 НСК "Олимпийский" полностью готов к финалу Лиги чемпионов, - Жданов. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны Рады во время Часа вопросов к правительству, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Хочу доложить, что главный стадион страны, НСК "Олимпийский", который находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта, полностью готов к историческому футбольному действу. Все необходимые подготовительные и ремонтные работы были проведены вовремя и в полном объеме", - заявил министр, отметив, что сам лично в этом убедился 16 мая вместе с Генподрядчиком, когда инспектировал завершение работ на стадионе.

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Ремонт НСК "Олимпийский", по его словам, продолжался около 4 месяцев, а из бюджета на это были выделены 103 млн грн.

"Проведен ремонт крыши, информационно-коммуникационных сетей, инженерных сетей, систем энергообеспечения, водоснабжения, гидроизоляции, системы пожаротушения, вентиляции и многого другого. Осуществлено благоустройство территории и помещений стадиона. Серьезное внимание уделено безопасности на стадионе. Обновлена контрлрум для систем видеонаблюдения, которая теперь насчитывает почти 500 камер, которые дают очень четкую картинку. Камеры позволяют отслеживать и фиксировать все хулиганские действия и лиц, которые их совершили. Все материалы потом будут отправляться в Нацполицию для принятия соответствующих мер. До начала ремонта на стадионе насчитывалось около 300 камер, которые давали изображение низкого качества, а часть вообще не работала", - детализировал Жданов.

Министр также объяснил необходимость проведения ремонта на относительно недавно отреставрированном НСК "Олимпийский" тем, что УЕФА на стадионе выявила ряд недостатков, и без их устранения проведение финала было невозможным.

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"Стадион не отвечал техническим и инфраструктурным требованиям. Было выявлено протекание и повреждение инженерных сетей, повреждение крыши над трибунами, освещения арены стадиона", - отметил он.

По словам министра, такая ситуация сложилась из-за большой задолженности стадиона еще за подготовку стадиона к Евро-2012.

"Как вы знаете, делки времен Януковича повесили на стадион и всех нас, как налогоплательщиков, более 2 млрд грн долгов. Во время последних ремонтных работ были обнаружены недостатки той реконструкции стадиона, которая проводилась к Евро-2012. Например, мы ремонтировали гидроизоляцию, а оказалось, что в некоторых случаях она вообще отсутствовала", - заявил Жданов.

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