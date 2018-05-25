 "Де ви були пани, решали, коли на Сході нас вбивали": доброволец из УДА Иван Жуков, который погиб 24 мая, читает свой стих о войне на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с погибшим добровольцем опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Андрушечко, командир отдельной тактической группы "Волынь" УДА.

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"Благодарю за службу ... Вечная память тебе друг Жук", - написал Андрушечко.

Как сообщалось ранее, 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович (позывной Жук) 1968 года, доброволец УДА Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в городе Марьинка. Воевал с 2015 года.