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Все про:нападение (1500) Стерненко (28)

 Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его. ВИДЕО

Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора", глава ГО "Небайдужі" Сергей Стерненко рассказал подробности нападения на него - что отобрал у нападающего. Также Стерненко сделали операцию на руке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии Роману Скрыпину в эфире UMN.

Стерненко по телефону заявил: "На данный момент мне не сообщали о подозрении, но допрашивали в качестве потерпевшего".

Он подчеркнул: "Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой и на подходе к дому нас встретили двое людей, которіе начали наносить удары, в том числе ножом. Удалось отобрать нож".

На уточняющий вопрос, Стерненко заявил, что нож не его.

Он продолжил: "Когда они продолжили наносить удары я пытался обороняться, увидел, что нападающий начал убегать. Один в одну сторону, другой в другую. Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал скорую, тут же увидел, что у меня с руки кровь брызжет на телефон. Приехала скорая. Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, они начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против".

Затем подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а труп" и забрали меня".

Отметим, что в видео, которое Стерненко выложил в Фейсбук срзу после нападения, активист прямо говорит "я успел применить свой нож" (0-30 секунда)

Источник: https://censor.net.ua/v3068238
 
 
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А истинный патриот должен иметь двойную мораль?
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Нет ,просто кого вы из своих посадили хотя бы в сизо коррупционеров?Примеры есть?
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Может он был в шоковом состоянии, когда сделал первое заявление...
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Посмотрим, пусть сначала эмоции улягутся. Гнаться за нападавшим и так разрезать брюхо - это, по-моему, слабо похоже на самооборону. Сам Стерненко давно уже по лезвию ходит и регулярно попадает в полицию. Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его - Цензор.НЕТ 6376
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Пока есть его заявление
"Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Источник: https://censor.net.ua/v3068238 "
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Вот, почитай. Как любят говорить в Крыму, тут не все так однозначно. Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его - Цензор.НЕТ 9386
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С похищением человека дело, конечно серьёзное...
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В першому і другому випадку це замовлення.
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Сомневаюсь. Там на видео довольно четко изъясняются и хладнокровно снимают. Никакие аффекты и шоки здесь не проканают. Кроме того, как Вы себе представляете "начали наносить удары, в том числе ножом"? При этом резаные раны лишь на запястье левой руки. Вы такую ситуацию смоделировать сможете? Ему в табло четко прилетело - гляньте его же видео. Он понял ,что в кулачном бою ничего не светит и достал нож... Это мое мнение. И скорей всего оно так и было в действительности.
Кроме того, и суток не прошло, а чувак уже в показаниях путается. Если будут допрашивать его и подругу в отдельности, то сознаются во всем.
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Возможно так и есть, я просто видео сейчас не могу смотреть.
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Если с прошлым покушением было все понятно, то в этот раз смешанные чувства.

http://dumskaya.net/news/odesskiy-aktivist-ranil-napavshego-na-nego-chelo-085999/

