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 Происшествия, За рубежом
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Все про:дети (3099) Париж (298) спасение (73)

 "Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка. ВИДЕО

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как без страховки взобрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ,со ссылкой на ВВС, видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

...
Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Президент Эмманюэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.

Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

По ее словам, молодой мужчина рассказал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

"Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - добавила мэр.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068413
 
   
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Такие расово французские фамилии.
Прям 13-й район с ямакаси.
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Такая циничная манипуляция общественным мнением.
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молчит ... видать на приеме у проктолога
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может и манипуляция, но двухсторонняя - теперь нелегалам будет стимул делать добрые дела!)
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дайте герою бананів
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Тому що на такі події може бути лише одна реакція - захоплення вчинком людини, яка врятувала чиєсь життя і не просто життя, а життя маленької дитини. А про банани в цій ситуації може писати хіба дибілко або погань.
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коли ви говорите про єдину можливу реакцію, ви обмежуєте власний світогляд
ось я наприклад задумався про мотивацію учасників в даному випадку
а французи мабуть замислилися, ким в майбутньому стане врятована дитина
обрАзи ваші я не сприймаю, бо ціну собі знаю. а вас нехай ті чувачки з відео оцінюють
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кабыздох может кто из твоих на балконе зависнит ... будешь бананы на поминках раздавать
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человек-паук спас малыша-паучонка
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В Украине за такие подвиги всегда награждают чем то .
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ага, барыга лично похлопает по плечу
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барыги умеют попиариться. чего не скажешь о их порядочности и добродеяниях.
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этот парень уже встретился с Макроном, получил от него медаль, и получит французское гражданство.
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Парень, конечно молодец, без базара. Сейчас попадет под волну - мигрантам требуется создать положительный имидж.
Интересно, ребенок был белый?
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А какая разница? Или для тебя цена жизни ребёнка дифференцируется по цвету его кожи?
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Для меня - нет, не дифференцируется. Но мне было бы интересно узнать, дифференцируется ли для того парня.
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приятно видеть такие новости, хочется верить в людей но к сожалению их так

мало!
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Щось мені підказує, що на територіях вялікоскрепії ця подія не викликала захоплення. Бо всрюцькі баби настільки репродуктивні, що виробляють нове потомство набогато швидше ніж та людина здіймалась на будинок.
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Мали -мусульманская страна.Бывшая колония Франции.
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Скажем так - условно мусульманская. До законов шариата там ну очень далеко.
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этот парень уже встретился с Макроном, получил от него медаль, и получит французское гражданство.
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Классный поступок
Независимо, откуда у парня такие навыки...
Он достоин уважения за спасение ребенка.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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