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 Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков человек (многие в балаклавах) разгромили торговые киоски у метро "Лесная", возле которых вчера избили военного пенсионера, заступившегося за женщину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Мужчины разгромили киоски и ролеты. Когда полицейские применили против них газ, они начали бросать камни в сторону правоохранителей. Произошли столкновения.

Задержаны более десяти человек.

Некоторые СМИ сообщили, что погром устроили активисты C14, однако на странице организации в Facebook эта информация опровергается.

Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 01

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Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 02

Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 03Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 04
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 05
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 06
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 07
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 08
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 09

Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 10
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 11
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 12
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 13
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 14
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 15
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 16
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 17
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 18
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 19
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 20
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 21
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 22

Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 23
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 24
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 25
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 26
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 27

Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 28
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 29
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 30
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 31
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 32
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 33
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 34
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 35
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 36
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 37
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 38
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 39
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 40
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 41
Неизвестные разгромили киоски возле Лесной, где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией 42

Источник: https://censor.net.ua/v3068334
 
   
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разнесли конкретно только один киоск, соседний повредили...демонстративно, чтобы неповадно было бить пожилых людей...пришьют хулиганку...а менты сообразили, что народ с них ржет под рошеном и быстренько слиняли в сторонку)))
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Бив грузин, а ображали мусульман. Це така об'єктивна реальність ідіотів. До речі повна історія з побиттям пенсіонера невідома досі.
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А тобі в очі? Що конкретно говорив пенсіонер грузинам? Якщо не знаєш цього, то ти трепло.
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А що вони гавкали жінці.
Та навіть коли дідусь щось і сказав образливе, то навіщо його бити?
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Отож я і кажу, що конкретно ти не знаєш. А бити дійсно не треба, але з обох боків. Слова теж бувають дуже образливими, тому і ображати не треба.
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Дедушка сказал, что нельзя так себя вести с женщинами и посоветовал возвращаться домой. И вдруг малолетка разбил ему лицо. Та хоть что пусть бы он говорил. Это пожилой человек. Очень жаль, что ты не понимаешь, что стариков бить нельзя. Вернее, понимаешь и никогда не ударишь старика-мусульманина. А христиан - пожалуйста. Точно так же этот петух грузинский. Он бы не стал бить старика-грузина. А чужого - пожалуйста. А все потому, что на украинцев смотрят как на терпил. Но должно же это когда-нибудь закончиться. Невідомі розгромили кіоски біля "Лісової", де побили пенсіонера. Сталися сутички з поліцією - Цензор.НЕТ 7622
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Ти прочитав, що я написав? Якщо так, то побачиш, що я проти бійок. Але той дідусь міг сказати так, що і ти би кинувся бити його. Мені цікаво конкретні його слова в їх бік.
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Та хоть бы что сказал! Это старик! Ты бьешь своих стариков?
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самое интересное , что судя по фото, там не подростки устроили погром а вполне такие взрослые мужики... Заняться им нечем, в воскресение , праздник Троицы... хм...
странно как то...
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Скоріше пенсіонер їм пожалівся, а може домовився. Справа в тому, що невідомо що і як він говорив, бо за всі роки це перший такий конфлікт. Щось тут не так.
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1. Дочь этого старика сделала пост на Фейсбук. И моментально разлетелось. 2. Старик посоветовал уважать местное население или возвращаться домой. 3. Такое уже было. Вспомни конфликт в Марганце в 2009 г. Невідомі розгромили кіоски біля "Лісової", де побили пенсіонера. Сталися сутички з поліцією - Цензор.НЕТ 8374 Но в основном такое делается тихо. Приезжают кавказцы, пытаются взять под контроль рынок, их тихо убирают, и все. Во всяком случае раньше убирали.
