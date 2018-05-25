 "Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский рассказал, что его внешняя политика на этой должности была бы намного жестче, чем нинешнего главы РФ Путина.
"Трамп испугался бы делать то, что сейчас происходит. И американцы испугались бы. Они знают мою позицию. Я им уже сказал - воевать хотите, давайте. Пол-Америки снесем, вы у нас - пол-России. Мы согласны, они - не будут никогда. Даже если я скажуим: "Давайте 10 тысяч американцев погибнут". Нет. И они пошли бы мне на встречу. Новый человек, жесткая линия. И я бы сказал: "Украина - это мы. Вам на Ближнем Востоке, что нужно? Вы посольство в Иерусалим переносите? Пожалуйста. Что вы еще хотите? Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - поделился своим планом Жириновский.
Сомневаюсь. Не для того дали Украине 17 млрд., чтоб порядки наводила РФ.
Отожмет Украину Запад в течении ближайших10 лет, как по мне.
Согласен. РФ движется к событиям 1905г. - Закроют Босфор, уничтожат всех в Сирии ( или вывезут без оружия) или что- то подобное.
Газопровод с Азейбарджана - самое сильное оружие против Путина.
Украина явно не на первом плане.
Мадуро смотрит на Жириновского как на Говно
давайте уже общее мнение всего дурдома.
И приспособить для этого Германию.
Дебил Бл...........Ь
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите
Делайте на Ближнем Востоке то, что вы
Делайте на Ближнем Востоке то, что
Делайте на Ближнем Востоке то
Делайте на Ближнем Востоке
Делайте на Ближнем
Делайте на
Делайте
уделался....
Испугать здравомыслящих людей цинизмом,безбашенностью,плевать на свою жизнь и чужую-так было всегда,ничего не меняеться.
Боже! эти кацапы от нас никогда не от*ебутся! это просто проклятие какое-то!
Евгений Понасенков.24 мая 2018 г. Ютьюб.
Бывший охранник ликвидированного в Донбассе Мотодрыллы,Евгений Листопад сражается в рядах ВСУ против кремлевских Крыс.
P.S. Marasmus senilis - психическое, обусловленное атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением.
Dementia - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
А чтобы орда(россия) не наделала еще больших бед в Европе, Украину нужно срочно взять в НАТО или сделать стратегическим союзником США и разместить америконские военные базы вдоль границы с ордой(россией).
Скорее ЯО сработает в Москве, чем Украина опять попадёт под Россию.