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 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (456) Россия (69391) США (13751)

 "Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США. ВИДЕО

Российский политик Жириновский заявил, что смог бы наладить отношения с США, если бы его избрали президентом РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский рассказал, что его внешняя политика на этой должности была бы намного жестче, чем нинешнего главы РФ Путина.

"Трамп испугался бы делать то, что сейчас происходит. И американцы испугались бы. Они знают мою позицию. Я им уже сказал - воевать хотите, давайте. Пол-Америки снесем, вы у нас - пол-России. Мы согласны, они - не будут никогда. Даже если я скажуим: "Давайте 10 тысяч американцев погибнут". Нет. И они пошли бы мне на встречу. Новый человек, жесткая линия. И я бы сказал: "Украина - это мы. Вам на Ближнем Востоке, что нужно? Вы посольство в Иерусалим переносите? Пожалуйста. Что вы еще хотите? Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - поделился своим планом Жириновский.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Давайте освободим наших граждан от оков крепостного права", - Жириновский предлагает разрешить россиянам собирать грибы, ягоды и орехи в лесу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3068165
 
 
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Как всегда, очередное обострение у штатного клоуна госдуры.
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Не, это он озвучивает то, что у Хуйла (и подавляющей части кацапов) на уме.
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3/4 рашки это БОЛОТА и вечная верзлота, тайга.. с население в 0. Снести половину рашки - значит превратить её в территорию 404 с остаточным население тыс 50... на то и меньше, да и те - якуты или чукчи))
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Так і відбулось насправді, Трамп відмінив переговори з Кім Чен Ином, бо він домовився з путіним! США буде тиснути силою на КНДР, Іран та Сирію, а путін буде тиснути силою на Україну. Тепер все залежить від того чи виграємо ми війну на полі бою!
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Тепер все залежить від того чи виграємо ми війну на полі бою!

Сомневаюсь. Не для того дали Украине 17 млрд., чтоб порядки наводила РФ.
Отожмет Украину Запад в течении ближайших10 лет, как по мне.
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Отнюдь. Жирик, пользуясь своими имиджем, просто озвучивает на публику то, что на самом деле думают в Кремле, но никогда в открытую не скажут.
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Совершено верно.Нам тут местные друзья "мышебратьев" проталкивают эту идею, типа Жириновский клоун, а украинцев на Донбассе убивают марсиане....
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ну давай старый педик,приезжай в Украину,воплощать свои планы в жизнь
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влажные мечты старого педераста Жириновского.Кстати в рашке много больных "вяличием" которые хотят "воевать и всех победить".Это лечится войной.Судя по всему скоро в мордоре такое "лекарство" появится с избытком и гражданская война многих там вылечит.
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Это лечится войной.

Согласен. РФ движется к событиям 1905г. - Закроют Босфор, уничтожат всех в Сирии ( или вывезут без оружия) или что- то подобное.
Газопровод с Азейбарджана - самое сильное оружие против Путина.
Украина явно не на первом плане.
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Да не надо. Этот человек высказывает официально мнение Кремля.
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этот юрист по национальности редкий ушльопок.
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ЭТО - едва видящая, не соображающая умом, огнедышащая падалью, редкостная скотина с маниакально-кацапским психозом кражи чужих территорий.
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стоящий уже одной ногой в гробу. говорившие гадости на Украину и ее ненавидящие уже ушли в мир иной: Табаков, Баталов, Сечина, Бережная, Моторола, Гиви. скоро и Лановой на подходе.
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настоящая фамилия жириновского эдельман,привык разводить россиян своим сказками
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Да какая разница, эдельман, путин или кто еще такой же - все они хотят чтобы Украина исчезла с карты Земли.
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нет, они хотят чтобы у них была укр. губерния, и хохлы у них рабами были.
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эдельман,путин шоломов,медведев мендель,ротенберги,разница есть
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Их всех объединяет ненависть к Украине и украинцам. Для них мы все "бандеровцы", можете не обольщаться. Для этих мокшано- финнских гибридов, даже нет понятия "украинец", в лучшем случае "малоросс" или "хохол"...
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Жирик лучше бы рассказал про наклон земной оси ночью
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жирік ретельно виконує своє завдання - озвучувати те, про шо думає хуйло. "Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США - Цензор.НЕТ 6055
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"Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США - Цензор.НЕТ 9028
Мадуро смотрит на Жириновского как на Говно
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Говно смотрит на говно, как на говно...
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зачем обсуждать то, что сказал один невменяемый?
давайте уже общее мнение всего дурдома.
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однако не слышно, чтобы евреи в Украине его осуждали или оправдывали. они просто молчат.(Гордон, Мураев, Герман).
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Жириновский всегда озвучивает то что ему скажут. Путин видимо торгует Сирией за Украину. Но плешивый опоздал. После доклада по Боингу он изгой.
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Всё так! пуйло подал явный сигнал, шо он хочет слить Сирию в обмен на Украину.
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То что он хочет уже никого не волнует. Он сам слитый всем миром.
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Всё так! пуйло подал явный сигнал, шо он хочет слить Сирию в обмен на Украину.