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Які конкретно образливі слова сказав той дідусь?
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Посоветовал возвращаться домой. Это было воспринято как жуткое оскорбление. Дедушка вообще интеллигентный, не матюкался.
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Це не конкретні слова. Скоріше за все там були дуже відомі образи, тобто він грузина спровокував на бійку .
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якщо для тебе українці ідіоти..кіздуй в улан-уде..там знайдеш побратимів по розуму
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Я вірно зрозумів- реформована поліція існує виключно для захисту магазинів рошен?
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Еще и "ромов", "загорелых" и "вечно гонимых"....
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верно говорил когда то сержант в армии хочеш что бы тебя боялся и уважал черножепый твой сапог должен быть постоянно в его крови .охерели хачики совсем
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нет. там был другой черт, но тоже черножопый.
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И как показательно толпа ментов появилась. Вчера, когда чурки избили пенсионера - ни кого на асфальте не было, а вот на защиту чурок - толпа ментов в полном снаряжении - просто чудеса.
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Та да, водолазы небось и джавелины прихватили на "задание".)))
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У меня два вопроса.
1. Куда делись гордые черножопые черти , которые били вчера пожилого мужика?
2. Где были вчера во время избиения эти новые мусора - очьень важьно?
Шныри соевые расскажите пожалуйста.
А сич красавы, и народ их поддерживает. Ну и конечно верх позора безальтернативцев это мусорва под поросеносвской леденцовой лавкой.
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тут зверху якійсь гасан сказав, шо українці ідіоти.. мабуть тому шо ми терпимо оціх гасанів на своїй землі, те й отримуємо
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Не. ты не прав. Хасан нормальный человек.
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Нет. Ненормальный. Он выше оправдывает избиение старика. Если еще не удалил. Хасан - говно. Невідомі розгромили кіоски біля "Лісової", де побили пенсіонера. Сталися сутички з поліцією - Цензор.НЕТ 4414
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Ніколи не виправдовував побиття. Навчися читати і розуміти.
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Дякую. Цей пан не розуміє, що кожен відповідає лише за свої вчинки.
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Этот гордый народ, когда для него есть опасность попасть по раздачу, мгновенно затихаривается, чтобы не было ущерба гордости...
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Про всех кавказцев. Они живут при родовом строе-вот всё что надо о них знать.
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Знаючи місцевих грузин не дуже в це вірю.
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Полиция так бы же оперативно титушню вязал. А то станут в сторонке и наблюдают. Так что все правильно. Когда государство бездействует, в ход идут другие методы.
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Беззаконня і безвладдя породжує свавілля та бунти. Зрозуміло що людей просто ЗАІПАЛО. Але, чим доморощене бидло краще за приїждже кавказьке бидло? Своє бидло також треба вчити чемно поводитись.
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Раскажите это пенсионерам. Они тоже быдло?
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Я не знаю есть ли украинский аналог этой поговорки, но на русском это звучит так - "Козла козлить не взападло!"...
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Хреново, что не сожгли этот ларёк вместе с теми 3/14дарасами, кто деда избивал...
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сама банальность...... КРУПНЫЙ бизнес , давит МЕЛКИЙ !!!
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Черножопый хачик развалил и дискредитировал неродившуюся украинскую полицию.
Подтверждение тому - нью-мусора расправляются с Патриотами.
Которые пришли поставить на место распоясавшихся черножопых.
А чему удивляться - вся украинская власть состоит из хирожопых неукраинцев....
НЕУЖЕЛИ МЫ ЭТО НЕ ИЗМЕНИМ НА ВЫБОРАХ????
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Конечно изменим. весь винницкий юденрат с их шнырями отправим на гилляки.
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Правильно, чебуреков периодически нужно ставить на место.
А то оборзеют и будут как на Раше становиться раком со своим намазом и резать баранов на улицах на всякие байрамы.
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При чем здесь мусульмане? Грузины, а речь идет вроде о них - христиане. И что плохого в том что муслимы выполняют свои религиозные ритуалы?
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А что борзеют одни только грузины? Уже забыли, кто побил Наема?
Ни одна этническая или религиозная община не должна наглеть. Это должно касаться всех.
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Значит, когда толпа хачей быкует на рынке и избивает прохожих, то менты стоят в стороне и не вмешиваются, а как только хачам в ответ прилетает, сразу приезжают и начинают "правоохранительные действия". На кой чёрт их переменовали? Мусарнёй как были, так и остались. И это очередное наглядное подтверждение, что желание украинцев иметь огнестрел для физической защиты не прихоть, а необходимость, ибо полиция - это просто фуфло, созданное для отчётности начальству и взносов в общак...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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