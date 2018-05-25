 "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.
"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.
...
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.
"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.
как говорил один покойный свидетель из курской 53 зенитно ракетной бригады
"я слишком много знал"
И она играет в "трудности перевода".
КАК перевести,если Макрон публично унижает твоего президента? Могут как в 37!
😛
Кошелёк, кошелёк... Какой кошелёк???!!!
натуральный ГОПНИК!
Завралась мразь, а суфлер сам в шоке
Лев Толстой
Суд в Гааге : А теперь Горбатый , я сказал Горбатый ...
Сразу видно, что эта сука кагебешная - битая, у которой есть возможно и практический опыт бандитских 90-стых.
как бы так это перевести с французского Хуйло...?
быдло,вы хоть иногда в ютьюб заглядывайте...