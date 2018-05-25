 "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия": Макрон отверг предложение Путина "помочь" Европе в сфере безопасности. ВИДЕО

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ, со ссылкой на видео, размещенное в Facebook телеканалом "Дождь".
"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от США в сфере безопасности. По этому поводу не нужно переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не было никаких новых угроз", - сказал Путин.
"Что касается вопроса безопасности, то хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, ведь у Франции есть армия, которая самостоятельно может защищать страну. Но у меня есть определенные обязательства относительно других европейских союзников, и я думаю, что такая архитектура европейской безопасности - это наша ответственность", - сказал Макрон.
Вот в ЕС - политики молодые кроме бабки Меркель
Макрон на форум приехал троллить "папу карло" ?)))
Москали еще в 1514 году шли ордой православных у нас защищать - и получили "вежливый" отказ под Оршей. Это пример того, как именно нужно отказываться от их "услуг".
Кстати, хуило величие двигает, по ходу сам своим мультикам уже поверил.