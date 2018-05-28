 Что он приказал за кадром - в этот вечер было слышно далеко от Зайцево, - российские пропагандисты о приезде секретаря СНБО Турчинова на Донбасс. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "наступлению" был посвящен сюжет в итоговом недельном выпуске на одном из телеканалов росТВ.
По словам сторонников "русского мира" на Донбассе, ВСУ активизировались в районе поселка Зайцево.
"Украинские десантники отсюда - через улицу. 400 метров по прямой. За несколько часов до этих съемок на огороды ВСУ заезжал глава украинской нацбезопастности Турчинов. Перед камерами заявлял про соблюдение минских соглашений, потом про российскую агрессию и что-то про победу. Что он приказал за кадром - этим вечером было слышно далеко от Зайцево", - рассказали кремлевские пропагандисты своим зрителям.
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СЛЫШНО НА ДОНБАССЕ КОГДА ПРИКАЗЫВАЕТ (ЗА СПИНОЙ) ХУ@ЛО!!!!!!!!!!!???????????? РАМСЫ ПОПУТАЛИ ПИDЕRАSSIA ТИПА ПРЕССА.. АЙ ДА KLOUNADA МЛЯ ЭТО НАША ТЕРРИТОРИЯ И ВАС MASS MEDIA ROSSIA СИЕ НЕ
КАСАЕТСЯ РАЗБИРАЕТЕСЬ СО СВОЕЙ ПИДЕРАШКОЙ…
президента Турчинов).
какие же вы идиоты...
-Верка про што петь будешь?
-про Шариковых Швондеров и прочих евреев Кабздонов...
-Верка не наглей,спой Владимирский централ и я тебе заплачу миллиард долларов...
-Йосиф Давидович,бабы в Централе не сидят...
Особенно ты, как не янека выберешь, так его министра. Бо у тебя лоб не ватный.)))) Уровень защитников пороха прямо пропорционален его рейтингу.
28.05.2018 13:32
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Прокурватор, мы так не договаривались.
Наверное, в благодарность за то, что без боя сдал Крым.
,,А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», - сказал Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей.
«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами» - добавил он.
В Краснодарской Крае четверо подростков изнасиловали и убили женщину 40 лет,мать 5 детишек....,поселок называется Псебай.Заходите в ЮТЬЮБ Это Нелюди...
в.и.чЛенин Том 32. ПСС.издание 1955 года.
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Ці доляри вже давно конвертували в гривні.
https://www.youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0&app=desktop
Крысы кремлевские,а ну бывстро организовали типа ОСУЖДАМ-с Генки Хазанова...Сенатор продался Украине........