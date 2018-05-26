 Состояние Сенцова стабильное, ему ни хорошо, ни плохо, - Каплан. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказала сестра Сенцова, Наталья Каплан в эфире "112 Украина".

Она подтвердила информацию о том, что к голодовке присоединился еще один узник Кремля, Александр Шумков, а также уточнила ситуацию с нынешнем состоянием еще одного политзаключенного, Александра Кольченко: "У Кольченко проблема в том, что у него недостаток веса очень серьезный был всегда. И аритмия еще у него".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская киноакадемия призвала весь мир содействовать освобождению Сенцова

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Также читайте: Омбудсмен Денисова обратилась в Красный Крест с просьбой проверить состояние Сенцова и Кольченко

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.