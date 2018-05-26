 Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии Роману Скрыпину в эфире UMN.
Стерненко по телефону заявил: "На данный момент мне не сообщали о подозрении, но допрашивали в качестве потерпевшего".
Он подчеркнул: "Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой и на подходе к дому нас встретили двое людей, которіе начали наносить удары, в том числе ножом. Удалось отобрать нож".
На уточняющий вопрос, Стерненко заявил, что нож не его.
Он продолжил: "Когда они продолжили наносить удары я пытался обороняться, увидел, что нападающий начал убегать. Один в одну сторону, другой в другую. Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал скорую, тут же увидел, что у меня с руки кровь брызжет на телефон. Приехала скорая. Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, они начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против".
Затем подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а труп" и забрали меня".
Отметим, что в видео, которое Стерненко выложил в Фейсбук срзу после нападения, активист прямо говорит "я успел применить свой нож" (0-30 секунда)
Утилизация ватников
Похоже на залет..
"Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Источник: https://censor.net.ua/v3068238 "
Кроме того, и суток не прошло, а чувак уже в показаниях путается. Если будут допрашивать его и подругу в отдельности, то сознаются во всем.
http://dumskaya.net/news/odesskiy-aktivist-ranil-napavshego-na-nego-chelo-085999/
ОБНОВЛЕНО В 1:44. Самый непонятный момент - когда конкретно Сергей нанес смертельный удар. На видеозаписи супруга активиста говорит, что он обратил нападавших в бегство, догнал одного из них и… Но стоит ли доверять словам человека, который только что испытал сильнейший стресс? Будем ждать результатов полицейского расследования.
ОБНОВЛЕНО В 9:03. Полиция установила личности нападавших, это одесситы, один из них отслужил в Вооруженных силах. Оба были безоружны (рана Стерненко, по всей видимости, - от его собственного ножа).
С этой пиродаснёй только их же методами...
миполицию все же нужно звать, или как-то так?)
Галстук - это находящийся ныне в СИЗО Эдуард Панченко, который до 2014 года носил фамилию Москальчук. Его обвиняют в попытке убийства девушки, причем следствие считает, что Галстук регулярно практиковал насилие над противоположным полом. В 2000-2008 годах он служил в милиции, с 2011 года работал «журналистом» у пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, был членом партии «Родина».В 2014 году Москальчук сменил фамилию на Панченко и вступил в ряды «Правого сектора». Одно время он был начальником одесского штаба этой организации. http://dumskaya.net/news/istochnik-napadeniya-na-sternenko-svyazany-s-del-086026/
Для этого надо что-то патриотичное говорить или делать что-то, выглядящее патриотично на... данный момент?
конечно там много интересного - за одним погналса в руку раненный а за другим погналась девочка (может и у неё тоже был ножь) иначе не понять, почему выжившый убегал, просто бежал быстрее девки.
да ещё, ну в видео выдно кишки, не какои скакун он не мог быть с таким животом.
Но по поводу "адвокат насоветовал" - соглашусь, тк если нож был его, а нападавшие были безоружны - налицо явное превышение пределов необходимой самообороны.
Два раза за два месяца скорей всего хотели изувечить (два выстрела) и проломленная голова, побитые железными прутами руки, а на третий раз решили просто убить что-бы другим неповадно. Кстаи, если-бы этим двоим киллерам сразу удалось-бы убить этого парня, то киллеры сразу убили-бы и его девушку.
Единственное в чем повезло этому одесскому парню,шо он настоящий человек способный был постоят и за свою жизнь и за жизнь своей девушки.
А ведь месяц наад, когда в этого парня два раза стреляли, то он просил у украинского руководства помощи обеспечить его безопастность.
Хотя он мог себе сделать харакири, из стыда 👌🏻