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 Общество, Спорт
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 "Это российская оккупация" и "Мы поддерживаем Украину", - у фанов "Реала" и "Ливерпуля" спросили, что они знают о войне на Донбассе. ВИДЕО

26 мая в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА. Испанский "Реал Мадрид" победил английский "Ливерпуль" в борьбе за самый престижный клубный трофей Европы.

Десятки тысяч болельщиков приехали в столицу Украины из разных стран мира, чтобы поддержать любимые команды. "Общественное ТВ Донбасса" решило узнать у приезжих футбольных фанатов, что они знают о ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.

Часть футбольных фанов заявили, что ничего не слышали о войне России против Украины. Часть сказали, что знают о трагедии рейса МН17. Другие же были осведомлены относительно оккупации Крыма. Некоторые сказали, что знают о войне, но для более детальной осведомленности в событиях им не хватает информации в СМИ, в частности на телевидении.

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"Мы знаем о войне", - говорили одни.

"Это российская оккупация, наподобие того, что было у нас в Хорватии с сербами", - отмечали другие.

"Мы поддерживаем Украину, ### Россию", - добавляли некоторые. 

Источник: https://censor.net.ua/v3068359
 
   
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А что вы еще хотели услышать от свободных людей ? Заметьте...Те иностранцы,что нахваливают рашку - исключительно известные люди. Дураки-кацапы,уверены,что заплатив знаменитому,остальные тупо поверят его словам )) Идиоты.
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Не такие уж свинособаки и дебилы... Это работает.Полдовина из сказавших, что я нихрена не знаю или тот, что ляпнул о сепарации спорта и политики (международный спорт всегда был политикой!!!) - это латентные сторонники рашки. Просто они, находясь в столице воюющей страны, повели себя... толерантно. Поговори с ними дома или на нейтральной территории и они начнут рассказывать... кремлевские теле-побасенки, прям как местные троли - методичку цитировать начинают(((
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Они дебилы уже даже только потому,что занимаются ненужной херней. Вместо того ,чтобы себе экономику поднимать. И радоваться жизни.
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те кто информирован поддерживают Украину а в основном они ничего не знают и это тоже политика их властей
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Українці вдячні за підтримку і обізнаність людей зі всього світу , які дійсно знають , хто веде гвбридну війну на нашій землі !
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но тем не менее отношение у них ,такое же как у нас к израильско-палестинскому конфликту : "кто-там где-то стреляет,но это не наше дело"
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Тим вболівальникам, що підтримали Україну -


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На жаль, але ця війна наша проблема.
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Я бы согласился... Но в реальности - нет! Как и война в Грузии в 2008!
Если рашисты победят, а мир это просто проглотит - то мой внук, в составе армии рашки, войдет и в Париж, и в Мадрид, да и в Лиссабон тоже. Я думаю этим все не ограничится, ибо Чингисхан, настоящий основатель и реальный идеолог рашки, объяснил "русскую идею" предельно просто: "К последнему морю!". Потому рашисты и так долго, мучительно и безрезультатно "выдумывают" эту самую "русскую идею" - они просто не могут признаться публично.
рашка должна быть расчленена нах - больше всего она мешает самим россиянам!
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Росіяни це істоти без честі і зовсім не чингізиди.
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Росію не вийде знищити, як Радянський Союз, тому що після введення санкцій проти РФ країна об'єдналася.

Про це заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Сергій Цеков, повідомляють російські ЗМІ.
Так Цеков прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки про те, що Росію можна знищити за сценарієм СРСР, а саме - санкціями.
"Головна причина розвалу СРСР - не санкції, а відсутність консолідації радянського суспільства. Сьогодні Росія якраз дуже консолідована на тлі всіх нападок на нас. Тому не дочекаються", - сказав російський парламентарій.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
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Ali Hasan Ще я можу додати,що у советів небуло бізнесу величезного у Европі,чи у США як сьогодні.Тому від санкцій вона не роспадеться,принаймні у найближчі часи.
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Від таких недолугих санкцій дійсно не розпадеться, але далі буде
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Ali Hasan Так кращих як раз тому і не буде,що там пов'язані велизні гроші,війна з кацапами ще буде довго продовжуватись.
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Ну да не из-за изоляции распался СССР, просто жрать нечего было и полки в магазигах были пустые)
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Кстати, важный момент: это не результат санкций, ибо амеры и канадцы (страны НАТО!!!) продолжали поставлять в совок зерно, а Европа продолжала покупать совковую нефть и газ. Совдеп развалился под грузом своих собственных проблем.
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Украине нужно дублирующее и конкурирующее между собой сбу-2. Потому что одно спу не справляется с задачами, да старых прорабских ватных предателей выше крыши. Изза админресурса(полуватные чиновники и с компроматом ставят палки в колеса) замедлен на год проект разработки Гром-2.

