 "Де ви були пани, решали, коли на Сході нас вбивали": доброволец из УДА Иван Жуков, который погиб 24 мая, читает свой стих о войне на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с погибшим добровольцем опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Андрушечко, командир отдельной тактической группы "Волынь" УДА.
"Благодарю за службу ... Вечная память тебе друг Жук", - написал Андрушечко.
Как сообщалось ранее, 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб Жуков Иван Всеволодович (позывной Жук) 1968 года, доброволец УДА Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в городе Марьинка. Воевал с 2015 года.
Можно рекомендовать и посольствам иметь его в архивах . А то наглядных материалов в посольствах мало, а работу в странах проводить надо.
Пусть покоится с миром.........
Спочивай, Воїне, ти захищав нашу землю та нас, українців. А ми, вибач, не змогли тебе вберегти. Співчуття рідним і близьким.
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.
Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как так получилось?
Что никогда домой он больше не зайдет.
Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на небесах.
Автор: Олег Федотов
было запущено АТО ( " Бизнес -проект " ) .Не было бы СДАЧИ - НЕ БЫЛО БЫ и прихода " русского мира "