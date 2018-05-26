 Архимандрит УПЦ (МП) Кирилл (Говорун): Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. Его автор - профессор Афинского университета. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 5 канала.

Архиепископ Кирилл отметил: "Я вам скажу такую вещь, которую еще никто не говорил в информационном пространстве Украины. И это будет такая, в некотором роде, сенсация небольшая. Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал. Писал мой учитель в Афинском университете, в котором я обучался. Это один из лучших канонистов в православном мире. Он гениальный абсолютно канонист. И тексты, которые он пишет, канонические, они есть абсолютно совершенными. Поэтому я думаю, что Томос будет прекрасным документом. Каноничным. К нему не можно будет высказать никаких претензий. Томос готов".

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Он продолжил: "Суть в том, что Константинопольский патриархат задействует некоторую процедуру предоставления этого Томоса, которая предполагает, что это есть прерогатива Константтинополського патриархата. Давать Томос про автоккефалию - древняя инициатива, которая берет свои истоки еще во времена Византийской империи. И на основе этой прерогативы, права Константинополя среди православных церквей, он будет давать эту автокефалию. Потом начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей. Сейчас согласия других православных церквей не нужно. Оно не предусматривается этой процедурой".

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"На втором этапе будут проблемы. Определнные проблемы рецепции. Это займет определенное время. Это может быть достаточно продолжительное время. Например, в свое время в 1970 году Москва дала автокефалию православной церкви в Америке. И это было сделано в одностороннем порядке Москвой. И потом начался процесс признания этой автокефалии, который продолжается до сегодняшнего времени. Но неопределенность, которая существвует по отношению к этой православной церкви в Америке, она не настолько трагична, не настолько болезненна, как неопределенноть, когда этой церкви не существовало вообще. Это, в определенной мере, какие-то технические моменты рецепции. Но главнаая проблема решена", - подытожил архимандрит Кирилл.

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Видео - 5 канал. Информация о Томосе - на 38 мин.

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Справка: Архимандрит Кирилл (в миру Сергей Говорун) - архимандрит УПЦ МП, PhD, кандидат богословия, старший преподаватель Стокгольмской школы теологии (ассоциированный декан Sankt Ignatius Theological Academy), старший научный сотрудник Центра исследования религии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени М . П. Драгоманова, научный сотрудник Колумбийского университета (США), профессор университета Лойола Меримаунт (Лос-Анджелес, Калифорния), координатор богословских программ в Киево-Могилянской академии.

В начале двухтысячных был экспертом в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата (Москва), после - председатель отдела внешних церковных связей УПЦ МП, затем - первый заместитель председателя Учебного Комитета Русской Православной Церкви. Все это - до 2013-го.

С 2012 до 2014 года, Кирилл (Говорун) был научным сотрудником Йельского университета. С февраля 2016 года, приглашен в Институт Гарримана (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Предмет исследования: религиозное измерение Майдана и война на востоке Украины.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявило том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвалаУПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апрел яВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломеюо предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.