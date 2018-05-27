 Зачитывание обвинительного акта Насирову затягивает процесс, но мы будем ждать, чтобы потом не было оснований для отмены приговора, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава САП Назар Холодницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал адвокатам Насирова в отводе прокуроров, - САП

"Дело направлено в суд. Сторона защиты имеет законное право и заявила соответствующее ходатайство - чтобы им был озвучен весь обвинительный акт. Все 774 страницы, насколько я помню", - сообщил он.

По словам Холодницкого, сейчас заседания суда проходят раз в месяц.

Также читайте: Часть судей пытается избегать дел Майдана: не хотят резонанса и работы под общественным давлением, - Горбатюк

"При таких темпах, если слушать дело раз в месяц и зачитывать 30 страниц в день, посчитайте, сколько это будет тянуться. Минимум 20 с чем-то месяцев. То есть мы на два года можем затянуть процесс путем зачитывания обвинительного акта. Я не говорю, что это неправильно или незаконно. Это законно. Это норма УПК. Адвокаты ей воспользовались, и мы должны эту норму выполнять. Потому что если мы ее нарушим, это может быть основанием для отмены приговора", - констатировал глава САП.

Он отметил, что САП и детективы свое дело выполнили, теперь точку должен поставить суд.

Читайте: НАБУ завело относительно Насирова новое дело о взятке и проверяет счет в Латвии

Напомним, Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суды не способны оперативно рассмотреть дела от НАБУ и САП, - отчет Совета общественного контроля по мониторингу дел Бюро. ИНФОГРАФИКА

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

Также смотрите: Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Читайте также: Дело Насирова будет слушаться годами, - Сытник

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Ранее в НАБУ сообщали, что прокурорам САП понадобится примерно два года, чтобы полностью зачитать обвинительный акт в суде по делу отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.