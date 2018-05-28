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 "Горит "Экран". Горит бурно", - пожар в одном из старейших кинотеатров Киева. ВИДЕО

В Киеве загорелся нерабочий кинотеатр "Экран" возле станции метро Житомирская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились первые кадры пожара.

Кинотеатр "Экран" - один из самых старых кинотеатров Киева. Он был построен в 1911 году. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068405
 
 
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Я не знаю, что там собирались реконструировать, но он там стоит, как старый сарай. Там постоянно тусуются бомжи и алкашня, так как возле кинотеатра хачиковские наливайки стоят. Не исключаю, что это их рук дело. Сам кинотеатр занимает немного площади, а рядом целый комплекс-долгострой стоит, так что навряд ли кто-то специально поджег.
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Построят торговый центр Зимняя вишня.... "Горит "Экран". Горит бурно", - пожар в одном из старейших кинотеатров Киева - Цензор.НЕТ 2508
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национальная лотерея скорее всего. Их щас везде строят.
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Кому то приглянулось место. Но точно не для киноискусства
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за ним 2-3 долгостроя, коммуникация, подъезд - отъезд, парковка
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реформаторам местечко возле метро присмотрелось?
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Чучело, там долгострой вокруг кинотеатра, а сам кинотеатр занимает место ровно столько, сколько сарай в селе.
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Спроси, наверное, хачей, которые вокруг этого старого кинотеатра разливаек понаставили и устроили там для бомжей и алкашей "райский уголок".
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Никулин Вицин и Моргунов ничего не воровали,но когда Никулину приказали разбить в вдребезги... бутылочку он возмутился : ДА Я ТЕБЯ.... "Горить "Екран". Горить жваво", - пожежа в одному з найстаріших кінотеатрів Києва - Цензор.НЕТ 4687
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Хоч і на околиці Києва, але біля метро. Якесь ТРЦ побудують.
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Вата, поедьте посмотрите своими глазами, а потом будете зраду разгонять. Там на месте кинотеатра разве что пару МАФов поставишь, потому как здание старого кинотеатра занимает место, как сарай или хата в селе. А вокруг кинотеатра давно уже догострой стоит из трех корпусов.
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ти значно перебільшуєш вплив та можливості своєї недокраїни
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Не варто недооцінювати ворога, ви кацапи підлі тварюки.
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Зрада,это Рошен и барон Ротшильд местечко нашли "Горить "Екран". Горить жваво", - пожежа в одному з найстаріших кінотеатрів Києва - Цензор.НЕТ 5431
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Там через дорогу (проспект) уже давно стоит магазин "Рошен".
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Послушайте!
Ведь, если экраны зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они горели?
Значит - для кого-то эти пожары
жемчужины? (С)
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"Жемчужины"?
На Проспекте Победы?!
Это БРИЛЛИАНТЫ!!!... "Горить "Екран". Горить жваво", - пожежа в одному з найстаріших кінотеатрів Києва - Цензор.НЕТ 9878
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Тю,весь мир знает что семейство Ротшильдов торговые партнеры Рошен и не только,а вы там про Лолиту агента кремля трёте тему не по делу... "Горить "Екран". Горить жваво", - пожежа в одному з найстаріших кінотеатрів Києва - Цензор.НЕТ 7125типа Кондитер строит Северный поток чтобы навредитть украинской ГТС....,думать когда начнете? "Горить "Екран". Горить жваво", - пожежа в одному з найстаріших кінотеатрів Києва - Цензор.НЕТ 7125
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Горит "Экран". Горит бурно", - пожар в одном из старейших кинотеатров Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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