 "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия": Макрон отверг предложение Путина "помочь" Европе в сфере безопасности. ВИДЕО

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ, со ссылкой на видео, размещенное в Facebook телеканалом "Дождь".

Читайте: ЕС призвал Россию признать ответственность за уничтожение рейса MH17

"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от США в сфере безопасности. По этому поводу не нужно переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не было никаких новых угроз", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зачем нам такой мир, если там не будет России", - Путин о последствиях ядерного удара РФ

"Что касается вопроса безопасности, то хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, ведь у Франции есть армия, которая самостоятельно может защищать страну. Но у меня есть определенные обязательства относительно других европейских союзников, и я думаю, что такая архитектура европейской безопасности - это наша ответственность", - сказал Макрон.