Хутинские чекисты стараются со всех сил, чтобы приостановить проект и загнать народ в ватное рабство ивана-дурака-лживойсвинособаки.

Гром-2 является полубилетом для пети для переизбрания по отбиванию охоты у турции и парашки к нападению.СПУ ничего не делает для охраны ВПК украины от внешних диверсатнов(ну кроме дела на 25% успеха с моторсич, где хуйло через китайцев хотел отжать моторсич и за приостановление выполение этой задачи отобрал у богуслаева оршанский завод белорусской области ватной пидарации). Важность проекта Гром-2 соизмерима с независимостью украины от ватного и муслимского рабства.
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Вата - всевозможные совкохохлы зрадофилы - вот в настоящее время главные враги Украины.
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победофилы пользуются войной и цены на все подняли на 30%. Война ведь, куда их выкуривать с ап и кабмина
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Гройман со шнырями(а правильно наоборот - шныри и их коррупционный временщик для сжигания репутации Гройман(до этого был яценюк и др)) ни одного завода остановленного кацапами не восстановили(ЗАЛК-запор алюмин, лювовский автобусный, укрдизельмаш и др нефте итд).
Потому что гройцман и шныри не для этого там сидят.

Гроймана прокачал туда фирташ, выдавив непослушного яценюка.

