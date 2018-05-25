 "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.

"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.

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