 Троллейбус с отказавшими тормозами въехал в маршутку в Днепре: пострадало 4 человека. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, в результате ДТП пострадали 4 человека, которые находились в салоне маршрутки.

Как рассказали патрульные, водитель маршрутки № 40 остановился на "Улице Болгарской", чтобы набрать пассажиров. В это время сзади в маршрутное такси въехал троллейбус. Как объяснил правоохранителям водитель троллейбуса, он не смог затормозить, поскольку у него отказали тормоза.

Одного пострадавшего забрала скорая помощь в состоянии средней степени тяжести, остальных - в легкой. От удара в задней части маршрутки вылетели стекла. У троллейбуса разбито лобовое стекло.

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