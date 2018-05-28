 Что он приказал за кадром - в этот вечер было слышно далеко от Зайцево, - российские пропагандисты о приезде секретаря СНБО Турчинова на Донбасс. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "наступлению" был посвящен сюжет в итоговом недельном выпуске на одном из телеканалов росТВ.

По словам сторонников "русского мира" на Донбассе, ВСУ активизировались в районе поселка Зайцево.

"Украинские десантники отсюда - через улицу. 400 метров по прямой. За несколько часов до этих съемок на огороды ВСУ заезжал глава украинской нацбезопастности Турчинов. Перед камерами заявлял про соблюдение минских соглашений, потом про российскую агрессию и что-то про победу. Что он приказал за кадром - этим вечером было слышно далеко от Зайцево", - рассказали кремлевские пропагандисты своим зрителям.

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