Да нахера эти проходимцы нужны Украине? Шо они в этой жизни сделали, полезного? Посредничали на нефти, газе и электроэнергии, выдаивая с украинского народа последнюю копейку? Развалили армию, отдали Крым и треть Донбассу нацистской Рассее.
Быстрее бы выборы. Выберем патриота, не олигарха и пестец Путину... и не только...
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Пусть Порошенко не врет, условия использования Джавелинов озвучены - в случае широкомасштабного наступления противника, во всех остальных выпадках, Джавелинов даже вблизи линии разграничения не будет.
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В довесок - стало быть, если не используют, значит провокаций нет.
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Этими джавелинами наш президент Порошенко будет диктовать Кремлю свою непреклонную волю.
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То есть 4 года идет война, захвачен Донецк,Луганск, Крым, это еще не провокация, когда начнут бомбить рошеновские заводы, тогда можно будет использовать Javeline и то только под расписку )))) Петя , ты лучший.
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Ружье вешают на стену для того, чтобы оно выстрелило.
Рано или поздно Джавелины найдут цель
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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