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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:пропаганда (1959) Россия (69420) Турчинов (2960) Донбасс (16262)

 Что он приказал за кадром - в этот вечер было слышно далеко от Зайцево, - российские пропагандисты о приезде секретаря СНБО Турчинова на Донбасс. ВИДЕО

Российские пропагандисты снова "ожидают наступления" после визита на Донбасс главы СНБО Александра Турчинова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "наступлению" был посвящен сюжет в итоговом недельном выпуске на одном из телеканалов росТВ.

По словам сторонников "русского мира" на Донбассе, ВСУ активизировались в районе поселка Зайцево.

"Украинские десантники отсюда - через улицу. 400 метров по прямой. За несколько часов до этих съемок на огороды ВСУ заезжал глава украинской нацбезопастности Турчинов. Перед камерами заявлял про соблюдение минских соглашений, потом про российскую агрессию и что-то про победу. Что он приказал за кадром - этим вечером было слышно далеко от Зайцево", - рассказали кремлевские пропагандисты своим зрителям.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может начать масштабное наступление на Донбассе в июле после завершения ЧМ-2018, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/v3068423
 
   
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ИНТЕРЕСНО ПАЧАМУ ТО КАЦПСКИХ ЖУРНАЛЮГ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ- ЧТО
СЛЫШНО НА ДОНБАССЕ КОГДА ПРИКАЗЫВАЕТ (ЗА СПИНОЙ) ХУ@ЛО!!!!!!!!!!!???????????? РАМСЫ ПОПУТАЛИ ПИDЕRАSSIA ТИПА ПРЕССА.. АЙ ДА KLOUNADA МЛЯ ЭТО НАША ТЕРРИТОРИЯ И ВАС MASS MEDIA ROSSIA СИЕ НЕ
КАСАЕТСЯ РАЗБИРАЕТЕСЬ СО СВОЕЙ ПИДЕРАШКОЙ… Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 6033
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Будет ли Украина в НАТО, будет ли под Харьковом стоять ПРО - науке пока это неизвестно, а что Путин - хуйло - вполне научный факт.
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Та какое там наступление?! Брешут расейские пропагандисты. Достаточно вспомнить ришучи действия Турчинова в Крыму, шоб повесить их за брехливый язык Что он приказал за кадром - в этот вечер было слышно далеко от Зайцево, - российские пропагандисты о приезде секретаря СНБО Турчинова на Донбасс - Цензор.НЕТ 6402
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RobinHood dfb9bea2 - хватит нести чушь, пастор единственный на заседании рнбо настаивал на введение военного положения, почитай стенограмму заседания и неси больше этот бред, это во первых, во вторых его и всю кролико-рошеновскую братию давно пора вздернуть на рее, но это уже вопрос будущего.
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Может поэтому и настаивал, что единственный? В таком случае можно себе это позволить Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 125 А во-вторых, он уже битых 4 года очолюе эту самую РНБО. Вы слышали на этом посту указанную позицию? Отож бо. А в-третьих, он и есть член той самой кроличье-заячей зграи, и тут я с Вами согласен
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К введению военного положения РНБО отношения не имеет, это решает президент (и.о.
президента Турчинов).
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Ай яяя как Турчинов вяликих ЛИШНЕ ХРОМОСОМНЫХ напугал обосрались поди уже?
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На Светлодарской Дуге проявился батальон морских котиков США,передает Басурин и его Быдло.... Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 4106Третья Сила мочит в сортире ЧВК ВагнерНетов под Горловкой,но это не правда...Третья Сила уже в Кремле охотится на Плешивого Педофила для Гааги...
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Радиация расползётся по всему континенту. А если со стороны рашки воспоследует ядерный удар? Ты думай что говоришь, хоть чуть-чуть.
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Я уже "выкопал" убежище. Я почти уже и не работаю в Украине. Увы.
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Хотелось бы жить на Родине, но увы.
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Я тут общаюсь с Украинцами.
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Ти зрозумів на якому слові ти спалився, кацапчику? Буде тобі радіація, нікуди не втечеш.
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Не "спилкуюся", а "общаюсь"?
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заканчивай ныть кацап..всех вас все ровно распнем..зря вы в Украину лезли..
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А поки повзуть російські тролі та втручаються у вибори різних країн, смітять у соціальних мережах, прикидаються українцями на Цензорі...
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МокшоСМІпомойка дєржит марку "Кровавого Пастора" на должной висотє.

Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 1506
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Путин -плагиатор. Но не великий , не большой а мелкий. .Реализатор , перепечатывающий картинки без указания их авторов , тоже плагиатор. Ещё более мелкий.
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Верка Сердючка приезжает в Кремль с гастролями,тут откуда ни вазмись Йосиф Кабздон...
-Верка про што петь будешь?
-про Шариковых Швондеров и прочих евреев Кабздонов...
-Верка не наглей,спой Владимирский централ и я тебе заплачу миллиард долларов...
-Йосиф Давидович,бабы в Централе не сидят...
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Турчинова в президенты.
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Шо, решили произвести смену марионеток? Там в обойме их много, это только пробные испытания.
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Особенно ты, как не янека выберешь, так его министра. Бо у тебя лоб не ватный.)))) Уровень защитников пороха прямо пропорционален его рейтингу.
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Да, это прокурватор пузыри пускает, тяжелая у него работа, и с уровнем не повезло.
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Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 7056 Tatyana Pomolova

Особенно ты, как не янека выберешь, так его министра. Бо у тебя лоб не ватный.)))) Уровень защитников пороха прямо пропорционален его рейтингу.
28.05.2018 13:32
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Більше не подобається 3
Прокурватор, мы так не договаривались.
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Многостаночники, однако, успевают ахинею нести и достойных людей спамить.
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Хитрые кацапы )) Им ли не знать,как турчинов их гиркина из Славянска выпускал.
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Надо просто убивать кацапов. Их ликвидация проходит по учету, как санитарная обработка.
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Турчинов проходит по 2 уголовным делам СК РАБссии.Александр Бастрыкин подозревает Турчинова в Госизмене и предательстве интересам РАБссии на Дамбассе Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 1851
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Як на мене , масованого наступу не потрібно.. Не заслужили ще даунбасіти визволення.. А от дозволити артилерії ЗСУ працювати не тільки у відповідь, а й на випередження по розвіданих цілях - було б добре.. Ну й , нарешті, почати використовувати такий інструмент як закриття КПП на лінії розмежування у відповідь на провокації даунбасітов, нехай у себе кормляться..
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спустя 4 года трусливой войны .. и правда пора бы уже..скоро начнут..выборы..жалко что они раз в пять лет..
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Педофильная РАБссия одержала паБЕДУ над Бесланом и НОРД ОСТОом,слава плешивому ОКУРКУ
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а о чем им еще говорить, как не о наступлении, надо же быдло в тонусе держать, что б не расслаблялись, но прЫзидент-миротворец развеивает пропагандонские фейки..........................
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Что КРЫСЫ кремлевские не нравится ПРАВДА о ваших подвигах? так я все сохранил еще с 1991 года,когда Плешивый был Чемоданоносителем СОБЧАКА...бараны вы Конченные... Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 6340
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Уже и москали пиарят Пластыря Когана.
Наверное, в благодарность за то, что без боя сдал Крым.
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Мені жаль людей які досі не розуміють для чого крисчан відлядили на трудове перевиховання рашкою. Аналогій з Грузією не вбачаєте?
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Боїться маскалота Пастора. Кривавого.)) Це мені нагадує як вони зробили з Бандери страшилку і потім самі його боялись.)))
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Они ещё не знают, куда Пастор отправился из Донбасса:
Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 208
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Все данные о Путлерской банде я передал надежному человеку Пентагона 27 лет назад Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 1543Спасибо МАРИНЕ САЛЬЕ,Светлая ЕЙ ПАМЯТЬ...
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ну а шо?

