 "Это российская оккупация" и "Мы поддерживаем Украину", - у фанов "Реала" и "Ливерпуля" спросили, что они знают о войне на Донбассе. ВИДЕО

Десятки тысяч болельщиков приехали в столицу Украины из разных стран мира, чтобы поддержать любимые команды. "Общественное ТВ Донбасса" решило узнать у приезжих футбольных фанатов, что они знают о ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.

Часть футбольных фанов заявили, что ничего не слышали о войне России против Украины. Часть сказали, что знают о трагедии рейса МН17. Другие же были осведомлены относительно оккупации Крыма. Некоторые сказали, что знают о войне, но для более детальной осведомленности в событиях им не хватает информации в СМИ, в частности на телевидении.

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"Мы знаем о войне", - говорили одни.

"Это российская оккупация, наподобие того, что было у нас в Хорватии с сербами", - отмечали другие.

"Мы поддерживаем Украину, ### Россию", - добавляли некоторые.