Чтобы отжать все госпредприятия на шару под видом поступления средств для госбюджета(а на самом деле пойдут счета пойдут обратно фирташу- например, многие счета облэнерго идут на прямой карман фирташа, отчего огромные дыры в госбюджете), чтобы потом под видом "западных инвестиций"(как ватный МТС под западным брендом Vodafon) перепродать парашкинцам для розвала этих предприятий. Почему не строят новые? Или хотя бы восстановили парочку. А нет. В кабмине питар на питаре.
Гйроман и шныри это уничтожение госпредприятий под видом прихватизации. И там много советского метала на земле и в земле.
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Да. К сожалению такая дилемма есть. Часто патриот и хороший специалист не в одном флаконе. Но что такое специалист манкурт - предатель, мы уже знаем по Крыму и Донбассу.
Нужно время, будут в Украине украинские специалисты патриоты.
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Составляйте списки шнырей,они еще больше враги украинскому народу, чем нацисты для жидов, которых жиды уже отлавливают и уничтожают по всему миру уже почти 100 лет от второй мировой.Жиды, тех кто уничтожает антижидов, жиды памятники ставят и поклоняются(проследите историю убийства петлюры жидом(за то что ничего не делал- не сорился со своей армией), которому памятник стоит-жиды по сути не лучше нацистов, а то и хуже на порядок в некоторых моментах(последствия мюнхенской олимпиады)). А украинцы что не заслужили уничтожать шнырей,которые для увеличения разграбления подняли сборы и приходы, отчего цены задрали на 30%, собираются госпредприятия отжать по нулевой цене под видом наполнения бюджета под прикрытием приватизации. И постоянно поднимают, потому что аппетиты шнырей тоже растут и их нужно удовлетворять.Шныри терпеть ведь не могут, если страшный зуд украсть еще больше. Сделав украину самой нищей страной в европе, а им хочется ее сделать самой нищей в мире.
Шныри ж угнетенные, страдают от того что народ не дает им его разграбить, потому красть им нужно больше-больше, БОЛЬШЕ.
Составляйте списки шнырей, кто и сколько раз и когда облуживал коррупицонные потоки в ап и кабмин, когда и реально зачем заходил в ап или кабмин.Сколько занесли гройману и пете. И делайте как евреи с нацистами. Отлавливайте и не давайте проходу и жизни хоть на марсе.И ставьте памятники, тем кто уничтожит шынря.
Воины на передовой, а вот коррупционный передок буксует с коррупционной саранчей.
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Но есть и еще бОльшая проблема: законодательство!!!
СБУ-2 задержит, как и СБУ-1. А дальше?!?! Наши суды по нашим (они не наши - они совковые, написанные не для применения, а для телефонного права!)!!!
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Современная россия это гибрид бензоколонки и новостного агентства Раша Тудэй.
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Що б путінська Росія не робила - вона усюди приносить із собою хаос та розруху
Міжнародна Спільна слідча група навела докази того, що таки Росія збила літак рейсу MH17 у повітряному просторі України. Врешті і цивілізованому світові стає зрозуміло, що 298 жертв тієї трагедії - це справа рук Путіна.
Наступним має стати висновок, що нічого б такого не відбулося, якби Росія не почала свою агресію щодо України. Що справжньою точкою нестабільності в регіоні та світі є саме путінська Росія, а не її сусіди, як це намагається зобразити Кремль. Адже один із ключових «аргументів» РФ щодо так званих «зон впливу» цієї країни на пострадянському просторі, що лише Росія може не допустити хаосу на цій території. Але сама вона і є цим хаосом.
Саме Росія створила довкола себе пояс нестабільностей, котрим стримує Україну, Молдову, Грузію та інші держави від поступу та зближення з Європейським cоюзом і НАТО. Саме вона постійно розпочинає нові війни в регіоні, бо по-іншому не здатна впливати на політику сусідів. Намагається розсварити Європу та США, посіяти розбрат між країн ЄС, розхитати спокій на Балканах. А що ж світ?
Чи є на все це належна відповідь? Які країни зараз готові давати відсіч російській агресивній зовнішній політиці? Їх два типи. Перший - це ті, котрі відчули на собі всі «переваги» радянської окупації. Другий - ті, котрі самі постраждали нещодавно від російського хаосу. Іще невелика група тих, котрим пощастило із розумним керівництвом, як-от Данії та Канаді.
Що ж стосується інших, то, здається, кожна держава чекає, поки Росія сягне своїми щупальцями безпосередньо до неї. Лиш тоді почнуть відповідати на її атаки. При чому для того має трапитися щось дуже серйозне. Перші ластівки агресії зазвичай пропускають повз вуха. Всесвітнє «якось то воно буде», замість того, аби працювати на випередження.
Так було зі Сполученими Штатами Америки, котрі вирішили реагувати аж після втручання РФ в американські президентські вибори.
Так трапилося і з Британією, котра мобілізувала зусилля з протидії Росії після отруєння Скрипалів.
Тепер своє слово належить сказати Нідерландам та Австралії.
Тим часом деякі держави, а точніше їхні політики, котрі перебувають при владі, продовжують торочити про необхідність йти на поступки Росії. З якою міною тепер, після висновків Спільної слідчої групи щодо збиття російським «Буком» літака рейсу MH17, італійська коаліція популістів збирається пропагувати задекларовану в угоді ідею зняття із Росії євросоюзівських санкцій?
Що має зробити РФ із Німеччиною, аби Ангела Меркель врешті зрозуміла - не буває з Росією «просто бізнесу»? Тому «Північний потік-2» неодмінно стане не лише підніжкою Україні, а й усьому Євросоюзові.
Будь-яка афера Росії завше спрямована на те, аби обдурити інших. Не можна говорити ні про який «бізнес» із Кремлем, тому що це не бізнес у класичному розумінні, а спроба обкрутити довкола пальця, адже в Росії довірливість та партнерські відносини сприймаються за слабкість, а слабаків треба «розводити».

