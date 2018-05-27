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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (4968) Киев (15904) националисты (355) погром (221) Нацполиция (7484) Крищенко (200)

 В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко. ВИДЕО

В результате конфликта на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников событий доставили в Деснянское управление полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который побил военного пенсионера и вчера был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, добавив: "Любые погромы в Киеве - недопустимы".

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст.296 (хулиганство) и ч. 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ":Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее стало известно, что гражданин Грузии на одном из рынков столицы ударил военного пенсионера. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве. Вместе с тем, неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.  

Источник: https://censor.net.ua/v3068350
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
самые уязвимые в Украине это мусора.
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"Любые погромы в Киеве - недопустимы"

Абсолютно верно! Поэтому, г-н начальник Нацполиции Киева, заставьте своих подчиненных работать.
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Мусора встали на защиту чурки- беспредельщика ?
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я уже написал авакову, шо ты на него бочку катишь. Жди гостей
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А оказывается животное ещё и писать умеет! Унаслідок зіткнень на "Лісовий" постраждали 3 правоохоронці, 10 учасників подій затримано, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6158
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А мусорок ,как и рева толстеет не по дням В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7165.Вот ,что харчи столовские животворящие делают В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7165.Мусорами не становятся ,ими рождаются.Этот картинка нечего делать.
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Тоже бросилась в глаза ЛОСНЯЩАЯСЯ МОРДА. Когда люди в нормальном рабочем ритме- то и морды не толстеют
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Какая аналогия...! Шедевр!
"Бросались камни - Бросилась морда"

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Не треба "столкновений" треба спалити е basta!
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Не могу вспомнить...., что мне это напоминает... В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5663

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Вообще то НАБУ могло бы проверить ряды торговцев- министром во миграции всех отопрело за мандарины😀😀😀😅😅а вот Саакашвили выгнали.
Кстати о справках о несудимости- у половины торгашей на рынке есть судимости , а справки фальшивые.
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Проверять нужно всех. И торговцев, и военных пенсионеров, и бросателей камни!
Тотальный контроль спасет Украину.
Воспитание - ничто!
Контроль - все!
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И чуть шо расстреливать! Без суда и следствия.
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Сорри - министерство миграции всех отоварило
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С каким же мужеством и самопожертвованием менты отрабатывают деньги этнических группировок, А сколько статей сразк находят для тех, кто мешает этому ментовскому бизнесу.
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Не доверяю ментам,которые стоят на защите у олигархов. Это титушки.
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А когда титушки схватят тебя за ушки, будешь орать "Милиция! Милиция!" В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко - Цензор.НЕТ 348
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Бехута не палитесь.Никто уже это не кричит.Но в школе мылыции этого не говорят вам беднягам)))
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Специально для дебила костиуа5
"Не доверяю ментам"
Смотри выше. Унаслідок зіткнень на "Лісовий" постраждали 3 правоохоронці, 10 учасників подій затримано, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4265
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Апалченец,не пались так откровенно Унаслідок зіткнень на "Лісовий" постраждали 3 правоохоронці, 10 учасників подій затримано, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3010
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костяуа, ты спалился уже по полной программе... Унаслідок зіткнень на "Лісовий" постраждали 3 правоохоронці, 10 учасників подій затримано, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4225
Всегда читай комменты в контексте, дебилко.

Игорь Хирскл
Не доверяю ментам.
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А когда титушки схватят тебя за член,будешь орать- каколй приятный плен )
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А сколько задержано и наказано зверьков? Или они проплатили наперед?
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Значит когда бьют Людей, то продажных ментов не дождешься. Как откормленных зверьков, не тех кто на фронте воюют, так менты на защиту прилетают.
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Пускай этот "правоохранитель" поедет в Грузию торговать и на базаре ударит Грузина,долго ли он поживет.А то все эти дети гор свободно могут избивать граждан Украины ,потому что полиция почему-то на их стороне(ни кто даже не догадывается почему).Теперь другие с "горячей" кровью подумают,а стоит ли...
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"Будь-які погроми Києві - неприпустимі".

Вот поэтому надо было этот рынок сразу после инциндента ЗАКРЫТЬ и СНЕСТИ. Тогда громить было бы нечего.
Джерело:https://ua.censor.net.ua/v306835
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хм...Народ делает за вас вашу роботу - потому что вам уродам некогда и какого куя им мешать... в чем проблема мусора??!!!
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магазин Рошен приоритет
и для мусоров и для митинговальников
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Ну да, цыган торгующих наркотой, зверьков торгующих на наших рынках и хрен ложивших на все законы, трогать запрещено....Гнобить можно лишь украинцев.
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магазин Рошен не пострадал на видео видно
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Мододцы,недать ему там работать,а если того ударившего отпустят,найти и уничтожить!
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Начальник полиции больше похож на директора пивзавода, чем на полицейского-реформа в действии.
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Где была полиция когда били пенсионера? И зачем нам такая полиция которая борется со своим народом защищая пришельцев?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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