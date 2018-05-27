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Все про:общежитие (73) Порошенко (14857) Президент (4068) строительство (1532) военнослужащие (3661) ВСУ (43)

 Строительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко. ВИДЕО

Возведение 184 новых общежитий для военных - самый масштабный строительный проект в истории ВСУ. В них смогут разместиться 23 тысячи военнослужащих. Треть зданий уже строится.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится на facebook-странице президента Украины Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При хорошем финансировании хотя бы в течение 3-4 лет мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине, - Омелян

"Возведение 184 новых общежитий для военных - это один из самых масштабных строительных проектов в истории Вооруженных сил Украины. И мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - говорится в сообщении.

Напомним, на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту предусмотрен финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн. Строительство начато на 25 площадках, в частности, в Житомире, Николаеве, Новоград-Волынском, Конотопе, Бердичеве, Кременчуге, Бродах, Дачном, Подольске, Старычах, Мирном, Гончаровском и Десне.

Источник: https://censor.net.ua/v3068383
 
 
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А порошенко знає що казарми на Ширлані будуть як свинарники, одне приміщення на 240 спальних місць - це самі справжні казарми СРСР?
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Оказывается, что армии НАТО - пансионат?
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А можно и по-гриценковски сделать: нет армии - нет больше нужды в общежитиях. Строительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2682
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слово "дешёвка" пишется через "ё", даже если у вас в тамбове так не принято.
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внезапно. Будет продолжаться в прекрасное далеко
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Пеця світиться де тільки може, але будку вже не врятуєш.
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Что ты хотел сказать этой фоткой ? Твой дом ? Хвастаешься?
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Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец в обеденной сводке среди прочего уточнил урон, нанесенный 3-ей бригаде "ДНР" в Горловке сегодня утром прицельной ответкой ВСУ: артиллерийский склад, 2 гаубицы, несколько минометов с грузовиками «Урал», предварительно ликвидировано около десятка боевиков.
При этом местное население не пострадало. Разве что не могло спать и нервно тряслось в домах, «прыгающих» не только от ответки ВСУ, но и мощных залпов артиллерии террористов, передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com


Рискнем предположить, что ВСУ успели накрыть одну или несколько промзон или шахт Горловки, когда на ней (них) только развернулась артиллерия противника (артиллеристы максимум раз в 10 минут меняют позиции). Отсюда логично предположить, что поскольку все промзоны и терриконы Горловки четко пристреляны ВСУ, террористы начнут вести обстрелы непосредственно из дворов жилых домов. По крайней мере, так уже было при самых интенсивных боях в 2014-15 годах.
Между тем, террористы косвенно подтвердили слова Виктор Шубца о больших потерях боевиков - в соцсетях сепаратистов сегодня наблюдается шквал объявлений о наборе нового пушечного мяса. В том числе и в третью бригаду ДНР («Корса», Горловка) «Юлия Юлина» ищет артиллеристов.
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Дом косюка , куда порося пристроил свою невистку . Построенный на месте исторического памятника .Как то так .
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Строительство общежитий для военнослужащих будет вестись до полных карманов Полторака, Павловского и иже с ними.
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Тебе в таком не жить !НИКОГДА !!! Так что завидуй молча )))
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Я живу в лудшем , построенным за свое бабло . Так шо усохни моль соевая .
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Миздобул - як рідний батько для кожного солдата. Обігріє, нагодує, озброїть. ...тому просто голосуйте за Однотурового на наступних виборах. Це бИзальтернативно.
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2018 год. почти европа. общежитие)))) квартиры пускай покупают. ипотеку тварь вводи. 5 лет коту под хвост.
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Общежитий в Армии нет! ...есть казармы... ...а в казармах боксы -- на двоих...
...хорошо, шо я не Президент! -- а то, пришлось бы ещё и Главнокомандующим быть... -- а я не готов ещё!
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Работа у них такая - быть ...дарасами. Так чт о не обращай внимания. Обычные лузеры.
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Прошло чуть больше года с момента начала строительства. Пробились через три смены проектов зданий, адаптируя их и меняя на ходу (с неизбежными остановками на экспертизы). Финализировали технологии, ведь каждый коммерс предлагал свои станции очистки воды, как "не имеющие аналогов на территории Украины". Почти завершили решение нерешаемой задачи о финансировании. И это все на фоне подготовки к визиту на стройплощадку Петра Порошенко. Что вызывало определенную панику у определенных военных (рефлексы, тут уж не исправишь) и грусть у строителей, которые ожидали остановку работы, вывоз рабочих и техники за пределы стройплощадки в рамках контроля безопасности. Но ничего не останавливали, работы шли своим чередом.