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Що б путінська Росія не робила - вона усюди приносить із собою хаос та розруху. Вона сіє брехню та смерть. Втручається у вибори та збиває пасажирські літаки, нападає на незалежні країни та знищує власне ж населення, отруює громадян за кордоном та підкупляє іноземних політиків. І чинитиме так далі, поки врешті не отримає по руках зі всієї сили. Як діяти?
Росія - це хаос, котрий потрібно впорядкувати. Не варто чекати, коли він сягне своїми довгими руками смерті нової країни. Діяти слід на випередження: посилювати санкції; послаблювати російську економіку, передовсім корупціонерів та оточення Путіна; протидіяти на усіх можливих фронтах: від віртуальних та судових й до військових; посилювати Україну; зменшувати залежність від Росії в усіх сферах економіки; робити усе можливе для звільнення незаконних заручників, котрих утримує Кремль. Заганяти РФ у цивілізовані рамки, привчати, аби діяла за правилами та нормами. Упокорювати хаос, аби він не знищив і себе, і весь світ.
Джерело: Радіо Свобода
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на жаль, не тільки путінська, але і сталінська, і брежнєвська, і після путіна будуть персонажі, які відображатимуть менталітет недонації у своїх діях та прагненнях.(((
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мені іноді здається, що світу, цивілізованому світу, зручно мати таку страшилку, у вигляді росії, таке собі середньовічне некероване утворення, яким можна лякати "нєпослушных". Бо якщо б світу дійсно заважало існування такої "країни" як кацапський зоопарк, то світ би вже знайшов можливість знищити неадекватного "співмешканця" по планеті, подрібнити його та зробити прогнозованим та передбачуваним.
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Путин предложил Трампу:«Ты будешь смотрящим за северным полушарием Земли, а я за восточным.»

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Браво!Очевидно, кацапы считают, что у Земли 4 полушария.
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Зачем к спорту приплетать политику? Им вообще пофиг что творится в мире, главное в их жизни, чтобы счет в банке был приличный и пузо набито. Они наслаждаются жизнью а не выживают.
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Та вы шо??? Они ваааще ничего не ответили, по существу. Бо им- по фигу, реально.
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Так вы ещё, после Стерненковкого срача- так и не обратились к врачу. А жаль. Рекомендую. Завтра же. Понедельник- тот самый день, для вас.
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Він перший почав. І я розумію чому.
Участь у будівлі крисського мосту таки дається в знаки...
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Угу. Повтор: не откладывайте визит, к психиатру! Это важно. Для вас.
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Вашому хамству це аж ніяк не зарадить. А саме це потрібно як не лікувати, то рехтувати.
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Хорошо. ЗаБАНьте меня. Навсегда. Что не отменяет моего искреннего совета вам, о понедельнике и поликлинике.
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Аха ))))
А потом им присылают повестки, пакуют в камуфляж и отправляют подыхать, совершенно не интересуясь их мнением на сей счет )))))
Люди, в массе своей, глупы, инфантильны и недальновидны. Это просто факт.
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правільна кажуць. але ж каб яшчэ смецце за сабой прыбіралі наогул выдатна было б...
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я собі не уявляю як англіець випивши пляшку пива йде до смітника щоб її викинути потім відкриває слідуючу і так десять раз
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Часть из них... ещё одна часть... потом вторая часть. Прежде всего, у этих ребяток надо было спрашивать, в качестве теста: 1. Кто является Премьер-Министром Испании. 2. Кто есть Премьер-Министр Великобритании. А уже потом- усложнять следующими вопросами, в случае прохождения вот этого теста. И готов поспорить, что процентов 80-90, этот тест бы не прошли.
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Да-да... Я помню, в апреле 2014-го. В Стоктоне, штат Калифорния. Когда местные докеры узнавали, что я из Украины, то они все дружно заявляли, что вот сейчас- нам помогут. Америка вам поможет. И, как видите- не соврали. Правда, когда, они же, заходили ко мне, в грузовой оффис судна, то там была карта Мира. Ни один из них не смог найти на карте Украину. Правда- рашку- тоже. Честное Слово.
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Лайкаю!
Для них Ми всі - рускія...
Хаділі-знаємо...
)))
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Ось так краще
Такий діалог набагато приємніше читати ніж сварку
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Верю!
О ситуации они слышали и правильно поняли необходимую реакцию.
А вот о том где эта рашка или Украина?.. Проведите у нас соцопрос о том, в какой части света (я молчу точном местоположении!!!) находится страна с названием Суринам... Вы очень сильно удивитесь! )))
Но зато, если спросите о том, поможет ли Украина Суринаму "Стугнами" и "Оплотами" чтобы он смог отразить нападение Гайаны, я думаю подавляющее большинство скажет "конечно да!".
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Где аналог газели на зазе, богдане или кразе?

