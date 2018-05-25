 6000 полицейских, 4000 гвардейцев: МВД отчиталось об обеспечении безопасности во время финала ЛЧ в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеоотчет о подготовке к обеспечению безопасности во время проведения финала ЛЧ в Киеве размещен на канала МВД в Youtube.

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