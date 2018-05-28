 В Тернополе автомобиль переехал пешехода, сидевшего на тротуаре у края дороги. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с видеокамер наблюдения, которые зафиксировали момент наезда, опубликовал пользователь соцсети Святослав Журовский.

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Момент наезда виден на второй минуте записи в нижнем правом углу записи.

"Сьогодні вночі біля бару Айва (вул. Мазепи). Наїзд на пішохода п'яного в дим", - пишет автор публикации в комментарии к видео, а отвечая на вопрос, жив ли пострадавший, пишет: "Кажуть, що цей штемп самостійно в швидку сів".

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