,,А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», - сказал Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей.
«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами» - добавил он.
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Савсем полный Абзац....
В Краснодарской Крае четверо подростков изнасиловали и убили женщину 40 лет,мать 5 детишек....,поселок называется Псебай.Заходите в ЮТЬЮБ Это Нелюди...
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бла бла бла бла бла................
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порохожоп....от сладкого не слиплось?
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Рюськие пропагандоны и дальше рассказывают басни про гражданскую войну в Украине в которой гибнут заблудившиеся свинособаки ?
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Держать лохторат в постоянном страхе -- давняя путловская тактика.
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порося хочет второй срок..рашка поможет поднять ему рейтинг..вопрос в том ограничатся они сдачей этих недореспублик или же отделаются сдачей основных позиций сел/городов..у кремля выбора нет..вести переговоры с любым патриотически нацеленным про украинским и не продажным политикам, смерти подобно..а реальных кандидатов в рукаве кремля нет, если не выстоит потрох не выстоит не кто, ни какие бойки не пролезут и в результате кремль вынужден играть этими картами..
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а РАБссию мне начхать....
в.и.чЛенин Том 32. Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 5799ПСС.издание 1955 года.
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РАБссия вы НИКТО для чЛЕНИНА Агента Кайзера ВИЛЬГЕЛМА другими словами БЫДЛО...
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порося хочет второй срок..рашка поможет поднять ему рейтинг..вопрос в том ограничатся они сдачей этих недореспублик или же отделаются сдачей основных позиций сел/городов..у кремля выбора нет..вести переговоры с любым патриотически нацеленным про украинским и не продажным политикам, смерти подобно..а реальных кандидатов в рукаве кремля нет, если не выстоит потрох не выстоит не кто, ни какие бойки не пролезут и в результате кремль вынужден играть этими картами..в подавки
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Ну там ближайшая "основная" позіція єто Донецк.поскольку взятия,сдачи той же Горловки маловато будет для необходимого политического капитала. А без Донецка какая ж ДНР? Наихудшим вариантом будет типа взятие Донецка на условиях Путіна.(віполнение Минска-2).
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Хочу успокоить всех поклонников Плешивого Педофила.Барон Ротшильд и компания "РАБссия в ЖО..." дали 15 миллиардов долларов инвестиций чтобы Порошенко стал президентом Украины в 15 раз...,ФАС кацаКРЫСИНЫ,Плешивый педофил всего 5 раз был...,начальником КацаПсинскага ГУЛАГа..припишите 7 раз... Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 1465 Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 1465
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Барон Ротшильд и компания "РАБссия в ЖО..." дали 15 миллиардов долларов инвестиций чтобы Порошенко стал президентом Украины в 15 раз
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Ці доляри вже давно конвертували в гривні.


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Апять киевская хунта женщин, дитей и стариков убиваит!
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За 2017 год я заработал своим Горбом 15 миллионов долларов.14 отдаю на избирательную компанию Порошенко Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 8452019 года
Крысы кремлевские,а ну бывстро организовали типа ОСУЖДАМ-с Генки Хазанова...Сенатор продался Украине........ Що він наказав за кадром - цього вечора було чутно далеко від Зайцевого, - російські пропагандисти про приїзд секретаря РНБО Турчинова на Донбас - Цензор.НЕТ 9326
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Отож... КРОВАВЫЙ пастор приехал резать русню!! )) пусть боятся, сами себя же и пугают, это только на руку нам
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Вчера боевики обстреляли из 120 минометов Чермалык. Населенный пункт в котором работает детский сад и школа. Позиций и опорных пунктов ЗСУ в нем нет. Я так понимаю, что слово "мирняк", мирное население, гражданские утратило всякое значение окончательно. На то они и террористы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧто он приказал за кадром - в этот вечер было слышно далеко от Зайцево, - российские пропагандисты о приезде секретаря СНБО Турчинова на Донбасс. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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