ОБНОВЛЕНО В 1:44. Самый непонятный момент - когда конкретно Сергей нанес смертельный удар. На видеозаписи супруга активиста говорит, что он обратил нападавших в бегство, догнал одного из них и… Но стоит ли доверять словам человека, который только что испытал сильнейший стресс? Будем ждать результатов полицейского расследования.
ОБНОВЛЕНО В 9:03. Полиция установила личности нападавших, это одесситы, один из них отслужил в Вооруженных силах. Оба были безоружны (рана Стерненко, по всей видимости, - от его собственного ножа).
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Стерненко мав право оборонятися ножем. Головне це хто напав.
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Не, он изначально рассказывал, что "заметил двоих мужчин, которые с нему приближались и на всякий случай достал свой нож".
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Всё правильно он говорит...
С этой пиродаснёй только их же методами...
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Даже если и прав был,запакуют одесские мусора.Патриоты у сои главные враги.Так,что тут расстараются ,те из-за которых крым просрали и лугандон.
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ну, нормально же, после того как отобрал, нож стал его.
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ну вот, ещё и по статье грабёжь с летальным выходом дело откроет.
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отсбда вопрос:ми полицию все же нужно звать, или как-то так?)
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Жаль, что за вранье при таких ситуациях не расстреливают.
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Статью, под которой коммент оставили, читали? Если да, вопрос исчезнет сам собой.
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Нет не исчезнет.Кто определяет,кто правду говорит ,а кто нет?
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Вопрос к тому, что если Вы не ограничились школьным образованием, то возможно у Вас был курс Логики.
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Можно конкретней,кто решает ,кьл правду говорит ,а кто нет?
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У Вас в начале был вопрос: Кто соврал. Я так понял, что с логикой у Вас знакомство, если и было, то лишь шапочное. Первый принцип: если есть два взаимоисключающие утверждения, то одно из них ложно. Это по-поводу: Кто уже соврал. Принцип второй: последовательность. Забыв вопрос: кто врет? Вы перескочили на: кто определяет?
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Это вы с логикой не дружите.Обьясняю на пальцах.Встретились два человека и посорились и дали друг другу в морду.Кто из них прав,а кто виноват,согласна вашей логике?
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Кто прав, кто виноват? Уже перескочили на третий вопрос? Я за последовательность. Вопрос Вами был сформулирован ясно: Кто врет? Ответ я уже дал. А на остальные вопросы я отвечать не подписывался. Про двух людей....кто прав, кто виноват, это Вы в конце сотворили. Так что с логикой туго у Вас.
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Приверженец расстрелов уповает на логику?
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Ну так думают ,что будут там кого то стрелять.но не их.Смешные.
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Упование на логику не исключает приверженности к расстрелам.
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По вашей логике,нужно бред от мусоров из школы мылыции верить все должны,а не этому из правосеков.Суда в Украине нет.О чем вы?Еще раз тот же вопрос ,кто по вашему должен определять,кто правду говорит,а кто нет?
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Этот тоже - правосек
Галстук - это находящийся ныне в СИЗО Эдуард Панченко, который до 2014 года носил фамилию Москальчук. Его обвиняют в попытке убийства девушки, причем следствие считает, что Галстук регулярно практиковал насилие над противоположным полом. В 2000-2008 годах он служил в милиции, с 2011 года работал «журналистом» у пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, был членом партии «Родина».В 2014 году Москальчук сменил фамилию на Панченко и вступил в ряды «Правого сектора». Одно время он был начальником одесского штаба этой организации. http://dumskaya.net/news/istochnik-napadeniya-na-sternenko-svyazany-s-del-086026/
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Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора", глава ГО "Небайдужі" Сергей СтерненкоИсточник: https://censor.net.ua/v3068238
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Родіна і ПС протилежні організації. Тут є питання як цього Москальчука взяли у ПС?
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И я о том, что - неизвестно кто и с какой целью попадает в ПС, ведь его даже назначили "начальником одесского штаба этой организации".

