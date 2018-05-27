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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (15904) Лига чемпионов (195) УЕФА (266) Чеферин (1)

 Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки. ВИДЕО

Президент УЕФА Александр Чеферин очень высоко оценил уровень организации проведения финала Лиги чемпионов в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за фантастическую организацию финальных матчей Лиги Чемпионов. Не надо забывать, что это самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова. Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете сможете организовать любое событие", – отметил Чеферин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финал Лиги чемпионов в Киеве - проявление доверия к Украине со стороны международного сообщества, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3068358
 
   
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Тебе придурку "зрада". А нам порохоботам победа.
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«Коли Порох народився, зрадофіл заплакав» (с)
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Колы "порох" народывся, евареи заплакалы!
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о,лучший форумный юдофил нарисовался Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 6808
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Ты мне явно льстишь! Даже по сравнению с тобой мне до юдофила как Офшорнику до выполнения хотя б 10% своих обещаний лохотурам
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«Пошкреби зрадофіла, і виявиш мышебрата»

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Сайтер Камикадзе сообщил в Ютьюбе.РАБссия совершенно не готова принимать ЧМ по футболу. Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 4469
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У него хронический словесный понос.
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КацаПсинская Падаль ща вылезет с Берлог со своим особым мнением,типа Баклан-Зянит-Арена в Питере за 50 миллиардов Круче,правда ссычьём несет аж до Васильевского острова и Выборга
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Приємно чути таку щиру подяку від президента УЄФА за фантастичну організацію фіналу Ліги чемпіонів в нашій столиці 😀👍👍
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Можна тільки здогадуватись, яка від цього нестерпна біль у зрадофілів.
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"Бандерівець",будь ласка,ось таких от фотопостів про зраду якомога більше.Ми й самі знаємо,що сучасна верхівка України, м'яко кажучи не ідеальна,але зрадоботи з п'ятої колони починають діставати!
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Зянит-Арену точно строили Бандеровцы... Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 763и Ртуть рассыпали в газон,а она радиоактивная..... Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 763типа Пепел Димы Сикелева
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Так а кто смог бы возразить? Прав дядька- никаких мало-мальски стоящих внимания эксцессов не случилось. Я бы, правда... если задним числом быть умным... Таки зарядил бы бутылочками, при встрече и Реала, и Ливерпуля. В бошки двоим. В Ливерпуле- воротнику... а в Реале- одному черту... сами знаете- какому. И вот тогда- был бы Истинный Фаирплэй. Но... тута Киевгорадминистрация- была бессильна, к сожалению.
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Народ, вибачте за флюд.... Але страшенннноооооо......... подобається ! Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 1028


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О,"Гыг с Вами "подтянулся!Это хорошо.А ведь и правда,для патриота стакан-гранчак со 125-ю миллилитрами мёда наполовину полный, а для зрадофила - наполовину пустой.Я понимаю, что мед редко наливают в стакан,но прокацапским пидерастам повод давать не хочу.
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"Бандерівець",це не флюд, це сутність зрадоботів!Біс!
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Грыша,РАБссия круче всех с времен Хана Менгу-Тимура,ведь он Москву построил в 1272 году,Князь Юра Долгорукий отказался строит Мокшанию вонючую на болотах в 1147 году. Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 6534
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Ботоксным сектантам по губам поводили😁
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Приятно сознавать, что Киев и Житомир старше Москвы на Три столетия Президент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки - Цензор.НЕТ 7222Это официально,а не официально на 500
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Еще приятнее сознавать, что ты старше Житомира и Крыжопля.
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кацап ледь не прорвавсь на поле з надписом на голій сраці "save motorola"/
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при это кацапские ресурсы вчера просто взорвались от вбросов. причем синхронно с местными зрадоботами. совпадение?
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Брехня! Было две ошибки. Когда вратарь Ливерпуля сам себе забивал.
ЭТО НАДО ЗАПИСАТЬ В ИСТОРИЮ.
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Древне-греческий историк Геродот в V столетии до нашей эры уже был в Украине и оставил уникальные записи о берегах Днепра Древнейшего.А Геродот считается "Отцом Истории" по словам Цицерона. Вот такой расклад
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Быдло не знающее своей Истории обречено на вымирание.
Андрей Купцов.Рюсский писатель. Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 7080
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Праздник в Киеве организовали спонсоры Лиги Чемпионов компания "Heineken N.V." не партесь. Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 6169
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Ну,и МОЛОДЦЫ ,что хорошо провели финал Лиги Чемпионов,без ошибок и инцидентов! БРАВО!
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Смотрю Гран-при Монако (65-е !!!!) и становится смешно от похвал футбольного функционера и расплывшихся в довольных лыбах соевых пабедунив
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Когда то давно Народного Артиста СССР дохлого Георгия Жженова спросили : почему так по скотски живём в нищете,зато в первой в мире стране социализма?
Георгий Степанович не задумываясь ответил : Вот смотри,Закончилась гражданская война,кто вышел в лидеры? Да всё Быдло....
От себя добавлю, Шариковы и Швондеры.....
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Грыша ты всегда прав.Соевых в Украине 0,00000001 %,то есть один я... Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 5829
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Я о политике пишу ровно 50 лет,с Дня Пражской Весны 1968 года.Ты хоть прожил столько? Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 4426
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ну дык вам,вате,на роду одни катастрофы написаны Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 5484.от судьбы не уйдешь
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Єх, а як же ж 2тис. знедолених іспаців які не змогли приїхати, бо Кличко з Порошенко попіднімали ціни в готелях? І як так, виявляється в Європі також живе свинота, яка не знає що таке смітник? А як смакували ці новини зрадоботи з кремлеботами. Але Порох таки підсунув свиню, 3 банки від Реала пропустив....ох соєвий!!!
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Це все дуже добре, але завтра буде новий день. А проблеми нікуди не щезли. Складається таке враження, що більшості населенню потрібні тільки хліба і видовищ.
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А що, слова свої про вболівальників в гаражах дядько з фіфи забув..? Президент УЄФА Чеферін: В організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки - Цензор.НЕТ 5579
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрезидент УЕФА Чеферин: В организации финала Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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