И приспособить для этого Германию.
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Пока ещё букеты Меркель дарит,а та принимает-ведёт интригу!
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Путя думал, что все замнется, затрется и затихнет, все всё забудут. ан нет, не вышло!
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Будет болотировать и в 1023 раз и призновать выборы
Дебил Бл...........Ь
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вялика РАБссия а посрать негде "Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США - Цензор.НЕТ 4120будем срать везде...
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Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите

Делайте на Ближнем Востоке то, что вы

Делайте на Ближнем Востоке то, что

Делайте на Ближнем Востоке то

Делайте на Ближнем Востоке

Делайте на Ближнем

Делайте на

Делайте


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Нагадаю, вперше на високому рівні про новоотсосію з 8-ма областями України проголосив жірік, а хуйло вже дещо пізніше - десь через пів року..
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Блин! Кто же его заменит в ближайшем будущем?
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Вот потому сцуки кремлевские у вас и не будет никогда больше дохлого Мавзолейного сссра...,что вы натуральное Шариковское БЫДЛО
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Так было всегда-американцы на 10тыс жертв не согласяться,а мы-а что мы?пол россии уничтожат-ну и что!"мы за ценой не постоим"."Бабы еще нарожают"
Испугать здравомыслящих людей цинизмом,безбашенностью,плевать на свою жизнь и чужую-так было всегда,ничего не меняеться.
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Так этот старый пидор же сам умирать не собираеца, это же у него такое отношение не к себе самому. Здыхать то пойдёт скот стоящий в стойле на коленях и мечтающий о вяличии.
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ну да, ну да, в рфии над русскими глумятся чеченцы и монголы, а в Украине Украинцев нагибают этнические представители жириновского - симметрия
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РАБссия это подлодка КУРСК,так было всегда,СаРай-Катастрофа,внук подсказывает и ржёт "Робіть на Близькому Сході те, що ви хочете, а Україна - я буду робити те, що я хочу", - план "президента РФ" Жириновського у відносинах зі США - Цензор.НЕТ 9755хлопцу 16 лет,...,моя школа....
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"Украина - это мы"
Боже! эти кацапы от нас никогда не от*ебутся! это просто проклятие какое-то!
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Это синдром бывшей подруги. Которая была конченной и ты её послал, но она продолжает за тобой бегать, творить всякую хуйню.
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Болт от Братской ГЭС с левой резьбой
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Любое говно в Москве считает, что оно может определять судьбу Украины.
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Вечный ГУЛАГ который рюсскаму Быдлу не Враг "Робіть на Близькому Сході те, що ви хочете, а Україна - я буду робити те, що я хочу", - план "президента РФ" Жириновського у відносинах зі США - Цензор.НЕТ 4000
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То , что пол России готово лечь в землю весьма спорно. А вот то, что этот маразматик (точнее два) готовы уложить половину своей страны - это факт. Причём ни первый , ни второй никогда не выйдут один на один с любым человеком на дуэль. Они не видят себя среди погибших. Истинное лицо откроется, когда их будут волочить к эшафоту.
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Ты,. МРАЗЬ будешь в подворотне собственное ГОВНО со своих трусов жрать. А мы на твое рыло под общий хохот ..СЦАТЬ!!!!
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Хуле-ж! Либеральный демократ же! Зазеркалье какое-то, а не страна.
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США нагнут это быдло быстро и жестко.
Евгений Понасенков.24 мая 2018 г. "Робіть на Близькому Сході те, що ви хочете, а Україна - я буду робити те, що я хочу", - план "президента РФ" Жириновського у відносинах зі США - Цензор.НЕТ 6985Ютьюб.
