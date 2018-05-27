 Строительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.
"Возведение 184 новых общежитий для военных - это один из самых масштабных строительных проектов в истории Вооруженных сил Украины. И мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - говорится в сообщении.
Напомним, на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту предусмотрен финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн. Строительство начато на 25 площадках, в частности, в Житомире, Николаеве, Новоград-Волынском, Конотопе, Бердичеве, Кременчуге, Бродах, Дачном, Подольске, Старычах, Мирном, Гончаровском и Десне.
При этом местное население не пострадало. Разве что не могло спать и нервно тряслось в домах, «прыгающих» не только от ответки ВСУ, но и мощных залпов артиллерии террористов, передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com
Рискнем предположить, что ВСУ успели накрыть одну или несколько промзон или шахт Горловки, когда на ней (них) только развернулась артиллерия противника (артиллеристы максимум раз в 10 минут меняют позиции). Отсюда логично предположить, что поскольку все промзоны и терриконы Горловки четко пристреляны ВСУ, террористы начнут вести обстрелы непосредственно из дворов жилых домов. По крайней мере, так уже было при самых интенсивных боях в 2014-15 годах.
Между тем, террористы косвенно подтвердили слова Виктор Шубца о больших потерях боевиков - в соцсетях сепаратистов сегодня наблюдается шквал объявлений о наборе нового пушечного мяса. В том числе и в третью бригаду ДНР («Корса», Горловка) «Юлия Юлина» ищет артиллеристов.
...хорошо, шо я не Президент! -- а то, пришлось бы ещё и Главнокомандующим быть... -- а я не готов ещё!
Столовая собрана. Заливается монолитная плита перекрытия подвала с хранилищами, и строят внутренние перегородки в залах.
В котельной заканчивают монтаж корпуса здания, а вот котлы уже установлены, магистрали уже проверены под давлением, и траншеи засыпали.
Трансформаторная станция собрана, а там много разных шкафов с проводами и всевозможные умные устройства.
Делают дороги. Между казармами и для прохода техники. Геотекстиль. На ШирЛане. Геотекстиль. Без комментариев.
Это все - видимая работа. Но еще и ведется титаническая работа в штабах и в Министерстве, ведь: надо закупить и подготовить тысячи комплектов мебели, постельного белья, посуды;менять штат полигона - вводить обслуживающие все это хозяйство штатные единицы;заканчивать разработку проекта зданий второй очереди и передавать их на экспертизу (а там штаб, комплексы отдыха, медицинский центр);строить общежития для контрактников разворачиваемого батальона OpFor* (кто знает - тот молодец);и… готовить план захода первой бригады "в зиму" уже в ЭТОТ лагерь.
такое ощущение, что тебя в дурке закрыли в 1990 году, а сейчас выпустили
партия могЁт!
неужели мало денег наворовал? О-о
Как прогрессирует мизантропия? Легко.
Ты 4 года пишешь полотна про подтягивание частей МВД и ГПСУ к общевойсковому бою. Про то, что добрая треть живой помощи от стран Запада идет погранцам и ментам. По многим причинам.
Потому что 400+ километров линии боевого соприкосновения, сложный ТВД с застройкой где проживает 200 человек на квадратный километр, 1970 км слабо прикрытой и оборудованной границы с РФ. Самая длинная граница в Европе на секунду. Про то, что НГУ - наследник ВВ, где в конвойном батальоне пулемет на роту и консервные банки в виде "семидесяток" и "бардаков" в лучшем случае. И им нужно все на вчера. Что у них нет снаряжения второлинейных дивизий советских округов в консерве. Читаешь новость об отгрузке 500 гранатометов для МВД. Успеваешь порадоваться, что все нормально делают…
Поток комментариев как серпом по яйцам - "менты, в тылу, армия воюет, а менты как при Януковиче, Майдан душить, селфи войска".
Рука лицо. 4 гребаных года, коты у Куклачева ходят на головах за это время…
Или вот, лысый член Прилепин высирает нетленку - наши комбаты гибнут на фронте, а ваши отъедают ряхи. И уже бегают какие-то малахольные из Киева и на полном серьёзе такое пишут. Да, комбат танкобата 30-ки пошел в депутаты местные, по моему. Можно найти и еще пару человек. Что вам не нравится в том, что наши военные получают социальный лифт, а их - землю стекловатой? Хотите наоборот?
Господи, дай мозгов людям больше чем у синицы спермы, все что я хочу. Или жги уже, не могу больше…