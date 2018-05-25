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 Происшествия, Общество
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 Троллейбус с отказавшими тормозами въехал в маршутку в Днепре: пострадало 4 человека. ВИДЕО

В Днепре на проспекте Гагарина столкнулись 16-й троллейбус и 40-я маршрутка. Инцидент произошел на остановке "Улица Болгарская".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, в результате ДТП пострадали 4 человека, которые находились в салоне маршрутки. 

Как рассказали патрульные, водитель маршрутки № 40 остановился на "Улице Болгарской", чтобы набрать пассажиров. В это время сзади в маршрутное такси въехал троллейбус. Как объяснил правоохранителям водитель троллейбуса, он не смог затормозить, поскольку у него отказали тормоза.

Одного пострадавшего забрала скорая помощь в состоянии средней степени тяжести, остальных - в легкой. От удара в задней части маршрутки вылетели стекла. У троллейбуса разбито лобовое стекло.

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Видео телеканала 34

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Источник: https://censor.net.ua/v3068072
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Тобто позитивних новин в Україні сьогодні немає...
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Мінінфраструктури мовчить! Жодних рішень не приймає, по терміновій перевірці всіх тролейбусів цієї моделі по всій Україні! Навіщо нам таке міністерство, яке насправді - пусте місце!
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троллейбусу 40 лет
новые троллейбусы появились только год-два назад несколько штук на город
СПАСИБО ВАНЯ КУЛИЧЕНКО
ты 4 срока просидел мэром не напрасно
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Не сорок а двадцать , этот тролейбус выпущен заводом ЮМЗ когда эти рукожопы ещё пытались хоть что то сами делать.
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В Днепре убили весь электротранспорт в угоду маршрутчикам, от и маемо! и не удивительно с троллейбусного депо откаты не возьмешь!! А владельцы маршруток все "проверенные" конкурс выигрывают только "свои"!!
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Борис Филатов ! Вы же перед выборами обещали убрать маршрутки с центра Днепра . И что ? Когда ?
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Ну как же?!?! Убирают!!! Силами ТТУ, так сказать.... ))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТроллейбус с отказавшими тормозами въехал в маршутку в Днепре: пострадало 4 человека. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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