 В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который побил военного пенсионера и вчера был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни", - сказано в сообщении.

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"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, добавив: "Любые погромы в Киеве - недопустимы".

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст.296 (хулиганство) и ч. 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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Ранее стало известно, что гражданин Грузии на одном из рынков столицы ударил военного пенсионера. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве. Вместе с тем, неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.