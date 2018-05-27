 "Это российская оккупация" и "Мы поддерживаем Украину", - у фанов "Реала" и "Ливерпуля" спросили, что они знают о войне на Донбассе. ВИДЕО

Десятки тысяч болельщиков приехали в столицу Украины из разных стран мира, чтобы поддержать любимые команды. "Общественное ТВ Донбасса" решило узнать у приезжих футбольных фанатов, что они знают о ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.
Часть футбольных фанов заявили, что ничего не слышали о войне России против Украины. Часть сказали, что знают о трагедии рейса МН17. Другие же были осведомлены относительно оккупации Крыма. Некоторые сказали, что знают о войне, но для более детальной осведомленности в событиях им не хватает информации в СМИ, в частности на телевидении.
"Мы знаем о войне", - говорили одни.
"Это российская оккупация, наподобие того, что было у нас в Хорватии с сербами", - отмечали другие.
"Мы поддерживаем Украину, ### Россию", - добавляли некоторые.
Если рашисты победят, а мир это просто проглотит - то мой внук, в составе армии рашки, войдет и в Париж, и в Мадрид, да и в Лиссабон тоже. Я думаю этим все не ограничится, ибо Чингисхан, настоящий основатель и реальный идеолог рашки, объяснил "русскую идею" предельно просто: "К последнему морю!". Потому рашисты и так долго, мучительно и безрезультатно "выдумывают" эту самую "русскую идею" - они просто не могут признаться публично.
рашка должна быть расчленена нах - больше всего она мешает самим россиянам!
Про це заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Сергій Цеков, повідомляють російські ЗМІ.
Так Цеков прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки про те, що Росію можна знищити за сценарієм СРСР, а саме - санкціями.
"Головна причина розвалу СРСР - не санкції, а відсутність консолідації радянського суспільства. Сьогодні Росія якраз дуже консолідована на тлі всіх нападок на нас. Тому не дочекаються", - сказав російський парламентарій.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Хутинские чекисты стараются со всех сил, чтобы приостановить проект и загнать народ в ватное рабство ивана-дурака-лживойсвинособаки.
Гром-2 является полубилетом для пети для переизбрания по отбиванию охоты у турции и парашки к нападению.СПУ ничего не делает для охраны ВПК украины от внешних диверсатнов(ну кроме дела на 25% успеха с моторсич, где хуйло через китайцев хотел отжать моторсич и за приостановление выполение этой задачи отобрал у богуслаева оршанский завод белорусской области ватной пидарации). Важность проекта Гром-2 соизмерима с независимостью украины от ватного и муслимского рабства.
Потому что гройцман и шныри не для этого там сидят.
Гроймана прокачал туда фирташ, выдавив непослушного яценюка.
Чтобы отжать все госпредприятия на шару под видом поступления средств для госбюджета(а на самом деле пойдут счета пойдут обратно фирташу- например, многие счета облэнерго идут на прямой карман фирташа, отчего огромные дыры в госбюджете), чтобы потом под видом "западных инвестиций"(как ватный МТС под западным брендом Vodafon) перепродать парашкинцам для розвала этих предприятий. Почему не строят новые? Или хотя бы восстановили парочку. А нет. В кабмине питар на питаре.
Гйроман и шныри это уничтожение госпредприятий под видом прихватизации. И там много советского метала на земле и в земле.
Нужно время, будут в Украине украинские специалисты патриоты.
Составляйте списки шнырей,они еще больше враги украинскому народу, чем нацисты для жидов, которых жиды уже отлавливают и уничтожают по всему миру уже почти 100 лет от второй мировой.Жиды, тех кто уничтожает антижидов, жиды памятники ставят и поклоняются(проследите историю убийства петлюры жидом(за то что ничего не делал- не сорился со своей армией), которому памятник стоит-жиды по сути не лучше нацистов, а то и хуже на порядок в некоторых моментах(последствия мюнхенской олимпиады)). А украинцы что не заслужили уничтожать шнырей,которые для увеличения разграбления подняли сборы и приходы, отчего цены задрали на 30%, собираются госпредприятия отжать по нулевой цене под видом наполнения бюджета под прикрытием приватизации. И постоянно поднимают, потому что аппетиты шнырей тоже растут и их нужно удовлетворять.Шныри терпеть ведь не могут, если страшный зуд украсть еще больше. Сделав украину самой нищей страной в европе, а им хочется ее сделать самой нищей в мире.
