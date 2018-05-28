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 В Тернополе автомобиль переехал пешехода, сидевшего на тротуаре у края дороги. ВИДЕО камер наблюдения

В Тернополе 27 мая поздно вечером автомобиль переехал мужчину, который сидел на тротуаре возле дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с видеокамер наблюдения, которые зафиксировали момент наезда, опубликовал пользователь соцсети Святослав Журовский.

...
Момент наезда виден на второй минуте записи в нижнем правом углу записи.

"Сьогодні вночі біля бару Айва (вул. Мазепи). Наїзд на пішохода п'яного в дим", - пишет автор публикации в комментарии к видео, а отвечая на вопрос, жив ли пострадавший, пишет: "Кажуть, що цей штемп самостійно в швидку сів".

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Источник: https://censor.net.ua/v3068447
 
   
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"Кажуть, що цей штемп самостійно в швидку сів". Источник: https://censor.net.ua/v3068447
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а что со чмом за рулем?наградили? В Тернополе автомобиль перехал пешехода, сидевшего на тротуаре у края дороги - Цензор.НЕТ 1632
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Наверное, потому что был пьян, самостоятельно сел в Скорую. Потому что по нему конкретно проехались...
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похоже за рулем тоже было чмо, нажратое в хлам
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Може й пішохід і п'яний, але машина заїхала на бордюр.
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Судя по видео, был потерян контроль над авто, оно могло и не только на пьяного на бордюре наехать, а и на тротуар и на всех кто там находился.
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тут 100% виноват водитель. там мог и ребенок сидеть.
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Ти дурню свою дитину опівночі коло бару пускаєш?
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то що, як п'яний, то дави його і на тротуарі?
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Судя по движению авто (по видимому, джипика), в дымину пьяным был не только пешеход, но и водила.
Который очень нужен стране, своей службе и потому ни в чём не виноват.
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точно! спеціяльно! і тута рука кремля!
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точно! спеціяльно! і тута рука кремля!
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Невідомо скільки випив водій, який заїхав на бордюр, зніс сміттеву урну, і наїхав на пішохода.
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За рулем был судья или прокурор? Делайте ставки, господа!
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А может сын депутата или прокурора....такой себе "инвалид детства", ну плохо ему стало за рулём,( выпил всего-то то пару вискарей да пивасика) ну поймите и простите, ну шо вам жалко? Ну подумаешь переехал кого-то мальчик, ну с кем не бывает? Простите ребенка.
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Я знаю, як позбутися пияцтва за кермом. Потрібно ввести 5 років в'язниці (кнут), але дозволити їздити п'яним з 22.00 до 3.00.
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И любая ночная поездка превратится в Кармагеддон.
С 03:00 до 05:00, когда люди начинают выползать на работу, коммунальщики будут собирать фары, колёса, ноги и головы и отмывать проезжую часть от масла и кровищи.
А также ставить обратно остановки, урны, деревья и столбы, снесённые пьяными.

Это настолько абсурдно и бредово, что я даже поржу поддержу.
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Ну или до 02,00, трафик мизер. Трезвых меньше 1 процента, всё бу ок. Иначе проблему не решить, пьяным не дают выбора.
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Дают. Выбор простой: или не бухай, или не садись за руль. А коли прибухнул - вызывай такси.
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там видно что еще до наезда БМВ что то зацепила и от магазина люди побежали к ней потом видно БМВ сбивает урну перезжает чувака и бьет машину за пацаном
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Во всей этой истории виноват... пассажир
Остановите видео на 1:16
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По-моему пассажир повернулся к кому-то сзади. Водила тоже. Что-то візвало реакцию народа на остановке. за пол-секунді до наезда.
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Он бы еще там стулку или табурет разложил и сел. Проезжая часть - это опасная для жизни зона, а этот там бухой перекурить сел. А если и водила бухой, то виноваты оба.
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С одной стороны, Вы правы - проезжая часть потому так и называется, что она проезжая... Но водила-то не ноги ему отдавил, а просто наехал на пешеходную зону - выехал с проезжей части!
А пить в этой стране не запрещено )
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Тернополе автомобиль переехал пешехода, сидевшего на тротуаре у края дороги. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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