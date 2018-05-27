 Добровольца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака похоронили на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Союза ветеранов АТО "Янов".

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"Трудно подобрать правильные слова и осознать, что человека, с которым ты бок о бок три года воюешь, освобождаешь украинские земли от оккупантов, больше нет. Человека, которого уважали все военные, человека, который был авторитетом в подразделении, искренним, уравновешенным, уверенным; человека, которого ставили в пример и на кого равнялись, убил московский оккупант. Убил Защитника Украины, который покинул все - и встал на защиту своих суверенных территорий. Я хочу, чтобы вы помнили и знали, какой ценой добывается мир. Я хочу, чтобы вы помнили, что вот такие молодые ребята - современные Герои Украины, о подвигах и жертвенности которых должен знать каждый", - написал на своей странице в Facebook командир Корчака Дмитрий Коцюбайло.

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Напомним, военнослужащим 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак погиб 25 мая утром при обстреле наемниками РФ наших позиций из 122 и 152-миллиметровой артиллерии в Донецкой области. Он родился 6 сентября 1995 года в поселке Шкло Яворивского района Львовской области, окончил ВПУ №29 в городе Львов. В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.

У него остались родители, брат и сестра.