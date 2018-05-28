 В Тернополе автомобиль переехал пешехода, сидевшего на тротуаре у края дороги. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с видеокамер наблюдения, которые зафиксировали момент наезда, опубликовал пользователь соцсети Святослав Журовский.
Момент наезда виден на второй минуте записи в нижнем правом углу записи.
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"Сьогодні вночі біля бару Айва (вул. Мазепи). Наїзд на пішохода п'яного в дим", - пишет автор публикации в комментарии к видео, а отвечая на вопрос, жив ли пострадавший, пишет: "Кажуть, що цей штемп самостійно в швидку сів".
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а что со чмом за рулем?наградили?
Который очень нужен стране, своей службе и потому ни в чём не виноват.
С 03:00 до 05:00, когда люди начинают выползать на работу, коммунальщики будут собирать фары, колёса, ноги и головы и отмывать проезжую часть от масла и кровищи.
А также ставить обратно остановки, урны, деревья и столбы, снесённые пьяными.
Это настолько абсурдно и бредово, что я даже
поржуподдержу.
Остановите видео на 1:16
А пить в этой стране не запрещено )