 ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента Украины Петра Порошенко на его странице Twitter.
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"Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл". Но ВСУ будут использовать "Джавелины" исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - говорится в сообщении Президента.
и то не факт,
что на самолете сдрыснет в свою испанскую виллу, показанную журналистами 3 года назад.
Быстрее бы выборы. Выберем патриота, не олигарха и пестец Путину... и не только...
Рано или поздно Джавелины найдут цель