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"Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США" - другими словами, этот старик подтвердил, что для кремлёвской банды народ ничего не стоит, уничтожить пол страны, так пол страны, но лично этот старый шут с его хозяином, бесом путлером, рассчитывает выжить на развалинах Кацапстана, в противном случае он не согласен, но мне кажется, что так далеко заходить не надо, если элементарно начистить рыло кремлёвскому мяснику, и всё стало бы на место, но к сожалению, на сегодняшний день 140 млн крепостных на такое неспособны, они способны быть говорящим мясом, потому надо думать Западу, что делать с кремлёвским недоумком.
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Этот старый поц считает, что осчастливит народ РФ, когда половину убьет сразу, а остальные будут подыхать от радиации. И все только для того, чтоб показать какой Жирик рутой перец - не моргнув глазом может пожертвовать жизнями и счастьем миллионов холопов. Поздравляю рабсиян с хорошим правителем. Заслужили.
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при этом он думает, что он не пострадает и останется в живых, это как любители нашей Гади думали, что они-то точно не пострадают и их не убьют. пусть другие гибнут!
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Да того старого дурня смерть поссать отпустила, ему один хрен подыхать скоро, вот и решил он неипически почудить напоследок...
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Неуловимый Джо опять предлагает его догнать "Робіть на Близькому Сході те, що ви хочете, а Україна - я буду робити те, що я хочу", - план "президента РФ" Жириновського у відносинах зі США - Цензор.НЕТ 3529
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Всё что придумали Хмыри кремля с 1917 года успешно СДОХЛО
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Для начала свои обосранные сапоги в Индийском океане помыл бы...как обещал.... "Робіть на Близькому Сході те, що ви хочете, а Україна - я буду робити те, що я хочу", - план "президента РФ" Жириновського у відносинах зі США - Цензор.НЕТ 3951
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Мне пришло такое в Ютьюбе.
Бывший охранник ликвидированного в Донбассе Мотодрыллы,Евгений Листопад сражается в рядах ВСУ против кремлевских Крыс.
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еше один кандидат в Гаагу за призывы...... Хотя в Параше за это тоже статя есть
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Американцы сделали бы для начала экономическую чистку, а потом этническую до сибири. и никто и ничто бы их не остановило.
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У Жириновского (истинно русского человека, к слову) мы с вами наблюдаем marasmus senilis переходящий в стадии перехода к dementia.



P.S. Marasmus senilis - психическое, обусловленное атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением.

Dementia - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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це не вперше він оголошує фактично думки куйла і всього кремлівського керівництва
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Изолировать нужно россию, как Северную Корею и санкции увеличить, пока не развалится.
А чтобы орда(россия) не наделала еще больших бед в Европе, Украину нужно срочно взять в НАТО или сделать стратегическим союзником США и разместить америконские военные базы вдоль границы с ордой(россией).
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Очень даже правильно мыслишь,только у нас наши полезные идиоты не дадут размещать базы США.
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Хрен на блюде.
Скорее ЯО сработает в Москве, чем Украина опять попадёт под Россию.
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Дело не в том, что Жириновский успешно прикидывается идиотом. Дело в том, что идиотизмом больны 140 миллионов обитателей РФ.
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Аваков, где уголовное дело на жириновского за разжигание ненависти между русскими и украинцами?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Делайте на Ближнем Востоке то, что вы хотите, а Украина - я буду делать то, что я хочу", - план "президента РФ" Жириновского в отношениях с США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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