 Строительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

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"Возведение 184 новых общежитий для военных - это один из самых масштабных строительных проектов в истории Вооруженных сил Украины. И мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - говорится в сообщении.

Напомним, на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту предусмотрен финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн. Строительство начато на 25 площадках, в частности, в Житомире, Николаеве, Новоград-Волынском, Конотопе, Бердичеве, Кременчуге, Бродах, Дачном, Подольске, Старычах, Мирном, Гончаровском и Десне.