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Казармы собраны. Теперь строят внутреннюю начинку.
Столовая собрана. Заливается монолитная плита перекрытия подвала с хранилищами, и строят внутренние перегородки в залах.
В котельной заканчивают монтаж корпуса здания, а вот котлы уже установлены, магистрали уже проверены под давлением, и траншеи засыпали.
Трансформаторная станция собрана, а там много разных шкафов с проводами и всевозможные умные устройства.
Делают дороги. Между казармами и для прохода техники. Геотекстиль. На ШирЛане. Геотекстиль. Без комментариев.
Это все - видимая работа. Но еще и ведется титаническая работа в штабах и в Министерстве, ведь: надо закупить и подготовить тысячи комплектов мебели, постельного белья, посуды;менять штат полигона - вводить обслуживающие все это хозяйство штатные единицы;заканчивать разработку проекта зданий второй очереди и передавать их на экспертизу (а там штаб, комплексы отдыха, медицинский центр);строить общежития для контрактников разворачиваемого батальона OpFor* (кто знает - тот молодец);и… готовить план захода первой бригады "в зиму" уже в ЭТОТ лагерь.
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І це все - завдяки титанічному казнокрад.... тобто зусиллям Петра Олексійовича. Завдяки його волі сонце сходить над Україною, бабло перемагає зло, а "атозадватижні"
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долго думал?
такое ощущение, что тебя в дурке закрыли в 1990 году, а сейчас выпустили
партия могЁт!
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Вальц-ману помооооооооолімось!!! Свт соєвий, свт крепкий, свт безсмертний - помііііілуй нас!!!
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опять собачья конура строится - шухера на всю деревню
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вот не понимаю, зачем этому упырю мордатому идти на второй срок?
неужели мало денег наворовал? О-о
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да, непонятно. Обещаний своих не выполняет, экономически Украина не растет. Он просто имеет свою позицию, а именно бесконечное обогащение. Может я не прав?
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Это говорит тот кто греет Новинского , Бойко , Вилкула , свыня и потвора .
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Тупость хуже предательства

Как прогрессирует мизантропия? Легко.
Ты 4 года пишешь полотна про подтягивание частей МВД и ГПСУ к общевойсковому бою. Про то, что добрая треть живой помощи от стран Запада идет погранцам и ментам. По многим причинам.
Потому что 400+ километров линии боевого соприкосновения, сложный ТВД с застройкой где проживает 200 человек на квадратный километр, 1970 км слабо прикрытой и оборудованной границы с РФ. Самая длинная граница в Европе на секунду. Про то, что НГУ - наследник ВВ, где в конвойном батальоне пулемет на роту и консервные банки в виде "семидесяток" и "бардаков" в лучшем случае. И им нужно все на вчера. Что у них нет снаряжения второлинейных дивизий советских округов в консерве. Читаешь новость об отгрузке 500 гранатометов для МВД. Успеваешь порадоваться, что все нормально делают…
Поток комментариев как серпом по яйцам - "менты, в тылу, армия воюет, а менты как при Януковиче, Майдан душить, селфи войска".
Рука лицо. 4 гребаных года, коты у Куклачева ходят на головах за это время…
Или вот, лысый член Прилепин высирает нетленку - наши комбаты гибнут на фронте, а ваши отъедают ряхи. И уже бегают какие-то малахольные из Киева и на полном серьёзе такое пишут. Да, комбат танкобата 30-ки пошел в депутаты местные, по моему. Можно найти и еще пару человек. Что вам не нравится в том, что наши военные получают социальный лифт, а их - землю стекловатой? Хотите наоборот?
Господи, дай мозгов людям больше чем у синицы спермы, все что я хочу. Или жги уже, не могу больше…


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Цензор.НЕТВидеоОбществоСтроительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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