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Все про:Путин (23856) Россия (69405) угрозы (554) Франция (1938) Макрон (189)

 "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия": Макрон отверг предложение Путина "помочь" Европе в сфере безопасности. ВИДЕО

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ, со ссылкой на видео, размещенное в Facebook телеканалом "Дождь".

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"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от США в сфере безопасности. По этому поводу не нужно переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не было никаких новых угроз", - сказал Путин.

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"Что касается вопроса безопасности, то хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, ведь у Франции есть армия, которая самостоятельно может защищать страну. Но у меня есть определенные обязательства относительно других европейских союзников, и я думаю, что такая архитектура европейской безопасности - это наша ответственность", - сказал Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/v3068235
 
   
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. -По этому поводу не нужно переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не было никаких новых угроз", - сказал Путин.Источник: https://censor.net.ua/v3068235 ""миротворец" -едить его...) Крым и Сирию уже "обезопасил"...Украину пытался...наглости и самоуверенности "немеряно"...точь как в 90-е : "Вам крыша надо"...? "Я абсолютно не боюся, оскільки у Франції є армія": Макрон відкинув пропозицію Путіна "допомогти" Європі у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 1984 )))
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Макрон хотел спросить - так почему себе не поможете сначала?))))))
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Ххаа-ххаааа, пучкин пролетел, это притяно
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Клоунада. Российский гном заигрывает с французским сушеным гераклом. Веселитиесь, мужички.
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Зря он так брякнул.Путин злопамятный и мстительный,может устроить в Париже серию терактов руками местных религиозных фанатиков.Пусть французы готовятся.
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Макрон - лапочка.
Вот в ЕС - политики молодые кроме бабки Меркель
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вочевидь Макарон так нічого і не зрозумів - отже ВВХ , напевно , ще не раз влаштує у Франції напади "ісламських радикалів" ...
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КАнешна лапочка. Иначе пачему его жена в два раза старше секретарши молодежной организации ГДР? видима он ещё и старухо юб .
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Макрон вже не вперше тролить ботоксного недопалка!
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Европа сама дает хуйлу козыря в руки.Приезжают к нему,советуются,торгуют.Это карлику умалишенному и нужно.Утирайтесь дальше.
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Да что ж ты будешь с ними делать!? Взрываешь их, взрываешь - а они все равно дружить не хотят...


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Предложение питерской шпаны о крышевании Франции с треском провалилось .
Макрон на форум приехал троллить "папу карло" ?)))
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Ага, "помогут". Как даумбасцам и крысчанам. "Я абсолютно не боюся, оскільки у Франції є армія": Макрон відкинув пропозицію Путіна "допомогти" Європі у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 5655
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Дедуган уже совсем плох, - такую дичь несет.. Это от нервов.. Все болезни от нервов, и только трипер от удовольствия.
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Які там "санкції" коли Макарон , чи Меркель , самі змушені їхати до Хуйла в гості ? "Я абсолютно не боюся, оскільки у Франції є армія": Макрон відкинув пропозицію Путіна "допомогти" Європі у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 8374
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Эта армия уже "защищала" в 1940. Эти вояки потом "крайними" своих женщин сделали. Если бы не США, то в Париже давно были бы одни "бистро".

Москали еще в 1514 году шли ордой православных у нас защищать - и получили "вежливый" отказ под Оршей. Это пример того, как именно нужно отказываться от их "услуг".
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Хуйло вальяжно тролит зажатого Макрона, до этого измывался в Сочи над Меркель. Кто следующий из ЕС приедет в гости к "изнывающему в изоляции" Хуйлу?
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намекаешь Во-Во, что сам Трамп к вашему Хуйлу приедет в гости...?)
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Эта армия нигде толком не воевала, разве только с дикарями с калашами (Кения, Афган). Никто не видел эту армию в деле, кто знает, какая боеспособность той армии и на что способны Леклерки. Разве что иностранный легион воспринимаю как что-то серьезное.
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хуйло откровенно унижает Макрона, ну раз ему нравится..
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Если они себе это позволяют, то почему нет? Прекрасно показывает кто они есть на самом деле эти "цивилизованные европейские политики"
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Деньги пилят коллаборанты, ведь деньги то налогоплательщиков. А строят туннель на случай бегства.
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Интересная череда визитов к хуйлу. Сначала Меркель прилетает в Сочи, а затем Макрон. К чему-бы это и чтобы это значило? Такое впечатление, что прилетали на поклон.... Кто из них "сдулся"? А может оба "сдулись"? Что происходит???
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Раскол ЕС и НАТО, формирование союза некоторых стран Европы с расией против США. Увышка.
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Разуй глаза-то и вынь голову из песка. Глупота́ близорукая "Я абсолютно не боюся, оскільки у Франції є армія": Макрон відкинув пропозицію Путіна "допомогти" Європі у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 8826
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не даи бог, и сочуствую тем, кому руские бует помогать обеспечить безопасность.
Кстати, хуило величие двигает, по ходу сам своим мультикам уже поверил.
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Защитун, блин. Шо и там рузькоязычных насобиралось немеряно.
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И чем же это плешивое чмо может безопасить Европу ? Мультиками про невьипенное сверхновое свехркрутое оружие ?)
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Зачем европейцы начали к нему ездить. Что-то происходит?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия": Макрон отверг предложение Путина "помочь" Европе в сфере безопасности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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