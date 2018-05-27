 Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за фантастическую организацию финальных матчей Лиги Чемпионов. Не надо забывать, что это самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова. Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете сможете организовать любое событие", – отметил Чеферин.





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