Шныри ж угнетенные, страдают от того что народ не дает им его разграбить, потому красть им нужно больше-больше, БОЛЬШЕ.
Составляйте списки шнырей, кто и сколько раз и когда облуживал коррупицонные потоки в ап и кабмин, когда и реально зачем заходил в ап или кабмин.Сколько занесли гройману и пете. И делайте как евреи с нацистами. Отлавливайте и не давайте проходу и жизни хоть на марсе.И ставьте памятники, тем кто уничтожит шынря.
Воины на передовой, а вот коррупционный передок буксует с коррупционной саранчей.
СБУ-2 задержит, как и СБУ-1. А дальше?!?! Наши суды по нашим (они не наши - они совковые, написанные не для применения, а для телефонного права!)!!!
Міжнародна Спільна слідча група навела докази того, що таки Росія збила літак рейсу MH17 у повітряному просторі України. Врешті і цивілізованому світові стає зрозуміло, що 298 жертв тієї трагедії - це справа рук Путіна.
Наступним має стати висновок, що нічого б такого не відбулося, якби Росія не почала свою агресію щодо України. Що справжньою точкою нестабільності в регіоні та світі є саме путінська Росія, а не її сусіди, як це намагається зобразити Кремль. Адже один із ключових «аргументів» РФ щодо так званих «зон впливу» цієї країни на пострадянському просторі, що лише Росія може не допустити хаосу на цій території. Але сама вона і є цим хаосом.
Саме Росія створила довкола себе пояс нестабільностей, котрим стримує Україну, Молдову, Грузію та інші держави від поступу та зближення з Європейським cоюзом і НАТО. Саме вона постійно розпочинає нові війни в регіоні, бо по-іншому не здатна впливати на політику сусідів. Намагається розсварити Європу та США, посіяти розбрат між країн ЄС, розхитати спокій на Балканах. А що ж світ?
Чи є на все це належна відповідь? Які країни зараз готові давати відсіч російській агресивній зовнішній політиці? Їх два типи. Перший - це ті, котрі відчули на собі всі «переваги» радянської окупації. Другий - ті, котрі самі постраждали нещодавно від російського хаосу. Іще невелика група тих, котрим пощастило із розумним керівництвом, як-от Данії та Канаді.
Що ж стосується інших, то, здається, кожна держава чекає, поки Росія сягне своїми щупальцями безпосередньо до неї. Лиш тоді почнуть відповідати на її атаки. При чому для того має трапитися щось дуже серйозне. Перші ластівки агресії зазвичай пропускають повз вуха. Всесвітнє «якось то воно буде», замість того, аби працювати на випередження.
Так було зі Сполученими Штатами Америки, котрі вирішили реагувати аж після втручання РФ в американські президентські вибори.
Так трапилося і з Британією, котра мобілізувала зусилля з протидії Росії після отруєння Скрипалів.
Тепер своє слово належить сказати Нідерландам та Австралії.
Тим часом деякі держави, а точніше їхні політики, котрі перебувають при владі, продовжують торочити про необхідність йти на поступки Росії. З якою міною тепер, після висновків Спільної слідчої групи щодо збиття російським «Буком» літака рейсу MH17, італійська коаліція популістів збирається пропагувати задекларовану в угоді ідею зняття із Росії євросоюзівських санкцій?
Що має зробити РФ із Німеччиною, аби Ангела Меркель врешті зрозуміла - не буває з Росією «просто бізнесу»? Тому «Північний потік-2» неодмінно стане не лише підніжкою Україні, а й усьому Євросоюзові.
Будь-яка афера Росії завше спрямована на те, аби обдурити інших. Не можна говорити ні про який «бізнес» із Кремлем, тому що це не бізнес у класичному розумінні, а спроба обкрутити довкола пальця, адже в Росії довірливість та партнерські відносини сприймаються за слабкість, а слабаків треба «розводити».
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Що б путінська Росія не робила - вона усюди приносить із собою хаос та розруху. Вона сіє брехню та смерть. Втручається у вибори та збиває пасажирські літаки, нападає на незалежні країни та знищує власне ж населення, отруює громадян за кордоном та підкупляє іноземних політиків. І чинитиме так далі, поки врешті не отримає по руках зі всієї сили. Як діяти?
Росія - це хаос, котрий потрібно впорядкувати. Не варто чекати, коли він сягне своїми довгими руками смерті нової країни. Діяти слід на випередження: посилювати санкції; послаблювати російську економіку, передовсім корупціонерів та оточення Путіна; протидіяти на усіх можливих фронтах: від віртуальних та судових й до військових; посилювати Україну; зменшувати залежність від Росії в усіх сферах економіки; робити усе можливе для звільнення незаконних заручників, котрих утримує Кремль. Заганяти РФ у цивілізовані рамки, привчати, аби діяла за правилами та нормами. Упокорювати хаос, аби він не знищив і себе, і весь світ.
Джерело: Радіо Свобода
Участь у будівлі крисського мосту таки дається в знаки...
Несіть баночку..
А потом им присылают повестки, пакуют в камуфляж и отправляют подыхать, совершенно не интересуясь их мнением на сей счет )))))
Люди, в массе своей, глупы, инфантильны и недальновидны. Это просто факт.
Для них Ми всі - рускія...
Хаділі-знаємо...
)))
Такий діалог набагато приємніше читати ніж сварку
О ситуации они слышали и правильно поняли необходимую реакцию.
А вот о том где эта рашка или Украина?.. Проведите у нас соцопрос о том, в какой части света (я молчу точном местоположении!!!) находится страна с названием Суринам... Вы очень сильно удивитесь! )))
Но зато, если спросите о том, поможет ли Украина Суринаму "Стугнами" и "Оплотами" чтобы он смог отразить нападение Гайаны, я думаю подавляющее большинство скажет "конечно да!".
Где аналог газели на зазе, богдане или кразе?
Где этот суперкоррупционер богдана свинарчук? Только сказки чесать какое украинское производство китайской подвальной херни в украине и красть деньги армии на гавно, которое дохнет за воротами имитации завода Богдан.
Камаз в украине должнен быть строго запрещен - изза продвижения хуйлом последнего в украине был уничтожен юждизельмаш как украинское дизелестроение.
Знаю...
🤣
Большинство не знает где находится и рашка. И что с того?
Главное, что они знают, что этой суке нужно размозжить ее спермоприемник за нарушение международного права и здравого смысла. Этого вполне достаточно.
))
Результат на выходе ОДИН - после выборов коррупция зацветает буйным цветом, когда 2 года народ еще что-то ждет, надеется. В итоге получает еще большее закручивание гаек. ШНЫРИ ОПЯТЬ полностью возобновили свой коррупционный механизм. Дальше уже понятны все механизмы имитации борьбы с коррупцией, когда до народа доходит что его опять кинули, как закручивают гайки и как отпускают и тд.
В итоге украина самая нищая страна европы с полученной войной за тотальное разворовывание, что разогнало аппетиты потенциального агрессора. А может стать самой нищей страной в мире, где любой агрессор может под той или иной пропагандой фрахтовать целыми составыми где-то на войну за хуйла где то в сириях.
Считайте и убивайте шнырей. Это они выновны в войне, что привели страну к удобному и легкому нападению, где у агрессора не осталось выбора как напасть как требуют имперасты такие как стрелков и дугин.
Шныри даже танки не хотят новые делать, потому что это дорого для них, потому что эти деньги можно украсть.Вот и вся мораль шнырей - тотальное разграбление и уничтожение населения агрессором в том или ином(пропагандой сдыхать за сталина или хуйла) виде.