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 Политика Украины
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Все про:безопасность (634) Киев (15889) Лига чемпионов (181) МВД (7541)

 6000 полицейских, 4000 гвардейцев: МВД отчиталось об обеспечении безопасности во время финала ЛЧ в Киеве. ВИДЕО

Общественную безопасность в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА будут обеспечивать 6000 сотрудников Национальной полиции и 4000 бойцов Национальной гвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, видеоотчет о подготовке к обеспечению безопасности во время проведения финала ЛЧ в Киеве размещен на канала МВД в Youtube.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068158
 
   
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В Киеве 24 мая какие-то ублюдки избили в ресторане Rooster болельщиков Ливерпуля. Били стульями и столами. У фанатов Ливерпуля множественные травмы. Полиции удалось задержать только одного из нападавших. Англичане прилетели в Киев вечером и просто ужинали в ресторане. Никаких причин для такого агрессивного поведения не видят.

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/breaking-masked-hooligans-attack-liverpool-12592718#ICID=OffSiteVideo
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вот и я том же: а где были 6000 полицейских, 4000 гвардейцев?
интересно что скажет Аваков?
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Як це "де"?Адже ж ясно сказано - "звітували"...І так і далі буде - одних будуть бити - другі про це звітувати...
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Мудаки! з усієї України відірвали від виконання обов'язків тисячі оперів і паралізували роботу безлічі райвідділів...
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Срочно ввести налог на нацгвардию 1.5% по этому случаю!
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Ни когда воров у власти это не спасало.
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ужо и мордобой англицких болельщиков "сотворили"....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины6000 полицейских, 4000 гвардейцев: МВД отчиталось об обеспечении безопасности во время финала ЛЧ в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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