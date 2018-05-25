EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Общество
  1940  33
Материалы по теме:
Все про:смерть (4941) Донбасс (16247) добровольцы (504)

 "Де ви були пани, решали, коли на Сході нас вбивали": доброволец из УДА Иван Жуков, который погиб 24 мая, читает свой стих о войне на Донбассе. ВИДЕО

Украинский воин из Украинской добровольческой армии Иван Жуков погиб ночью 24 мая на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с погибшим добровольцем опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Андрушечко, командир отдельной тактической группы "Волынь" УДА.

Смотрите: Воина 24-й бригады Андрея Маслова, погибшего на Донбассе, провели в последний путь. ВИДЕО

"Благодарю за службу ... Вечная память тебе друг Жук", - написал Андрушечко.

Как сообщалось ранее, 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович (позывной Жук) 1968 года, доброволец УДА Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в городе Марьинка. Воевал с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3068198
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спи спокойно герой. А живым это видео надо разослать по всем украинским диаспорам .
Можно рекомендовать и посольствам иметь его в архивах . А то наглядных материалов в посольствах мало, а работу в странах проводить надо.
 показать весь комментарий
 
 
Вечная и светлая память........
Пусть покоится с миром.........
 показать весь комментарий
 
 
Він просто був Справжнім Українцем... Вічна пам'ять! Слава Героям!
 показать весь комментарий
 
 
Знову нові втрати, знову сум та біль як камінь на серці.
Спочивай, Воїне, ти захищав нашу землю та нас, українців. А ми, вибач, не змогли тебе вберегти. Співчуття рідним і близьким.
 показать весь комментарий
 
 
Как это, где? Приезжали ночью в АП на черных мерседесах, делили миллионы между собой.
 показать весь комментарий
 
 
Вбивають кращих. Облишмо надiю на допомогу. Тiльки втрачаемо час. Тiльки самi за себе. Або не буде Украïни.
 показать весь комментарий
 
 
Серце крається навпіл... Вічна пам"ять Герою! Родині співчуття.
 показать весь комментарий
 
 
*
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.

Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как так получилось?
Что никогда домой он больше не зайдет.

Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на небесах.

Автор: Олег Федотов
 показать весь комментарий
 
 
Ахуеть... тронуло очень сильно.. спи спокойно Брат
 показать весь комментарий
 
 
Вы меня конечно извините великодушно ,но почему удалили мой комментарий,где я написал,что решалы были на мальдивах и сеййшелах ,что прошу прощения,я неправильно сказал ...
 показать весь комментарий
 
 
больно и обидно..Царство Небесне..
 показать весь комментарий
 
 
Какой смысл я не могу понять ненавидя власть нынешних барыг идти убивать и погибать на Донбасс чтобы власть этих самых воров насильно навязывать еще и луганчанам и дончанам?
 показать весь комментарий
 
а что это за народы такие - луганчане и дончане...?
 показать весь комментарий
 
 
Причем тут народы? Это часть населения которая всегда стояла на пророссийских позициях и голосовала за пророссийских кандидатов. Они не разделяют ваших проевропейских взглядов и когда в Киеве бушевал Евромайдан у них так же само поднялся Антимайдан. Лично я считаю что нам лучше развестись чем воевать... вы конечно можете со мной не согласиться.
 показать весь комментарий
 
вот и пусть валят в паРашу - она большая, всех их примет...
 показать весь комментарий
 
 
Для того чтобы выселить их куда то надо сначало выиграть у них войну.. а это не получается уже 5й год.. Если снова вспыхнут полномасштабные боевые действия погибнет много людей и неизвестно кто победит.. вполне возможен и такой вариант что они прийдут к вам домой и выселят именно вас куда нибудь.
 показать весь комментарий
 
А с чего вдруг кацапам кому то помогать? Если они кому и помогут то исключительно в своих геополитических интересах ради своих выгод.
 показать весь комментарий
 
У них є величезна країна. І вони вільні зібрати речі і їхати до бєрьозок в Ханти-Мансійський округ.
 показать весь комментарий
 
 
Все могут уехать на этническую родину, но почему вместе с нашей землей ?
 показать весь комментарий
 
 
Примкнувшие к оккупантам люмпены это небольшая часть луганчан и дончан. Если бы была реальная народная поддержка антимайдана то рашистам бы не понадобилось открывать стрельбу.
 показать весь комментарий
 
Нет,не ради власти барыг они погибают,а ради того,чтоб сюда не пришел руский мир,чтоб мы спокойно могли жить и отстоять Украину здесь,освободив ее от воров и барыг.Они свой долг выполняют,выполняем ли мы свой?
 показать весь комментарий
 
 
Алёна , Крым ОТДАЛИ коллективным решением , потом СДАЛИ Луганск и Донецк (Донбасс)
было запущено АТО ( " Бизнес -проект " ) .Не было бы СДАЧИ - НЕ БЫЛО БЫ и прихода " русского мира "
 показать весь комментарий
 
 
Неможливо це слухати без сліз. Боже, як шкода, що війна забирає найкращих. Співчуття сім'ї. Земля пухом.
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне захиснику.. Біль в серці від почутого.. Це просто зобов'язані переглянути петя, грося, полторак з муженко, та вся наша довбана псевдоеліта , котра ніяк не нажереться.. Спи спокійно, воїне..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Де ви були пани, решали, коли на Сході нас вбивали": доброволец из УДА Иван Жуков, который погиб 24 мая, читает свой стих о войне на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх