 Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Яворивской райгосадминистрации, 26 мая около 13:00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялась литургия за упокой души. После этого процессия отправилась в городок Стекло Яворивского района, на родину воина.

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На пути процессии, которая двигалась по трассе Львов-Краковец, жители сел становились на колени, чтобы отдать последний долг погибшему.









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Напомним, чин похорон состоится завтра, 27 мая, в 12:00 в пгт Шкло Яворивского района Львовской области.