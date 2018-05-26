 Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии Роману Скрыпину в эфире UMN.

Стерненко по телефону заявил: "На данный момент мне не сообщали о подозрении, но допрашивали в качестве потерпевшего".

Он подчеркнул: "Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой и на подходе к дому нас встретили двое людей, которіе начали наносить удары, в том числе ножом. Удалось отобрать нож".

На уточняющий вопрос, Стерненко заявил, что нож не его.

Он продолжил: "Когда они продолжили наносить удары я пытался обороняться, увидел, что нападающий начал убегать. Один в одну сторону, другой в другую. Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал скорую, тут же увидел, что у меня с руки кровь брызжет на телефон. Приехала скорая. Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, они начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против".

Затем подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а труп" и забрали меня".

Отметим, что в видео, которое Стерненко выложил в Фейсбук срзу после нападения, активист прямо говорит "я успел применить свой нож" (0-30 секунда)