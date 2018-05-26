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 Состояние Сенцова стабильное, ему ни хорошо, ни плохо, - Каплан. ВИДЕО

На данный момент состояние украинского режиссера и кремлевского политузника Олега Сенцова стабильное, "то есть ни хорошо, ни плохо".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказала сестра Сенцова, Наталья Каплан в эфире "112 Украина".

Она подтвердила информацию о том, что к голодовке присоединился еще один узник Кремля, Александр Шумков, а также уточнила ситуацию с нынешнем состоянием еще одного политзаключенного, Александра Кольченко: "У Кольченко проблема в том, что у него недостаток веса очень серьезный был всегда. И аритмия еще у него".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская киноакадемия призвала весь мир содействовать освобождению Сенцова

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Также читайте: Омбудсмен Денисова обратилась в Красный Крест с просьбой проверить состояние Сенцова и Кольченко

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Источник: https://censor.net.ua/v3068287
 
 
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Кремлепуты готовят вторую Савченко под выборы) Украинский народ на те же грабли всегда готов
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***
Ти синім небом дивишся на мене,
Щоб я, бува, душею не зачах.
В моїх ночах - тополь свічки зелені,
В моїх ночах, в задуманих очах.

В моєму щасті й твоєго щастя зливи,
В моїй крові пожар твоїх калин.
З твоїх давнин на плечах вітер сивий,
Гіркий, печальний вітер, мов полин.

За мною ходять твого горя тіні,
Лицем до твого сонця я встаю.
В твоїм сумлінні - і моє сумління
По проводі життя передаю.

З твоїх знамен несу жовто-блакитне кредо.
Впаду... як треба. Тільки ти - іди!
Дивлюсь крізь сльзи.... Бачу попереду,
Себе з тобою, Україна... назавжди.

Григорій Чубай


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нічого, Гиг за Сєнцова насере на форумі, тримайся, Сєнцов, Гиг за тебе насрав
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хочу новину.. састаяніє путіна і хорошо і плохо.. хорошо, шо нє здох, плохо, шо у нєго только 2 яйца Состояние Сенцова стабильное, ему ни хорошо, ни плохо, - Каплан - Цензор.НЕТ 2137
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С помощью Amnesty international его отпустят лет через 10 в Бог знает каком состоянии. А ведь "суку провославную", например, с учетом всех активов, можно было бы обменять на всех наших...
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Amnesty international перетворилася на непотрібну організацію, яка давно не займається політв'язнями.
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Дійсно, що є російські больові місця, які треба використать. От це може допомогти звільненню, а та організація лише гавкає.
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не бреши..займається як може.. країни с диктатурою непробивні..сам знаєш
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСостояние Сенцова стабильное, ему ни хорошо, ни плохо, - Каплан. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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