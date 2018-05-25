 6000 полицейских, 4000 гвардейцев: МВД отчиталось об обеспечении безопасности во время финала ЛЧ в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеоотчет о подготовке к обеспечению безопасности во время проведения финала ЛЧ в Киеве размещен на канала МВД в Youtube.
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Движение по Крещатику будет перекрыто до 30 мая, - МВД
Мы на данном этапе удовлетворены подготовкой Киева и Украины к финалу Лиги чемпионов, - президент УЕФА Чеферин
Финал Лиги чемпионов: Ожидается прибытие 55 тыс. иностранных болельщиков, особо опасные не попадут на территорию Украины, - Крищенко
Лион выиграл финал женской Лиги чемпионов в Киеве и установил рекорд турнира
Правоохранители будут сопровождать футбольных болельщиков везде. Особо важно контролировать некоторых после матча, - Яровой
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-masked-hooligans-attack-liverpool-12592718#ICID=OffSiteVideo
интересно что скажет Аваков?