 Состояние Сенцова стабильное, ему ни хорошо, ни плохо, - Каплан. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказала сестра Сенцова, Наталья Каплан в эфире "112 Украина".
Она подтвердила информацию о том, что к голодовке присоединился еще один узник Кремля, Александр Шумков, а также уточнила ситуацию с нынешнем состоянием еще одного политзаключенного, Александра Кольченко: "У Кольченко проблема в том, что у него недостаток веса очень серьезный был всегда. И аритмия еще у него".
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Ти синім небом дивишся на мене,
Щоб я, бува, душею не зачах.
В моїх ночах - тополь свічки зелені,
В моїх ночах, в задуманих очах.
В моєму щасті й твоєго щастя зливи,
В моїй крові пожар твоїх калин.
З твоїх давнин на плечах вітер сивий,
Гіркий, печальний вітер, мов полин.
За мною ходять твого горя тіні,
Лицем до твого сонця я встаю.
В твоїм сумлінні - і моє сумління
По проводі життя передаю.
З твоїх знамен несу жовто-блакитне кредо.
Впаду... як треба. Тільки ти - іди!
Дивлюсь крізь сльзи.... Бачу попереду,
Себе з тобою, Україна... назавжди.
Григорій Чубай