Для этого надо что-то патриотичное говорить или делать что-то, выглядящее патриотично на... данный момент?
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Мабуть так Москальчук і говорив в ПС.
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Бред от мусоров?!? Где я говорил, что нужно верить мусорам? Или ссылался на их утверждение? В ход пошло трюкачество? Приписать мне глупость, а потом за нее же начать критиковать? Согласен, золотые слова, надо верить Правосеку, и я ему верю. Только вот принципы формальной логики говорят, что если взять утверждения Правосека, то получается, что он соврал. А если соврал в одно, то, вполне возможно, что врет и в другом, так как очевидно, что ложь для него не является неприемлемым поведением.
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Еще раз,кто должен определять,врет человек или нет?
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ну скорее всего, тот кто остался жив в покозаниях говорит, спросили сколько время а он ножиком, ели ноги сделал.
конечно там много интересного - за одним погналса в руку раненный а за другим погналась девочка (может и у неё тоже был ножь) иначе не понять, почему выжившый убегал, просто бежал быстрее девки.
да ещё, ну в видео выдно кишки, не какои скакун он не мог быть с таким животом.
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Вашу мысль не совсем понял. Но вроде как согласен. Дело мутное - факт. Со вспоротым животом бежать нельзя- тоже факт, так как перерезанная мышца работать не может. Следовательно по крайней мере в этом моменте Стерненко лжет. Показания идут в разрез с тем, что он говорил на камеру. Он сам себя закапывает.
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Взагалі чий ніж та хто перший напав повинно встановити слідство. Головне це хто перший напав.
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Печерский суд разберёца, там знают что делать с патриотами. С Банковой уже ЦУ наверняка пришли.
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Поки слідство говорить, що це замовлення було. Але ви звичайно краще знаєте😯
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Как в Украине называется индульгенция?
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четыре года война, медреформа в разгаре и дальше походу вообще никто не в курсе что делать при ножевых\осколочных и т.д. и т.п.
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А тот который помер, что он делал в полночь на фонтане? Он должен был быть на работе в совиньоне. Был бы на работе, жил бы. А послушал дебилов и помер. Стерненко респект.
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Чувтсвуется работа адвокатов. Превышение наказуемо.
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Он ему живот вспорол, то есть намеренно убивал.
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Меньше мусоров слушай и парашу тудей смотри.Они с пустого места,могут самого Конан Дойля переплюнуть.
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Якщо на нього напали, то він правильно його зарізав.
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Ну вот, пусть теперь сидит лет 20 за то что правильно зарезал, как все остальные убийцы.
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АДвокат посоветовал. Иначе шоколядное судилище сразу бы впаяло ему ношение холодного оружия. Я уверен шо вся свора бандитов в погонах и так сейчас усиленно ищет способы упрятать этого парня в тюрягу. Не удивлюсь если завтра кум шоколядный прокурор скажет шо он готовил теракт и хотел миномётами по кумполу Рады вжарить, а потом депутатов гранатами добить.
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Там нож не подходит под определение "холодное оружие".
Но по поводу "адвокат насоветовал" - соглашусь, тк если нож был его, а нападавшие были безоружны - налицо явное превышение пределов необходимой самообороны.
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Этого парня Сергея конкретно намеревались именно убить заказные киллеры.
Два раза за два месяца скорей всего хотели изувечить (два выстрела) и проломленная голова, побитые железными прутами руки, а на третий раз решили просто убить что-бы другим неповадно. Кстаи, если-бы этим двоим киллерам сразу удалось-бы убить этого парня, то киллеры сразу убили-бы и его девушку.

Единственное в чем повезло этому одесскому парню,шо он настоящий человек способный был постоят и за свою жизнь и за жизнь своей девушки.
А ведь месяц наад, когда в этого парня два раза стреляли, то он просил у украинского руководства помощи обеспечить его безопастность.
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Государство ему охрану не даст. Такие люди основная опасность для правящей мафии.
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Сергей в стрессе был, про нож неважно, главное он остался жив и не он заварил кашу. А рашисту поделом , нечего на парня с девушкой нападать.
Хотя он мог себе сделать харакири, из стыда 👌🏻
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А вообще, в чем собственно проблема? Криминалисты не могут проверить рукоять ножа на отпечатки, фрагменты ткани (типа, в чьем кармане лежал) и т.п? Это же реально сделать?
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Звичайно, що вже перевіряють, а тут просто адвокатський вброс.
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Криминалисты там в США или в Швейцарии. А тут что сверху скажут, или кто больше занесёт то и нарисуют.
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смертельную ножевую рану (колото-резанную) первым нанес стерненко, что указывает на его повреждения и характер ранения труппа, обороняясь человек нанес ему удар в правую часть лица, рана руки свидетельствует о том что стерненко продолжал резать область брюшной полости после нанесения удара ножем и по неосторожности повредил себе руку (рукоять ножа стала скользкой от крови потерпевшего, в следствии чего ладонь стерненко получила резанную рану). хватит лохматить бабушку активисты, вы заигрались.
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Уже есть однозначный ответ на вопрос: Хто був нападником?
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для тех у кого радиостанция работает на БТР, ответ выше.
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Зрозуміло, що ви захищаєте нападників Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его - Цензор.НЕТ 3619
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История была бы мутной если бы до этого на Стерненко дважды не покушались. А так дело за криминалистами, если это чужой нож на нем должно быть полно чужих отпечатков.
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ДНК, следов одежды, веществ, что были на одежде....
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вы идете и (к примеру) достаете проходящих мимо граждан руководствуясь своим мотивом, некто из граждан, который по шкале тонов находится в агрессии отвечает вам в том же тоне.
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Заказчик - падаль труханов ,матёрый убийца 90-х ,а шестерка сдох заслуженно Сереженька,слава Богу жив, береги себя
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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