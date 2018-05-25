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Все про:Путин (23845) Боинг-777 Malaysia Airlines (855)

 "Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин во время общей пресс-конференции с Президентом Франции Еммануелем Макроном стал уточнять о каком самолете идет речь, когда журналист спросил его о результатах расследования катастрофы пассажирского рейса MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин обратился с просьбой к журналисту повторить вопрос.

"Что за решение? О каком решении вы говорили я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - спросил Путин.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полковник Мучкаев - командир 53-й бригады ВС РФ, "Бук" которой сбил Боинг MH17, подписывает детские грамоты. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3068096
 
 
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всю 53-ю бригаду ПВО в Гаагу с полным боекомплектом
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хахаха,
как говорил один покойный свидетель из курской 53 зенитно ракетной бригады
"я слишком много знал"
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Зачем, в Гаагу поедут другие, а 53-ю прикопают на родине, что бы облегчить участь ездунов... "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 6720


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Переводчица, типа тупее всех туппых...
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Нет! Не согласен! Никто не хочет оказаться на месте той переводчицы!
И она играет в "трудности перевода".
КАК перевести,если Макрон публично унижает твоего президента? Могут как в 37!
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Это у него лучше всего выходит. Его конёк )
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ну да, надо уточнить, там ещё с польским Ту-154 много вопросов.
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Касельок? Какой касельок?? Нету у вас методов супротив Кости Сапрыкина! (с)
😛
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)) опередил, опередил, я тоже это вспомнил!
натуральный ГОПНИК!
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зачем же так грубо? просто ГОПНИК ПОЗОРНЫЙ
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Не соглашусь. Гопники в сравнении с ним порядочные пацаны. У правильных гопников есть понятия, принципы. Пиздешь у них является бочиной. А это скользкий, низкий, обычный чекист.
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Ну, а шо ви дивуєтеся? Самольотів багато - Качинського, МН-17, над Синаєм, з ансамбльом свістопляскі, там ще пара-тройка інших. Тут нємудрєно протупити )))
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Животное, у него толи слух плохой, толи ум, то есть слабоумное, толи дурачком прикидывается
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А переводчик кроме русского знает ещё какой-то язык ? соглашусь с коллегой выше, зрелище жалкое.
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Дурачком всегда выгодно прикидываться, но когда это сцарь всего мокши это уже конец
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москальская орда хамствует, а чего ж вы еще хотели, не надо было москалей русскими называть
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Я всё же всё больше уверен что Вовочка из старых анекдотов стал на России президентом.
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вот же хуйло и глаза прячет как проказник
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крыса маразматическая под дебила косит
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Хуйло собирается после 2024 года поступить в труппу Большого театра.
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вот для кого Волочкова место освободила!
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Синхронный перевод для ацапов просто отсутствует)))
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Но никто на это уже не обратил внимания
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даже не в состоянии сбить тот самолет,какой задумали,все страна дегенератов,во главе с хуйлом
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Макрону не стоит иметь дело с этим чекистом, потом так же с миной на лице ответит по всем договоренностям.
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сколько еще цивилизованный мир будет терпеть этого убийцу и преступника пуйла?
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Маразм прогрессирует. Он хоть помнит кем его "выбрали?" Или до сих думает что он подполковник КГБ?
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Ну..... по-суті він дійсно не зрозумів про який літак йде мова- їх росією знищено багато в т.ч полький-ТУ154, наприклад,так що панове журналісти прохання уточнювати про які літаки іде мова!!!!!!
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они еще и свой грохнули, из Египта, кажись., действительно, всех не упомнишь...
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И Израильский недавно, списали, правда, на Иран, но перед Израилем ответили. "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 2165
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Когда враньё очевидно, можно включить "дурочку"!
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Пресс-конференция с президентом Франции..? И там куйло..? Однако..
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Теперь понятно,почему Гитлер напал на дохлый СССР...
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прийде футбольний чемпіонат і захід на все закриє очі , "будут пить и танцевать под-гармошку с рус.медведем", який рано чи пізно їх роздере на шматочки!!......
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а шо оно еще могло сказать, тварина...
Завралась мразь, а суфлер сам в шоке "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 6471
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Германия жива,а ссср сдох.спасибо деду за мопеды,а не Мерседесы...Быдло пля.... "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 4842
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Чувак решил дурачка таки не выключать.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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а Макрон-то оказывается ростом еще ниже Путина... "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 5372 политика - удел закомплексованных лилипутов...
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Так хуйло балерина на каблуках -это все вяличие рабССии😀
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У де Голля рост был 1,96. Это если про Францию.
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А удел казламордых троллей сидеть в спаме и не высовывать свои рога.
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хуйло на туфлях-ходулях последний год шоркается
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Он на тумбочке стоит )))) а как переводчица молчит о невыгодных упоминаний 2я зомбоящиковских рабах... эх и это "Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 90212018 год... технологии развиваются кроме срашки
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Ху**ло на лабутенах увеличил свой росточек 😀 Мразь плюгавая ничего не знает и даже не слышал про Боинг , который успешно сбили его свинособаки над Украиной , дабы обвинить в этой страшной катастрофе Украину ! Полный пи*****
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Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошёл?? Я его, говорит, первый раз вижу! ...

"Літак? Який літак? Про який літак йдеться? Я не розумію", - Путін відповідає на запитання про малайзійський "Боїнг" - Цензор.НЕТ 6990
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А в глазах животный страх перед неминуемой казнью....
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Макрон на зустрічі з Путіним говорить державною мовою, а Порошенко?
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Лепит горбатого .
Суд в Гааге : А теперь Горбатый , я сказал Горбатый ...
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На языке русской, тюремной субкультуры - это называется ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ИДТИ В ЖЕСТКОЕ ОТРИЦАЛОВО!!!

Сразу видно, что эта сука кагебешная - битая, у которой есть возможно и практический опыт бандитских 90-стых.
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Переводчик "красава"...эээ, эээ, эээ...
как бы так это перевести с французского Хуйло...?
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Порошенко говорит и на французском...,интервью Кондитера есть на французском на телеканале ITELE...
быдло,вы хоть иногда в ютьюб заглядывайте...
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К сожалению , терпит Бог на земле и таких нелюдей.
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Дело не в Путине. С ним все ясно. Макрон себя помоями облил !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - Путин отвечает на вопрос о малайзийском "Боинге". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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