 Дело Охендовского не закрыто, "рюкзаками для МВД" занимается суд, разговоров с Трухановым не вел, - Холодницкий о ходе резонансных расследований. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в интервью Холодницкого телеканалу 112.

Он подтвердил, что в декабре 2016 года подписал подозрение по Охендовскому, основываясь на словах детективов НАБУ, заверивших, что у них достаточно данных для объявления подозрения. "У меня тогда были сомнения, достаточно ли оснований для направления в суд, но подозрение - это первая стадия процесса для того, чтобы следствие могло дальше двигаться. Потом оказалось, что нужно получить ряд международно-правовых поручений, в соответствии с УПК. Мы остановили производство, пока не получим ответы от всех наших коллег из иностранных стран. И будет уже весь пазл сложен, и тогда можно будет сказать, есть ли состав преступления можно ли его направлять в суд. Дело не закрыто", - сказал Холодницкий.

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Также он рассказал о ходе расследования "дела о рюкзаках для МВД". Руководитель САП акцентировал внимание, что в деле фигурирует не только сын министра внутренних дел Александр Аваков. "Нет в стране такой должности как "сын министра". Были также причастны бывшие высокопоставленные чиновники, поэтому акцент делать на сыне министра я не могу и не буду", - заявил он, подчеркнув, что есть решение суда о смягчении меры пресечения для Александра Авакова. И, хотя позиция прокуратуры не была при этом учтена, оно должно выполняться. Дело направлено в суд, который должен "поставить точку".

Руководитель САП также отметил, что не общался с Геннадием Трухановым, в чем его обвиняют. "Дело Труханова. Первое, меня обвинили, что я знал о передвижениях Труханова за пределами страны. Я ни никогда не общался ни с мэром Одессы, ни с его защитниками. Обвинять меня после того, как я сам лично подписал подозрение – странно", - сообщил глава САП.

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Напомним, также Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова могут зачитывать около 2 лет.