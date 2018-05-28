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 Документальный фильм об Олеге Сенцове выложили в свободный доступ. ВИДЕО

В свободный доступ в сети выложили документальный фильм об украинском режиссере, незаконно осужденном в России,Олеге Сенцове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" сняли совместно Эстония, Польша и Чехия. Фильм озвучен на русском, украинском и английским языках.

"Документальный фильм "Процесс" про Олега Сенцова выложили в свободный доступ в ю-тьюб. Теперь его могут смотреть не только богемная публика и жюри фестивалей, а его НАДО ПОСМОТРЕТЬ ВСЕМ. Не знаю, моя ли публичная критика подействовала на правообладателей (авторов я просил об этом лично ещё 9 месяцев назад) или у самих у них совесть проснулась, это неважно. Важно — смотреть его и РЕПОСТИТЬ. Это очень сильный, правильный фильм, его давно должен был увидеть весь мир, а на данный момент там всего несколько десятков просмотров", - написал в своем Facebook замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. 

Недавно в центре Нью-Йорка на Таймс Сквер прошла акция за освобождение Сенцова и других незаконно осужденных в России.

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Сенцов голодает 15-й день.

Напоминаем, 27 маяв Киеве стартовал 47-й Международный кинофестиваль "Молодость".

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/v3068407
 
 
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДокументальный фильм об Олеге Сенцове выложили в свободный доступ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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