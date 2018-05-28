 "Человек-паук из 18-го округа": иммигрант из Мали без страховки взабрался по фасаду дома в Париже и спас ребенка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ,со ссылкой на ВВС, видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

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Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Президент Эмманюэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.

Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

По ее словам, молодой мужчина рассказал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

"Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - добавила мэр.

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