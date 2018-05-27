 Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Мужчины разгромили киоски и ролеты. Когда полицейские применили против них газ, они начали бросать камни в сторону правоохранителей. Произошли столкновения.

Задержаны более десяти человек.

Некоторые СМИ сообщили, что погром устроили активисты C14, однако на странице организации в Facebook эта информация опровергается.

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