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 Политика Украины, Общество
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Все про:декларация (987) депутат (2529) Блок Петра Порошенко (1495) Грановский (36)

 "Квартира возле АП, особняк в Конча-Заспе, 8 элитных авто, записанных на людей из окружения", - "Схемы" о жизни депутата БПП Грановского. ВИДЕО

Официально Александр Грановский - одини из 136 депутатов фракции "Блока Петра Порошенко". Неофициально его называют куратором Банковой в судах, прокуратуре и помощником Президента Украины по "особо важным делам", которые не всегда имеют отношение к депутатской работе или интересам государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, как показал тщательный анализ журналистов программы "Схемы", реальный способ жизни депутата, по сравнению с задекларированными доходами, может свидетельствовать о существовании дополнительного, неофициального источника доходов.

Среди активов Грановского квартира в Киеве напротив Администрации Президента, особняк в элитной Конче-Заспе и 8 элитных автомобилей, зарегистрированных на людей из окружения депутата.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3068125
 
   
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живет по новому,а кто говорил,что все будут?
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це нажаль масове явище подивись на деларацію жулі з 6 тищ грн в місяць чи ляшка ! одне ворйо і жульйо
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Вона в латарейю выиграла. Вместе с Ляшком.
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це просто україна тут так завжди було і завжди буде кожен рве шматок де може
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Так в любом месте где дисциплина государственная хромает.
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Не те, що в Австралії в обіймах кенгуру "Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 4648
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австралію збудували британці це нація державників імперців вояк ! а у нас зброд совка колгоспа і сільради 1 українці це нація яку знищив телевізор
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дмитро кук Еслть меленький ньюанс депутат от БПП Грановский наворовал при Пете Порошенко,а не при жульке
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а до петі він видно ягодами кормився ? господе коли у вас вже мозги зявляться скрізь одне ворйо і жульйо яке пожирає одне одного щоб дорватись до корита
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У тебя истерика прошла?теперь объясни происхождение особняка,квартир и авто у депутата БПП Грановского
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я незнаю або виграв в лотарею або в оренду взяв у свеї тітки
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жуля жульою, ащо у вас там за звичка лайкати самих себе?))))

Люди, котрим це подобається

"Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 2078Ali Hasan
В друзях у: "Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 2078шурец
В друзях у: "Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 2078дмитро кук
В друзях у: 16

це вже "фінальна" стадія порохоботсва?
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дмитро кук порохобот сраный,речь за пороха,а не тимошонку
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Лишилось 11 місяців до хунти та початку масових арештів членів мафіозних груп!
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якщо вони ще при кожній зміні влади будуть один одного судити то ця країна кінчить як югославія !тут просто треба на років 10 встановити державну диктатуру і націоналізувати всі активи но немає нажаль такої людини
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Це неможливо не тільки тому, що нема диктатора. Зрадоботи цього не дадуть зробити "Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 7927
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якщоб тут виріс якийсь аналог бісмарка з мольтке старшим вся ця горласта шобла сиділаб і піснути бояласяб ! то все дурниці
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ценитель януковича? Теперь новому хозяину служишь?
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Якщо я був на Майдані проти нього, то я його поціновувач ? Лікуйтеся.
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ага, ты был на Майдане со стороны титушек, защищавших януковоща, так же как и Порошенко.
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Всё картинки смешные лепишь, любитель кавы ?
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Сытника для начала тряхнуть надо - что это за шашни у него с Гайсинским были.
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Одна из самых омерзительных маланских рож, после розенБляди...
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Но статью Незаконное обогащение к нему никто даже не пытается применить.
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А в это время продолжают убивать ваших сыновей,мужей,пап,друзей,одноклассников.Вы понимаете,что это дно пороха?
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Якщо це дно, то багато хто вже риє значно нижче.
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Это же очевидные вещи. Там одни коррупционеры. Там нормальных несколько человек и те что пришли после майдана.
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"Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 8742
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Да ладно ,ВСЕ украинцы так живут ,да ещё и едят много ....
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Чергова перемога барижного рехворматора
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Затягніть паски, йде війна, зараз всім важко! Треба консолідуватись навколо аскетичного президента порошенка та його безкорисливої команди.
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Цензор дякую шо не забуваєш про реальні " перемоги" шиколядних скотів
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cтранно а куда порохобляди попрятались?????????????
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Стэцю пишут, что Цензор вероотступническую статью напечатал... и просят прощения, что её читали... "Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 6516
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оргазмируют в экстазе от "покрашення"
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ще одна медвечуковська гра з альтернативними урядами і все такого рода !
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...не сміши владу разом зі своїм мертвечуком,бо це єдине...
"Квартира біля АП, маєток у Кончі-Заспі, 8 елітних авто, записаних на людей з оточення", - "Схеми" про життя депутата БПП Грановського - Цензор.НЕТ 9432
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нєту у вас мєтодов протів саші грановского! а вам еще начальство шею намиліт за вашу топорную работу!
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яка вибухова інфа!!!! всього-навсього проходить банальна легалізація "нажатого" майна виродками від влади, граньоний колобок обрав для себе саме такий варіант, тільки й того.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Квартира возле АП, особняк в Конча-Заспе, 8 элитных авто, записанных на людей из окружения", - "Схемы" о жизни депутата БПП Грановского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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