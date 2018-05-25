 "Квартира возле АП, особняк в Конча-Заспе, 8 элитных авто, записанных на людей из окружения", - "Схемы" о жизни депутата БПП Грановского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, как показал тщательный анализ журналистов программы "Схемы", реальный способ жизни депутата, по сравнению с задекларированными доходами, может свидетельствовать о существовании дополнительного, неофициального источника доходов.
Среди активов Грановского квартира в Киеве напротив Администрации Президента, особняк в элитной Конче-Заспе и 8 элитных автомобилей, зарегистрированных на людей из окружения депутата.
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Люди, котрим це подобається
Ali Hasan
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В друзях у: 16
це вже "фінальна" стадія порохоботсва?
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