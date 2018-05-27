 Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Мужчины разгромили киоски и ролеты. Когда полицейские применили против них газ, они начали бросать камни в сторону правоохранителей. Произошли столкновения.
Задержаны более десяти человек.
Некоторые СМИ сообщили, что погром устроили активисты C14, однако на странице организации в Facebook эта информация опровергается.
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Та навіть коли дідусь щось і сказав образливе, то навіщо його бити?
странно как то...
1. Куда делись гордые черножопые черти , которые били вчера пожилого мужика?
2. Где были вчера во время избиения эти новые мусора - очьень важьно?
Шныри соевые расскажите пожалуйста.
А сич красавы, и народ их поддерживает. Ну и конечно верх позора безальтернативцев это мусорва под поросеносвской леденцовой лавкой.
Подтверждение тому - нью-мусора расправляются с Патриотами.
Которые пришли поставить на место распоясавшихся черножопых.
А чему удивляться - вся украинская власть состоит из хирожопых неукраинцев....
НЕУЖЕЛИ МЫ ЭТО НЕ ИЗМЕНИМ НА ВЫБОРАХ????
А то оборзеют и будут как на Раше становиться раком со своим намазом и резать баранов на улицах на всякие байрамы.
Ни одна этническая или религиозная община не должна наглеть. Это должно касаться всех.