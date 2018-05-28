 "Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ,со ссылкой на ВВС, видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.
Президент Эмманюэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.
Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.
Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.
По ее словам, молодой мужчина рассказал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.
"Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - добавила мэр.
Прям 13-й район с ямакаси.
ось я наприклад задумався про мотивацію учасників в даному випадку
а французи мабуть замислилися, ким в майбутньому стане врятована дитина
обрАзи ваші я не сприймаю, бо ціну собі знаю. а вас нехай ті чувачки з відео оцінюють
Интересно, ребенок был белый?
мало!
Независимо, откуда у парня такие навыки...
Он достоин уважения за спасение ребенка.