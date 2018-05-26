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 Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня Львовщина на коленях встретила тело погибшего на востоке бойца 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС Марьяна Корчака.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Яворивской райгосадминистрации, 26 мая около 13:00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялась литургия за упокой души. После этого процессия отправилась в городок Стекло Яворивского района, на родину воина.

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На пути процессии, которая двигалась по трассе Львов-Краковец, жители сел становились на колени, чтобы отдать последний долг погибшему.

Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 01
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 02
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 03
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 04

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Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 05
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 06
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 07
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 08
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 09

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Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 10
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 11
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 12
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 13
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 14

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Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 15
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 16
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 17
Литургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове 18

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Напомним, чин похорон состоится завтра, 27 мая, в 12:00 в пгт Шкло Яворивского района Львовской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3068288
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛитургия за упокой души бойца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака, погибшего на Донбассе, прошла в гарнизонном храме во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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