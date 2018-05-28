 "Горит "Экран". Горит бурно", - пожар в одном из старейших кинотеатров Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились первые кадры пожара.
Кинотеатр "Экран" - один из самых старых кинотеатров Киева. Он был построен в 1911 году. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились первые кадры пожара.
Кинотеатр "Экран" - один из самых старых кинотеатров Киева. Он был построен в 1911 году. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали.
Ведь, если экраны зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они горели?
Значит - для кого-то эти пожары
жемчужины? (С)
На Проспекте Победы?!
Это БРИЛЛИАНТЫ!!!...