 В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который побил военного пенсионера и вчера был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни", - сказано в сообщении.
"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, добавив: "Любые погромы в Киеве - недопустимы".
Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст.296 (хулиганство) и ч. 2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.
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Ранее стало известно, что гражданин Грузии на одном из рынков столицы ударил военного пенсионера. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве. Вместе с тем, неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.
Абсолютно верно! Поэтому, г-н начальник Нацполиции Киева, заставьте своих подчиненных работать.
"Бросались камни - Бросилась морда"
Кстати о справках о несудимости- у половины торгашей на рынке есть судимости , а справки фальшивые.
Тотальный контроль спасет Украину.
Воспитание - ничто!
Контроль - все!
"Не доверяю ментам"
Смотри выше.
Всегда читай комменты в контексте, дебилко.
Игорь Хирскл
Не доверяю ментам.
Вот поэтому надо было этот рынок сразу после инциндента ЗАКРЫТЬ и СНЕСТИ. Тогда громить было бы нечего.
Джерело:https://ua.censor.net.ua/v306835
и для мусоров и для митинговальников