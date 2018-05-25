 "Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский рассказал, что его внешняя политика на этой должности была бы намного жестче, чем нинешнего главы РФ Путина.

"Трамп испугался бы делать то, что сейчас происходит. И американцы испугались бы. Они знают мою позицию. Я им уже сказал - воевать хотите, давайте. Пол-Америки снесем, вы у нас - пол-России. Мы согласны, они - не будут никогда. Даже если я скажуим: "Давайте 10 тысяч американцев погибнут". Нет. И они пошли бы мне на встречу. Новый человек, жесткая линия. И я бы сказал: "Украина - это мы. Вам на Ближнем Востоке, что нужно? Вы посольство в Иерусалим переносите? Пожалуйста. Что вы еще хотите? Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - поделился своим планом Жириновский.

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