Где этот суперкоррупционер богдана свинарчук? Только сказки чесать какое украинское производство китайской подвальной херни в украине и красть деньги армии на гавно, которое дохнет за воротами имитации завода Богдан.

Камаз в украине должнен быть строго запрещен - изза продвижения хуйлом последнего в украине был уничтожен юждизельмаш как украинское дизелестроение.
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шо их спрашивать они живут в другом измерении .
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Гордитесь, донбассяне (донбасситы). Раньше вы думали, что вы центр нашей Галактики и всех кормите. Теперь и взаправду весь Земной Шар будет знать - есть такое место на нашей планете. "Це російська окупація" і "Ми підтримуємо Україну", - у фанів "Реала" й "Ліверпуля" запитали, що вони знають про війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 1378
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Нэ абальщайтєсь...Большинство даже нє знають де знаходиться Україна..
Знаю...
🤣
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И что?
Большинство не знает где находится и рашка. И что с того?
Главное, что они знают, что этой суке нужно размозжить ее спермоприемник за нарушение международного права и здравого смысла. Этого вполне достаточно.
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Шныри уже правят(обворовывают) Украиной уже 27 лет, а может и больше. Они в том или ином виде бессменно правят коррупцией, монополиями, принимают свои законы с коррупционными дырами и отмазками если засветятся,принимают законы для управляемой борьбы с коррупцией, а на деле имитацией и зарабатывание на этом процессе, назначениями суддей, прокуратурами, карательным механизмом государства, сверху донизу до чего руки дотянутся. Их в природе существует несколько комплектов. По приходу нового президента или премьера первой стоит задача формирование кабмина или ап. И тут запускается самый главный самосохранильный механизм шнырей, они по своей коррупционной шкале коррупционной надежности как из засаленной колоды карт подтягивают старых, иногда новых(как насиров через родственников жены-родовых титулованных коррупционеров) коррупционно надежных людей и собирают новую(старую) команду. Которая по старым отточеным до блеска установленным коррупционным механизмам перезапускает гиганский коррупционный механизм снова и снова. Первым начинаются заносы подарков президенту или новому премьеру. Это наверное самая сложная операция для шнырей, так как новый премьер еще на парах выборов у кооторого в мозгах еще стоит реальная а не имитация борьбы с коррупцией тут же становится топ коррупционером. Наверное начинают с одного миллиона в день и так до 10 может вырости вознаграждение за закрытие рта и немешанию работе шнырей по сбору податей со всей украины.Если жертва все же упирается, то она остается с носом, а против нее плетут интриги как забасовки и имитации протестов, и жертва изолируется от управления через имитацию работы.
Результат на выходе ОДИН - после выборов коррупция зацветает буйным цветом, когда 2 года народ еще что-то ждет, надеется. В итоге получает еще большее закручивание гаек. ШНЫРИ ОПЯТЬ полностью возобновили свой коррупционный механизм. Дальше уже понятны все механизмы имитации борьбы с коррупцией, когда до народа доходит что его опять кинули, как закручивают гайки и как отпускают и тд.
В итоге украина самая нищая страна европы с полученной войной за тотальное разворовывание, что разогнало аппетиты потенциального агрессора. А может стать самой нищей страной в мире, где любой агрессор может под той или иной пропагандой фрахтовать целыми составыми где-то на войну за хуйла где то в сириях.
Считайте и убивайте шнырей. Это они выновны в войне, что привели страну к удобному и легкому нападению, где у агрессора не осталось выбора как напасть как требуют имперасты такие как стрелков и дугин.
Шныри даже танки не хотят новые делать, потому что это дорого для них, потому что эти деньги можно украсть.Вот и вся мораль шнырей - тотальное разграбление и уничтожение населения агрессором в том или ином(пропагандой сдыхать за сталина или хуйла) виде.
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стыцкам стоит все же перенастроить транслейтер и писать хвалебные оды на форумах Америки,Испании,Великобритании. И делать это так же надрывно,как и здесь.. Глядишь,иностранцы про Украину будут знать больше.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это российская оккупация" и "Мы поддерживаем Украину", - у фанов "Реала" и "Ливерпуля" спросили, что они знают о войне на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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